ทนายเหยื่อ “เสือ ดุสิต” แฉร้อยเวรโวย ต้องทำให้เป็นคดีเร่งด่วน เพราะโพสต์ลงโซเชียล
ทนายความ ของลูกสาวเหยื่อ “เสือ ดุสิต” แฉมีผู้ใหญ่โทรขอเคลียร์คดี ซัดตำรวจทำงานช้า แถมโวยวายใส่ผู้เสียหายหลังนำเรื่องโพสต์ลงโซเชียล
จากกรณีที่ลูกสาวผู้เสียหายโพสต์เรื่องราวเรียกร้องความเป็นธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ กรณีบิดาถูก เสือ ดุสิต และพวกรุมทำร้ายร่างกายบริเวณหน้าห้องน้ำร้านอาหารแห่งหนึ่งจนได้รับบาดเจ็บสาหัส ซี่โครงหักถึง 12 ซี่ ปอดและตับได้รับความเสียหายอย่างหนัก
ในรายการ โหนกระแส นั้น หนุ่ม กรรชัย นำข้อความที่ได้รับแจ้งเมื่อวันที่ 20 ก.พ.ที่ผ่านมา มาเปิดเผยกลางรายการ โดยข้อความระบุว่า
“สวัสดีครับพี่หนุ่ม พอดีคนรู้จักผมโดนทำร้ายหนักเลยครับพี่ ตำรวจที่รัตนาธิเบศร์เหมือนจะช่วยคนร้าย เหตุการณ์คือโดนรุมกระทืบ ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งขณะสูบบุหรี่ โดยกลุ่มคนกระทืบคือ “เสือ ดุสิต” อ้างว่าผู้ถูกทำร้ายมายุ่งกับผู้หญิงของตัวเอง อาการของผู้เสียหายตอนนี้คือ ซี่โครงหัก 12 ซี่ ปอด ตับเสียหาย อาจจะไม่กลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมได้
ทางร้านอยากจะให้ไกล่เกลี่ย (ทางด้านลูกสาว ระบุว่ามีการทักมาจริง แต่ได้ปฏิเสธไป) เนื่องจากไม่อยากให้ออกข่าว เพราะร้านเปิดเกินเวลา ตี 4 ขณะเกิดเหตุ ได้มีการแจ้งความกับที่ สภ.รัตนาธิเบศร์ แล้ว นักข่าวแจ้งว่าจะออกข่าว วันต่อมากลุ่ม เสือ ดุสิต ไปที่โรงพักขอไกล่เกลี่ย ขอไม่ออกข่าว (ทางด้านลูกสาวของผู้เสียหาย ยืนยันว่าเป็นเรื่องจริง) แล้วดูเหมือนว่าจะมีคนรู้จักที่มีอำนาจคอยปกป้องอยู่
ต่อมา ทนายความฝั่งผู้เสียหาย ระบุว่า หลังจากแจ้งความวันที่ 18 ก.พ.นั้น วันที่ 19 ก.พ. ตนอยากจะถามว่า นายเสือ รู้ได้อย่างไรว่ามีการไปแจ้งความ จากนั้นมีคนโทรมาหาตน โดยบอกว่า เสือ ดุสิต จะขอเคลียร์ ถ้าเคลียร์ได้จะให้ตำรวจดำเนินการไปในรูปแบบหนึ่ง แต่ถ้าเคลียร์ไม่ได้ก็จะให้ดำเนินการได้เต็มที่ โดยคนที่โทรมาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่รายหนึ่ง
ทนายความฝั่งผู้เสียหาย เผยต่อว่า หลังจากที่ไป สภ.รัตนาธิเบศร์ แล้วยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด จากที่ผู้กำกับให้สัมภาษณ์ว่ารอใบชันสูตรบาดแผลจากแพทย์ ซึ่งวันที่ 18 ก.พ.ที่ไปแจ้งความนั้น ก็ได้มีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลแรกมาแล้วว่าโดนทำร้ายอย่างไร กระดูกหัก ปอดมีลมและมีเลือดออกในปอด แบบนี้ถามว่าไม่เพียงพอต่อการประเมินออกหมายหรือ
และเมื่อวานช่วงเย็น พนักงานสอบสวนติดต่อหาลูกสาวผู้เสียหายว่าจะให้ไปสอบสวนเพิ่ม ณ คืนของวานนี้ ตนจึงโทรไปสอบถามว่าจะให้ไปคืนนี้เลยใช่หรือไม่ พนักงานสอบสวนบอกว่าขอให้ไป 8 โมงเช้า โดยทางทนายบอกว่าทางผู้เสียหายไม่ว่าง เนื่องจากมีออกรายการ ด้านตำรวจได้ทิ้งท้ายว่า “พวกคุณสร้างความเสียหายให้ผม ไปโพสต์ลงโซเชียลทำไม ที่ทำให้คดีนี้ต้องเป็นคดีเร่งด่วน” จากนั้นทนายได้ตอบไปว่า “แล้วยังไง เป็นสิทธิ์ของผู้เสียหายที่จะโพสต์ ทำอย่างไรก็ได้”
ขณะที่ด้าน พ.ต.อ.พฤฒ จำรูญศาสน์ ผกก.สภ.รัตนาธิเบศร์ กล่าวถึงประเด็นตำรวจยศร้อยเวรนายหนึ่ง ที่ได้มีการบอกทนายฝั่งผู้เสียหายถึงความเสียหายของการที่ทำให้เป็นคดีเร่งด่วนว่า “อันนี้ไม่ยังไม่ทราบ ถ้าเป็นแบบนี้ตนจะทำหนังสือตำหนิ ลงโทษทางวินัยต่อไป”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “เสือ ดุสิต” เผยหลังมอบตัว ยันไม่คิดหลบหนี ยอมรับเป็นคนเxี้ย จากนี้ขอไม่เที่ยวอีก
- “เสือ ดุสิต” ขอโทษผู้เสียหาย ยันไม่เคยพูดท้า “นนทบุรีใครก็ได้ ตำรวจกูไม่กลัวหรอก”
- “เสือ ดุสิต” เคลื่อนไหวแล้ว หลังรุมกระทืบชายปางตาย รับขาดสติเพราะความหึงหวง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: