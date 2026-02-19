นักวิจัยผุด กางเกงในอัจฉริยะ ติดเซ็นเซอร์จิ๋ว ตรวจจับการตด วัดสุขภาพลำไส้
นักวิจัยสหรัฐฯ พัฒนา “กางเกงในอัจฉริยะ” ติดเซ็นเซอร์จิ๋วตรวจจับการผายลม และก๊าซในลำไส้ หลังผลวิจัยใหม่ชี้ผู้ใหญ่สุขภาพดีผายลมเฉลี่ย 32 ครั้งต่อวัน
ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแมริแลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา พัฒนานวัตกรรมใหม่ล่าสุด กางเกงในอัจฉริยะ (Smart Underwear) ที่สามารถตรวจจับและวัดปริมาณการผายลมของผู้สวมใส่ได้อย่างแม่นยำ โดยขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงเปิดรับอาสาสมัครเพื่อเข้าร่วมทดลองใช้งานจริง
แบรนท์ลีย์ ฮอลล์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาเซลล์และพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล นำทีมนักวิทยาศาสตร์ประดิษฐ์อุปกรณ์ขนาดจิ๋วสำหรับติดตั้งที่กางเกงใน อุปกรณ์ชิ้นนี้ทำงานผ่านเซ็นเซอร์ไฟฟ้าเคมี เพื่อทำหน้าที่ตรวจจับก๊าซในลำไส้ โดยจะเน้นบันทึกข้อมูลการปล่อยก๊าซไฮโดรเจนเป็นหลัก แบรนท์ลีย์ ฮอลล์ เปรียบเทียบการทำงานของนวัตกรรมนี้ว่า คล้ายกับเครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดแบบต่อเนื่อง แต่เปลี่ยนเป้าหมายมาตรวัดมาเป็นก๊าซในลำไส้แทน
ซานติอาโก โบตาซินี ผู้ช่วยนักวิจัยของมหาวิทยาลัย เป็นผู้นำทีมเก็บข้อมูลและได้ตีพิมพ์ผลการศึกษาลงในวารสารวิชาการ Biosensors and Bioelectronics: X ผลการวิจัยพบข้อมูลที่น่าสนใจว่า ผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจะมีการผายลมเฉลี่ยมากถึง 32 ครั้งต่อวัน ตัวเลขนี้มีความแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล โดยอาจมีความถี่สูงสุดถึง 59 ครั้ง หรือน้อยที่สุดเพียง 4 ครั้งต่อวัน
ก่อนหน้านี้ วงการแพทย์เคยประเมินค่าเฉลี่ยการผายลมของผู้ใหญ่ไว้ที่ประมาณ 14 ครั้งต่อวันเท่านั้น แบรนท์ลีย์ ฮอลล์ อธิบายว่าตัวเลขเดิมเกิดจากข้อจำกัดในการวัดผลที่ยุ่งยาก และต้องอาศัยการจดบันทึกด้วยตัวเองของผู้ป่วย การมีกางเกงในอัจฉริยะเข้ามาช่วยวัดผลอย่างเป็นรูปธรรม จึงช่วยเพิ่มความแม่นยำทางวิทยาศาสตร์ในเรื่องที่ทำการศึกษาและเก็บข้อมูลได้ยาก
ทีมนักวิจัยกำลังเดินหน้าจัดทำโครงการเก็บข้อมูลการผายลมของมนุษย์ หรือ Human Flatus Atlas เพื่อวัดการปล่อยก๊าซอย่างเป็นรูปธรรมจากผู้ป่วยหลายร้อยคน โครงการนี้มีเป้าหมายในการสร้างเกณฑ์มาตรฐานสำหรับรูปแบบการผายลมตามปกติของผู้ใหญ่ เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีเกณฑ์ที่ชัดเจน ทำให้ยากต่อการประเมินว่าบุคคลใดมีอาการผิดปกติหรือมีก๊าซมากเกินไป
ขณะนี้ทีมงานเปิดรับอาสาสมัครเข้าร่วมทดลอง โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ ผู้ที่รับประทานอาหารกากใยสูงแต่มีการผายลมน้อย ผู้ที่มีความถี่ในการผายลมบ่อยมาก และผู้ที่มีพฤติกรรมกึ่งกลางระหว่างสองกลุ่มแรก
ที่มา: UPI
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อินฟลูฯ เขมร แขวะไทย ห่มสไบใส่ยีนส์ อ้างขโมยชุด-ทำลายคุณค่า สั่งห้ามทำตาม
- ตาลีบัน ออกกฎใหม่ สามีซ้อมภรรยาและลูกได้ ตราบใดที่กระดูกไม่หัก
- แก๊งค้ายายิ้มร่า ศาลยกฟ้อง ฆาตกรรม 2 ตายายบริสุทธิ์ เพราะลูกชายติดหนี้ค่ายา 400 ปอนด์
ติดตาม The Thaiger บน Google News: