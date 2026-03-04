เปิดโพสต์ล่าสุด ปู มัณฑนา หลังศาลสั่งจำคุก 2 ปี คดีหมิ่นประมาท ลูกหมี รัศมี
เปิดโพสต์ล่าสุด ปู มัณฑนา หลังศาลตัดสินจำคุก 2 ปี ปรับ 6 หมื่น คดีหมิ่นประมาท ลูกหมี รัศมี ลั่น “นักรบย่อมมีบาดแผล”
วันนี้เมื่อเวลา 09.30 น. ศาลอาญากรุงเทพใต้ นัดอ่านคำพิพากษา คดีหมายเลขดำ อ 442/2568 ที่ น.ส.รัศมี ทองสิริไพรศรี หรือ “ลูกหมี” ดารานางแบบชื่อดัง เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง นางมัณฑนา หิมะทองคำ หรือ “ปู มัณฑนา” ดารานักแสดงชื่อดัง เป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณา
ศาลพิพากษาว่า “จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326, 328,393 เป็นความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณาอันเป็นโทษหนักสุด ลงโทษจำคุก 2 ปี ปรับ 60,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี คุมประพฤติจำเลยเป็นเวลา 1 ปี โดยให้มารายงานตัวกับพนักงานคุมประพฤติ 3 ครั้ง และทำงานบริการสังคมเป็นเวลา 48 ชั่วโมง” ตามที่ได้รายงานไปก่อนหน้านี้
ล่าสุดในหน้าอินสตาแกรมส่วนตัวของ ปู มัณฑนา ได้มีความเคลื่อนไหวภายหลังศาลพิพากษาจำคุก คดีหมิ่นประมาท ลูกหมี รัศมี โดยระบุข้อความว่า “นักรบย่อมมีบาดแผล เพราะ คนที่สู้จริง ย่อมต้องเจ็บจริง บาดแผลของนักรบ คือ เหรียญรางวัลของการไม่ยอมแพ้”
