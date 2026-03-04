คิง ก่อนบ่าย เตือนภัย ญาติหลงเชื่อทำงานต่างประเทศ สุดท้ายสูญเงิน 3 แสนไปโดยปริยาย
คิง ก่อนบ่าย เตือนภัย ญาติหลงเชื่อกลลวงมิจฉาชีพ แอบอ้างจัดหาคนทำงานต่างประเทศ สุดท้ายสูญเงิน 3 แสนไปโดยปริยาย
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมา คิง ก่อนบ่าย ได้โพสต์คลิปเตือนภัยผ่านทางหน้าเพจเฟซบุ๊ก โดยเขาได้ออกมาเตือนภัยถึงกลลวงมิจฉาชีพตีเนียนเปิดรับสมัครคนไปทำงานที่ต่างประเทศ ซึ่งทางญาติของตนของหลงเชื่อกลลวงนั้น ทำให้สูญเงินไปกว่า 3 แสนบาท และไม่ได้แม้แต่งานทำ
คิง ก่อนบ่าย ระบุแคปชั่นประกอบคลิปเอาไว้ว่า “ช่วยกันแชร์หน่อยครับ เตือนภัยมิจฉาชีพมาในรูปแบบจัดหางานต่างประเทศ หลอกเงินญาติผมไป 304,900 บาท #เตือนภัยออนไลน์ #มิจฉาชีพ”
จากนั้นเนื้อหาในคลิป คิง ก่อนบ่าย เริ่มเล่าเหตุการณืที่เกิดขึ้นกับญาติของตัวเองว่า “คือมีญาติของผมโดนดูดเงินไปสามแสนกว่าเป็นเรื่องราวของ พี่สาว ภรรยาของผมเอง คือเขาเข้าเน็ตหาทำงานตปท.คือเขาอยากจะไปทำงานออสเตรเลีย ก็ไปเข้าเวบไซต์หนึ่ง แล้วก็ให้เข้าไลน์กลุ่ม ในไลน์ก็มีการสอบประวัติ ในกลุ่มน่าจะเป็นหน้าม้า ช่วยกันตอบ เรื่องตำแหน่งงาน ด้านการเกษตร ค่าแรง 480 ต่อชั่วโมง เดือนหนึ่งก็คาดว่าได้เงินแสน
จากนั้นญาติผมก็โอนไปก่อน 6500 เป็นค่าจองอะไรซักอย่าง ต่อมาให้โอนเงิน 3 แสน เพื่อให้เขาไปแลกเงิน ตอนแรก ผมเอ๊ะใจ ก็สงสัย ว่าจะไปกู้เงินของแอปอะไร ไม่ทันไร พี่สาวภรรยาก็หลงเชื่อโอนเงินเข้าไปคือ พอโอนเสร็จก็ ติดต่อไม่ได้เลย ตอนนี้ก็คือไปแจ้งความแล้ว เสียเงินแล้วก็ไม่ได้งาน อยากมาเตือนกัน”
อ้างอิงจาก : FB คิง ก่อนบ่าย
