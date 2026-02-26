ข่าว

ทนายเหยื่อ “เสือ ดุสิต” แฉร้อยเวรโวย ต้องทำให้เป็นคดีเร่งด่วน เพราะโพสต์ลงโซเชียล

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 26 ก.พ. 2569 14:33 น.| อัปเดต: 26 ก.พ. 2569 14:33 น.
77
ทนายเหยื่อ "เสือ ดุสิต" แฉร้อยเวรโวย ผู้เสียหายโพสต์ลงโซเชียล ทำให้เป็นคดีเร่งด่วน

ทนายความ ของลูกสาวเหยื่อ “เสือ ดุสิต” แฉมีผู้ใหญ่โทรขอเคลียร์คดี ซัดตำรวจทำงานช้า แถมโวยวายใส่ผู้เสียหายหลังนำเรื่องโพสต์ลงโซเชียล

จากกรณีที่ลูกสาวผู้เสียหายโพสต์เรื่องราวเรียกร้องความเป็นธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ กรณีบิดาถูก เสือ ดุสิต และพวกรุมทำร้ายร่างกายบริเวณหน้าห้องน้ำร้านอาหารแห่งหนึ่งจนได้รับบาดเจ็บสาหัส ซี่โครงหักถึง 12 ซี่ ปอดและตับได้รับความเสียหายอย่างหนัก

ในรายการ โหนกระแส นั้น หนุ่ม กรรชัย นำข้อความที่ได้รับแจ้งเมื่อวันที่ 20 ก.พ.ที่ผ่านมา มาเปิดเผยกลางรายการ โดยข้อความระบุว่า

“สวัสดีครับพี่หนุ่ม พอดีคนรู้จักผมโดนทำร้ายหนักเลยครับพี่ ตำรวจที่รัตนาธิเบศร์เหมือนจะช่วยคนร้าย เหตุการณ์คือโดนรุมกระทืบ ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งขณะสูบบุหรี่ โดยกลุ่มคนกระทืบคือ “เสือ ดุสิต” อ้างว่าผู้ถูกทำร้ายมายุ่งกับผู้หญิงของตัวเอง อาการของผู้เสียหายตอนนี้คือ ซี่โครงหัก 12 ซี่ ปอด ตับเสียหาย อาจจะไม่กลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมได้

ทางร้านอยากจะให้ไกล่เกลี่ย (ทางด้านลูกสาว ระบุว่ามีการทักมาจริง แต่ได้ปฏิเสธไป) เนื่องจากไม่อยากให้ออกข่าว เพราะร้านเปิดเกินเวลา ตี 4 ขณะเกิดเหตุ ได้มีการแจ้งความกับที่ สภ.รัตนาธิเบศร์ แล้ว นักข่าวแจ้งว่าจะออกข่าว วันต่อมากลุ่ม เสือ ดุสิต ไปที่โรงพักขอไกล่เกลี่ย ขอไม่ออกข่าว (ทางด้านลูกสาวของผู้เสียหาย ยืนยันว่าเป็นเรื่องจริง) แล้วดูเหมือนว่าจะมีคนรู้จักที่มีอำนาจคอยปกป้องอยู่

ต่อมา ทนายความฝั่งผู้เสียหาย ระบุว่า หลังจากแจ้งความวันที่ 18 ก.พ.นั้น วันที่ 19 ก.พ. ตนอยากจะถามว่า นายเสือ รู้ได้อย่างไรว่ามีการไปแจ้งความ จากนั้นมีคนโทรมาหาตน โดยบอกว่า เสือ ดุสิต จะขอเคลียร์ ถ้าเคลียร์ได้จะให้ตำรวจดำเนินการไปในรูปแบบหนึ่ง แต่ถ้าเคลียร์ไม่ได้ก็จะให้ดำเนินการได้เต็มที่ โดยคนที่โทรมาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่รายหนึ่ง

ทนายความ ฝั่งผู้เสียหาย เสือ ดุสิต
YT/ โหนกระแส [Hone-Krasae] official
ทนายความฝั่งผู้เสียหาย เผยต่อว่า หลังจากที่ไป สภ.รัตนาธิเบศร์ แล้วยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด จากที่ผู้กำกับให้สัมภาษณ์ว่ารอใบชันสูตรบาดแผลจากแพทย์ ซึ่งวันที่ 18 ก.พ.ที่ไปแจ้งความนั้น ก็ได้มีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลแรกมาแล้วว่าโดนทำร้ายอย่างไร กระดูกหัก ปอดมีลมและมีเลือดออกในปอด แบบนี้ถามว่าไม่เพียงพอต่อการประเมินออกหมายหรือ

และเมื่อวานช่วงเย็น พนักงานสอบสวนติดต่อหาลูกสาวผู้เสียหายว่าจะให้ไปสอบสวนเพิ่ม ณ คืนของวานนี้ ตนจึงโทรไปสอบถามว่าจะให้ไปคืนนี้เลยใช่หรือไม่ พนักงานสอบสวนบอกว่าขอให้ไป 8 โมงเช้า โดยทางทนายบอกว่าทางผู้เสียหายไม่ว่าง เนื่องจากมีออกรายการ ด้านตำรวจได้ทิ้งท้ายว่า “พวกคุณสร้างความเสียหายให้ผม ไปโพสต์ลงโซเชียลทำไม ที่ทำให้คดีนี้ต้องเป็นคดีเร่งด่วน” จากนั้นทนายได้ตอบไปว่า “แล้วยังไง เป็นสิทธิ์ของผู้เสียหายที่จะโพสต์ ทำอย่างไรก็ได้”

ขณะที่ด้าน พ.ต.อ.พฤฒ จำรูญศาสน์ ผกก.สภ.รัตนาธิเบศร์ กล่าวถึงประเด็นตำรวจยศร้อยเวรนายหนึ่ง ที่ได้มีการบอกทนายฝั่งผู้เสียหายถึงความเสียหายของการที่ทำให้เป็นคดีเร่งด่วนว่า “อันนี้ไม่ยังไม่ทราบ ถ้าเป็นแบบนี้ตนจะทำหนังสือตำหนิ ลงโทษทางวินัยต่อไป”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
แพรรี่ ไพรวัลย์ หนุนคำว่า นางสาว ไว้เฉพาะผู้หญิงโดยกำเนิด ข่าว

แพรรี่ เห็นด้วย นางสาว ใช้กับผู้หญิงแต่กำเนิด ส่วนคนแปลงเพศแล้ว ไม่ใช่ ‘นาย’

16 นาที ที่แล้ว
รวบเฒ่าหื่นวัย 56 บุกห้องนอน ขืนใจเด็กหญิงวัย 12 อ้างทักแชตเรียกให้ไปหา ข่าว

รวบเฒ่าหื่นวัย 56 บุกห้องนอน หวังขืนใจเด็กหญิงวัย 12 อ้างทักแชตเรียกให้ไปหา

25 นาที ที่แล้ว
ม.ราชภัฏยะลา แจงปมดราม่าจ้างงาน 6,500 บาท ข่าว

แถลงด่วน! ม.ราชภัฏยะลา แจงปมจ้างงาน 6,500 บาท ยันเป็นจ้างเหมา 20 วัน

54 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อดีตนักบินกองทัพสหรัฐฯ โดนจับฐานทรยศประเทศ ฝึกสอนนักบินกองทัพจีน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แจกวาร์ป &quot;มิรา&quot; เน็ตไอดอลไซส์บึ้ม อกตู้มกระแทกตา แซ่บทะลุปรอท ทำหนุ่มๆถึงกับใจสั่น ข่าว

แจกวาร์ป “มิรา” เน็ตไอดอลไซส์บึ้ม อกตู้มกระแทกตา แซ่บจนหนุ่มๆ ถึงกับใจสั่น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อก &quot;หมอของขวัญ&quot; ประกาศคืนใบประกอบวิชาชีพ ลั่นทนระบบ &quot;แพทยสภา&quot; ไม่ไหว บันเทิง

ช็อก “หมอของขวัญ” ประกาศคืนใบประกอบวิชาชีพ ลั่นทนระบบ “แพทยสภา” ไม่ไหว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย กวาด 2 รางวัลใหญ่ Thailand Social Awards ข่าว

หนุ่ม กรรชัย เปิดใจคว้ารางวัล ยันโหนกระแสไม่ใช่ศาลเตี้ย แต่คือกระบอกเสียงชาวบ้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สุชาติ ฟ้องหมิ่น ไอซ์ รักชนก ปมกล่าวหา รัฐมนตรีโกงการเลือกตั้ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนังคนละม้วน สาวร้อง &#039;รอง ผกก.&#039; ขวดฟาดหัวเลือดอาบ ปมเมียหึงข้ามโต๊ะ ตร.โต้ &quot;โดนปาหัวแตกก่อน&quot; เตรียมฟ้องกลับ ข่าว

หนังคนละม้วน สาวร้อง ‘รอง ผกก.’ ขวดฟาดหัวเลือดอาบ ปมเมียหึงข้ามโต๊ะ ตร.โต้ “โดนปาหัวแตกก่อน” เตรียมฟ้องกลับ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

10 เลขเด็ดขายดี หวยแม่จำเนียร 1 มี.ค. 69 สลากสัญจรสุราษฎร์ธานี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายเหยื่อ &quot;เสือ ดุสิต&quot; แฉร้อยเวรโวย ผู้เสียหายโพสต์ลงโซเชียล ทำให้เป็นคดีเร่งด่วน ข่าว

ทนายเหยื่อ “เสือ ดุสิต” แฉร้อยเวรโวย ต้องทำให้เป็นคดีเร่งด่วน เพราะโพสต์ลงโซเชียล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รวบชายจีนกลางสนามบิน โกง VAT ก่อนหนีซุกประเทศไทย ใช้ชีวิตหรู

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แจ็ค แฟนฉัน เคลื่อนไหวผ่านไอจี พูดถึงลูกชาย-ใบหม่อน บันเทิง

แจ็ค แฟนฉัน เคลื่อนไหวหลังจบรัก ใบหม่อน กิตติยา โพสต์ถึง น้องคากิ-อดีตภรรยา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ส่องโผ ครม. “อนุทิน 2/1” คาดกลุ่มเลือดแท้นั่ง 19 กระทรวง สะพัดดึงงูเห่า 9 เสียง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สวนกลับ กกต. ฟ้องประชาชน ปมถ่ายบัตรเลือกตั้ง ข่าวการเมือง

สวนกลับ กกต. ฟ้องประชาชน ปมถ่ายบัตรเลือกตั้ง ซัด “ไม่มีกฎหมายห้าม-แค่ขู่ให้กลัว”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

แกร็บฟู้ด เปิดตัว “แอบิเกล” นั่งพรีเซ็นเตอร์ ดันแคมเปญ MEGA GALE ถูกกว่าชัวร์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดรันทด! ทุ่ม 16 ปี เลี้ยงดูพ่อแม่จนลืมมีครอบครัว บั้นปลายป่วยติดเตียง ไร้บ้าน-คนดูแล ข่าวต่างประเทศ

สุดรันทด! ทุ่ม 16 ปี เลี้ยงดูพ่อแม่จนลืมมีครอบครัว บั้นปลายป่วยติดเตียง ไร้บ้าน-คนดูแล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“คิม จองอึน” ไม่ปิดโอกาสสานสัมพันธ์ “สหรัฐฯ” ลั่น “เกาหลีใต้” ศัตรูอันดับหนึ่ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
จองกุก BTS ยอมรับเคยสูบบุหรี่ อยากใช้ชีวิตตามใจ ไม่ต้องคอยห่วงค่าย บันเทิงเกาหลี

จองกุก BTS ยอมรับเคยสูบบุหรี่ อยากใช้ชีวิตตามใจ ไม่ต้องคอยห่วงค่าย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดธุรกิจ สุชาดา ซาง แทนทรัพย์ ส.ส.ภูมิใจไทย เศรษฐกิจ

เปิดธุรกิจ สุชาดา ซาง แทนทรัพย์ ส.ส.ภูมิใจไทย นั่งกรรมการ 2 บริษัท

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ 1 มี.ค. 69 ห้ามพลาดหวยสัญจร เลขเด็ด

เลขเด็ด ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ 1 มี.ค. 69 ห้ามพลาดหวยสัญจร

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันมาฆบูชา 3 มีนาคม 2569 ธนาคารหยุดไหม เช็กรายละเอียด ก่อนวางแผนธุรกรรมล่วงหน้า เศรษฐกิจ

วันมาฆบูชา 3 มีนาคม 2569 ธนาคารหยุดไหม เช็กรายละเอียด ก่อนวางแผนธุรกรรมล่วงหน้า

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรยุทธ คว้ารางวัล Thailand Social Awards ครั้งที่ 14 ลั่นจะเป็นสื่อเฮงซวยต่อไป ข่าว

สรยุทธ คว้ารางวัล Thailand Social Awards ครั้งที่ 14 ลั่นจะเป็นสื่อเฮงซวยต่อไป

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เสรีพิศุทธ์” เตรียมลุยเอาผิด “อนุทิน” แต่งตั้ง “ธรรมนัส” ผิดจริยธรรมร้ายแรง?

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อิ๊งค์” เผย “ทักษิณ” พร้อมวางมือทางการเมือง หลังออกจากเรือนจำ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 26 ก.พ. 2569 14:33 น.| อัปเดต: 26 ก.พ. 2569 14:33 น.
77
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เหรียญชิบะอินุคืออะไร

เหรียญชิบะอินุ ในปี 2026 ยังเป็นมีม หรือกลายเป็นเครื่องมือเก็งกำไรเต็มตัว

เผยแพร่: 26 กุมภาพันธ์ 2569

อดีตนักบินกองทัพสหรัฐฯ โดนจับฐานทรยศประเทศ ฝึกสอนนักบินกองทัพจีน

เผยแพร่: 26 กุมภาพันธ์ 2569
ช็อก &quot;หมอของขวัญ&quot; ประกาศคืนใบประกอบวิชาชีพ ลั่นทนระบบ &quot;แพทยสภา&quot; ไม่ไหว

ช็อก “หมอของขวัญ” ประกาศคืนใบประกอบวิชาชีพ ลั่นทนระบบ “แพทยสภา” ไม่ไหว

เผยแพร่: 26 กุมภาพันธ์ 2569
หนุ่ม กรรชัย กวาด 2 รางวัลใหญ่ Thailand Social Awards

หนุ่ม กรรชัย เปิดใจคว้ารางวัล ยันโหนกระแสไม่ใช่ศาลเตี้ย แต่คือกระบอกเสียงชาวบ้าน

เผยแพร่: 26 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button