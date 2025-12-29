สน ยุกต์ เล่าปม ภาพหลุดกางเกงใน โดนหลอกถ่ายในห้องน้ำ ลั่นตัดขาดทันที

“สน ยุกต์” เปิดปากเล่าหมดเปลือก ปมภาพหลุดกางเกงใน ถ่ายแบบทิพย์ โดนหลอกถ่ายในห้องน้ำ พร้อมเคลียร์ตำนาน “พระเอกโรบอท”
พระเอกหนุ่มลุคเทพบุตรอย่าง “สน ยุกต์ ส่งไพศาล” ได้มานั่งจับเข่าคุยเปิดใจแบบเจาะลึกในรายการ “Cloudside Stories” ของช่อง Be On Cloud งานนี้เจ้าตัวไม่ได้มาแค่โปรโมตซีรีส์เรื่องใหม่ แต่ได้ย้อนเล่าถึงรสชาติชีวิตในวัยเด็ก รวมถึงประเด็นร้อนแรงในอดีตที่หลายคนยังคาใจ โดยเฉพาะเรื่อง ภาพหลุด สมัยขาสั้นที่เคยเป็นทอล์คออฟเดอะทาวน์ และฉายา “พระเอกโรบอท” ที่ติดตัวมานานนับสิบปี
ประเด็นที่ทำเอาแฟนคลับถึงกับช็อก คือการเปิดเผยความจริงเบื้องหลังภาพหลุดใส่กางเกงในตัวเดียวสมัยมัธยมที่เคยว่อนเน็ตก่อนเข้าวงการ สน ยุกต์ เล่าว่า ตอนนั้นมีโมเดลลิ่งหรือแมวมองคนหนึ่งที่เป็นคนพาเขาเข้าวงการ อ้างว่าจะมีการแคสติ้งงานของแบรนด์ดังระดับโลกอย่าง Calvin Klein (CK) จำเป็นต้องมีการ “โชว์สัดส่วน” เพื่อส่งรูปไปพิจารณา
ด้วยความที่ตอนนั้นยังเป็นเด็กมัธยม ไร้เดียงสา ไม่ทันเล่ห์เหลี่ยมคน สนจึงยอมทำตาม โดยโมเดลลิ่งคนดังกล่าวพาเขาเข้าไปถ่ายรูปในห้องน้ำ สั่งให้ถอดเหลือแต่กางเกงใน พร้อมกำกับท่าทางว่า “สน ดึงลงอีกนิดนึง พยายามให้เห็นเยอะที่สุด”, ซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรมาก มองว่าเป็นเรื่องปกติของการทำงานและการเป็นผู้ชายด้วยกัน
แต่ความพีคคือ งานแคสติ้ง CK นั้นไม่มีจริง สนเปิดเผยว่านอกจากจะไม่ได้งานแล้ว รูปดังกล่าวกลับหลุดออกไปว่อนโลกอินเทอร์เน็ต ซ้ำร้ายงานอื่นๆ ที่โมเดลลิ่งคนนี้พาไปทำ เขาก็ไม่เคยได้รับเงินค่าจ้างเลยแม้แต่บาทเดียว เมื่อสนโทรไปเคลียร์ด้วยความโกรธว่าทำไมถึงทำลายอนาคตกันแบบนี้ คำตอบที่ได้กลับมาทำเอาเจ็บจี๊ด อีกฝ่ายอ้างหน้าตาเฉยว่า “ก็ไม่รู้ว่าสนจะดัง ไม่รู้ว่าสนจะได้เป็นพระเอก”ทำให้สนตัดสินใจตัดขาดกับคนดังกล่าวทันที
สนสุดตรอง บอกว่าไม่ได้รู้สึกอับอายในรูปร่างของตัวเองเพราะมั่นใจว่าดูแลตัวเองมาดี แต่สิ่งที่โกรธคือการที่ผู้ใหญ่ใช้วิธีสกปรกมาหลอกลวงเด็กที่มีความฝัน
จากเด็กเกเรสู่ “พระเอกโรบอท” วันต้องเผชิญคำวิจารณ์
นอกจากเรื่องภาพหลุด สน ยุกต์ ยังเผยถึงมุมมืดในวัยเด็กว่า เขาไม่ได้เป็นเด็กดีมาตั้งแต่ต้น เคยเป็นเด็กเกเร แกล้งน้อง แกล้งเพื่อน หรือแม้กระทั่งไถเงินรุ่นน้องโดยไม่รู้ตัวเพราะความอยากได้ของเล่น จนกระทั่งจุดเปลี่ยนคือการถูกจับได้และถูกลงโทษ ทำให้เขากลายเป็นคนเงียบขรึม ขาดความมั่นใจ และกลัวการถูกสังคมรังเกียจ
ความไม่มั่นใจนี้ส่งผลยาวมาถึงช่วงเข้าวงการบันเทิงแรกๆ ที่สนได้รับฉายาว่า พระเอกโรบอท เล่นแข็งเป็นหิน สนยอมรับอย่างลูกผู้ชายว่า สมัยนั้นเขาเล่นแข็งจริง เพราะข้างในใจเขาสั่นและตื่นเต้นมาก หัวใจเต้นแรงจนแทบควบคุมไม่ได้ ความกลัวที่จะทำผิดพลาดทำให้เขาโฟกัสแค่บทพูดจนลืมใส่ความรู้สึกและตัดขาดจากสิ่งแวดล้อมรอบข้าง กลายเป็นกำแพงที่ทำให้ดูเหมือนหุ่นยนต์ไร้ชีวิตชีวา
ปัจจุบัน สน ยุกต์ ในวัยที่ตกผลึกทางความคิด รู้สึกเหมือนได้เข้าวงการใหม่อีกครั้ง กับการมาร่วมงานในโปรเจกต์ซีรีส์วายเรื่อง Shine The Series รับบทเป็น “พันเอกไกรเลิศ” ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าบทนี้สะท้อนตัวตนของเขาได้ดีที่สุด กล้าที่จะเปิดเผยความเป็นมนุษย์ เลิกเก๊ก เลิกกลัวความผิดพลาด และพร้อมจะทลายกำแพง “โรบอท” ที่เคยขังตัวเองไว้ออกมาให้ทุกคนได้เห็นฝีมือที่แท้จริง
อ่านข่าวอื่นๆ
- ทองประกายแสด แซ่บ “ติช่า” ควบม้าท่าเด็ด ‘สน ยุกต์’ ฟินตาลอย ครางเสียวสนั่น
- ชาวเน็ตแห่ซูม แบงค์ ศุภณัฐ เซลฟี่ไร้เสื้อ-โชว์กล้ามแน่น เจอแซว เห็นแล้วหนาวแทน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: