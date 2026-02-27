อึ้ง! “เสือ ดุสิต” ลั่นกลางรายการ ขอมีทั้งสองคน เพราะดีทั้งคู่ ยอมรับทิ้งใครไปไม่ได้
“เสือ ดุสิต” ลั่นกลางรายการ “โหนกระแส” ขอมีทั้งสองคน ทิ้งสายน้ำผึ้งและมิราไม่ลง เพราะดีทั้งคู่ ยอมรับทำภรรยาเสียใจมาตลอด 9 ปี
“เสือ ดุสิต” หรือ นายสัมฤทธิ์ ริมเถื่อน ให้สัมภาษณ์ในรายการ โหนกระแส เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีทำร้ายร่างกายชายวัย 55 ปี พร้อมพวกจนได้รับบาดเจ็บสาหัส เสือ ดุสิต ยืนยันว่าผู้เสียหายได้ใช้มือจับบั้นท้ายของ มิรา ซึ่งเป็นแฟนสาวจริง พร้อมเรียกร้องให้มีการเปิดภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อยืนยันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด
ในตอนหนึ่ง หลังจากที่ หนุ่ม กรรชัย ได้เปิดภาพข้อความแสดงความคิดเห็นของบุคคลรายหนึ่ง เสือ ดุสิต ยอมรับว่าบุคคลดังกล่าวคือภรรยาของตนเอง พร้อมชี้แจงประเด็นที่ภรรยาอาจเกิดความโกรธเคืองจากการที่ เสือ ดุสิต ประกาศตัวผ่านสื่อว่ามีความหึงหวง มิรา แฟนสาวอย่างออกหน้าออกตา
“เข้าใจเขาทุกอย่าง ตลอดระยะเวลา 9 ปี ผมก็มีเรื่องแบบนี้ตลอด ผมเลิกไม่ได้ ดูหน้าผมเหี้ยแบบนี้ มีคนมาชอบผมก็เอา ตลอดระยะเวลาก็ทำให้เขาเสียใจมาตลอด ผมมีสิทธิ์เลือกอะไรได้”
ในส่วนของภรรยานั้น เสือ ดุสิต กล่าวว่า “(สายน้ำผึ้ง) เขารักผมมาก เขาลำบากกว่าผม ตอนนี้แยกกันอยู่หลายวันแล้ว ไม่ได้คุยกันเลย” ต่อข้อคำถามที่ว่า เสือ ดุสิต จะกลับไปหาภรรยาหรือไม่ เขากล่าวว่า “ผมให้เวลาเขาทบทวนดีกว่า ผมก็อยากกลับไปเพราะสงสารลูก ผมไม่ได้อยู่บ้านนี้ ผมอยู่แถวๆ ร้าน แต่ถ้าถามว่าอยากกลับไปไหม เขาคงรับไม่ได้อยู่แล้ว ผมก็อยากจะมีทั้ง 2 คน ผมพูดตรง ๆ แต่เขาดีกับผมมากๆ เขาอยู่กับผมตั้งแต่ไม่มีอะไร”
เสือ ดุสิต กล่าวต่อว่า “ไม่ต้องสับสน ผมก็เปิดเผย ในส่วนของมิราเขาก็ต้องรับได้ ถ้ารับไม่ได้มันก็ต้องแยกย้ายกันไป ผมทิ้งใครไม่ได้ มันก็ดีทั้งคู่ แม่ของลูกก็ดีที่สุดอยู่แล้ว มิราเขาก็ดี”
ขณะที่ทางด้านภรรยาของ เสือ ดุสิต ได้มีการแชร์โพสต์โควทคำพูดที่ให้สัมภาษณ์ในรายการ พร้อมกับระบุข้อความสั้นๆ ว่า “ขอโทษทุกคน #ยกเว้นลูกกับเมีย”
