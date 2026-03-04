“ลูกหมี” เคลื่อนไหวแล้ว หลังศาลตัดสิน “ปู มัณฑนา” เผยยังมีอีกคดี รอตัดสินเร็วๆนี้
“ลูกหมี รัศมี” เคลื่อนไหวแล้ว หลังศาลตัดสิน “ปู มัณฑนา” คดีหมิ่นประมาท ศาลสั่งจำคุก 2 ปี รอลงอาญา พร้อมเผยยังมีคดีนัดตัดสิน 24 มี.ค. นี้
ภายหลังจากที่ศาลมีคำพิพากษาคดีหมิ่นประมาทระหว่าง “ลูกหมี” รัศมี ทองสิริไพรศรี ดารานางแบบชื่อดัง และ “ปู” มัณฑนา หิมะทองคำ โดยศาลตัดสินให้ ปู มัณฑนา มีความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณา สั่งจำคุก 2 ปี ปรับ 60,000 บาท โทษจำคุกให้รอลงอาญา 2 ปี และคุมประพฤติ 1 ปี ล่าสุด ลูกหมี รัศมี ได้ออกมาเคลื่อนไหวทันทีหลังทราบข่าวดังกล่าว
ลูกหมี รัศมี ได้โพสต์คลิปวิดีโอขณะอยู่บนรถไฟ และกำลังรับสายโทรศัพท์จากทนายความเพื่อฟังผลคำตัดสิน โดยหลังจากวางสาย ได้โพสต์ข้อความระบุว่า
“รับโทรศัพท์ ฟังข่าวจากพี่ศุภเดช ตรงจากศาลอาญากรุงเทพใต้ ลูกหมีชนะคดีหมิ่นประมาท ปู ศาลพิพากษาให้ปูจำคุก 2 ปี ปรับ 60,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้กำหนด 2 ปี ให้คุมประพฤติจำเลยที่ 1 มีกำหนด 1 ปี
โดยให้จำเลยที่ 1 ไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ 3 ครั้งให้จำเลยที่ 1 ทำงานบริการสังคมหรือสาธารณะประโยชน์ตามที่พนักงานคุมประพฤติเห็นสมควรเป็นเวลา 48 ชั่วโมง
ขอบคุณพี่ศุภเดชค่ะ ขอบคุณทุกกำลังใจ ขอให้ทุกคนมีสติอย่าด่าว่าใครผ่านสื่อสาธารณะนะคะ”
นอกจากนี้ ลูกหมี ยังเผยอีกว่า “นี่คือคดีหมิ่นประมาทที่ลูกหมีเป็นโจทก์ฟ้อง ปู มัณฑนา กล่าวหาลูกหมีว่าเหยียดหยาม ดูหมิ่นลูกหมีหลายประเด็นเลยจนจำไม่ได้ว่าเขาว่าอะไรเราบ้าง ขอบคุณศาลที่ตัดสิน
ก็ยังมีอีกสองคดีที่เป็นคดีหมิ่นประมาทที่เราเป็นโจทย์เพราะ ปู มัณฑนา โพสต์ว่าลูกหมีหลายครั้ง แล้วก็ยังมีคดีอาญาจากศาลแขวงพระนครใต้ คดีอาญาคือคดีฉ้อโกง วันที่ 24 มี.ค.นี้ตัดสิน ก็ดูว่าศาลจะตัดสินอย่างไร คดีอาญาก็คือคดีฉ้อโกง และ พ.ร.บ.เช็คที่หลอกร่วมลงทุนทำธุรกิจและธุรกิจไม่มีอยู่จริง ขอบคุณทุกคนมากค่า”
