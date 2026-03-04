บันเทิง

“ลูกหมี” เคลื่อนไหวแล้ว หลังศาลตัดสิน “ปู มัณฑนา” เผยยังมีอีกคดี รอตัดสินเร็วๆนี้

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 04 มี.ค. 2569 11:23 น.| อัปเดต: 04 มี.ค. 2569 11:23 น.
61
"ลูกหมี" เคลื่อนไหวแล้ว หลังศาลตัดสิน "ปู มัณฑนา" เผยยังมีอีกคดี รอตัดสินเร็วๆนี้

“ลูกหมี รัศมี” เคลื่อนไหวแล้ว หลังศาลตัดสิน “ปู มัณฑนา” คดีหมิ่นประมาท ศาลสั่งจำคุก 2 ปี รอลงอาญา พร้อมเผยยังมีคดีนัดตัดสิน 24 มี.ค. นี้

ภายหลังจากที่ศาลมีคำพิพากษาคดีหมิ่นประมาทระหว่าง “ลูกหมี” รัศมี ทองสิริไพรศรี ดารานางแบบชื่อดัง และ “ปู” มัณฑนา หิมะทองคำ โดยศาลตัดสินให้ ปู มัณฑนา มีความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณา สั่งจำคุก 2 ปี ปรับ 60,000 บาท โทษจำคุกให้รอลงอาญา 2 ปี และคุมประพฤติ 1 ปี ล่าสุด ลูกหมี รัศมี ได้ออกมาเคลื่อนไหวทันทีหลังทราบข่าวดังกล่าว

ลูกหมี รัศมี ได้โพสต์คลิปวิดีโอขณะอยู่บนรถไฟ และกำลังรับสายโทรศัพท์จากทนายความเพื่อฟังผลคำตัดสิน โดยหลังจากวางสาย ได้โพสต์ข้อความระบุว่า

“รับโทรศัพท์ ฟังข่าวจากพี่ศุภเดช ตรงจากศาลอาญากรุงเทพใต้ ลูกหมีชนะคดีหมิ่นประมาท ปู ศาลพิพากษาให้ปูจำคุก 2 ปี ปรับ 60,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้กำหนด 2 ปี ให้คุมประพฤติจำเลยที่ 1 มีกำหนด 1 ปี

โดยให้จำเลยที่ 1 ไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ 3 ครั้งให้จำเลยที่ 1 ทำงานบริการสังคมหรือสาธารณะประโยชน์ตามที่พนักงานคุมประพฤติเห็นสมควรเป็นเวลา 48 ชั่วโมง

ขอบคุณพี่ศุภเดชค่ะ ขอบคุณทุกกำลังใจ ขอให้ทุกคนมีสติอย่าด่าว่าใครผ่านสื่อสาธารณะนะคะ”

ข้อความโพสต์เฟซบุ๊กของลูกหมี รัศมี
FB/ Lookmee Russamee Tongsiriprisri

นอกจากนี้ ลูกหมี ยังเผยอีกว่า “นี่คือคดีหมิ่นประมาทที่ลูกหมีเป็นโจทก์ฟ้อง ปู มัณฑนา กล่าวหาลูกหมีว่าเหยียดหยาม ดูหมิ่นลูกหมีหลายประเด็นเลยจนจำไม่ได้ว่าเขาว่าอะไรเราบ้าง ขอบคุณศาลที่ตัดสิน

ก็ยังมีอีกสองคดีที่เป็นคดีหมิ่นประมาทที่เราเป็นโจทย์เพราะ ปู มัณฑนา โพสต์ว่าลูกหมีหลายครั้ง แล้วก็ยังมีคดีอาญาจากศาลแขวงพระนครใต้ คดีอาญาคือคดีฉ้อโกง วันที่ 24 มี.ค.นี้ตัดสิน ก็ดูว่าศาลจะตัดสินอย่างไร คดีอาญาก็คือคดีฉ้อโกง และ พ.ร.บ.เช็คที่หลอกร่วมลงทุนทำธุรกิจและธุรกิจไม่มีอยู่จริง ขอบคุณทุกคนมากค่า”

ลูกหมี รัศมี รับโทรศัพท์ฟังผลคำตัดสินบนรถไฟ
FB/ Lookmee Russamee Tongsiriprisri
FB/ Lookmee Russamee Tongsiriprisri

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
จันทรุปราคาเต็มดวง 3 มี.ค. 69 ข่าว

ย้อนชม จันทรุปราคาเต็มดวง 3 มี.ค. 69 พระจันทร์สีเลือด สวยเด่นเหนือน่านฟ้าไทย

2 นาที ที่แล้ว
ข่าว

นครชัยทัวร์ หวั่นต้องปรับลดเที่ยววิ่ง วอนรัฐบาลช่วยคุมราคาน้ำมัน

10 นาที ที่แล้ว
เปิดสภาพล่าสุด ทนายตั้ม-ภรรยา ใส่ชุดผู้ต้องขัง-เดินจับมือกัน เข้าห้องพิจารณาคดี ข่าว

เปิดสภาพล่าสุด ทนายตั้ม-ภรรยา ใส่ชุดผู้ต้องขังเดินจับมือกัน เข้าห้องพิจารณาคดี

22 นาที ที่แล้ว
ตี๋ลี่เร่อปา ติดค้างดูไบ 3 วันจนพลาดแฟชั่นโชว์ที่ปารีส ข่าวต่างประเทศ

แฟน ๆ ห่วงหนัก ‘ตี๋ลี่เร่อปา’ ติดอยู่ที่ดูไบ พิษสงคราม เที่ยวบินยกเลิก หวั่นไม่ปลอดภัย

24 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ย้ำสองรอบ ไม่มีประชาชนกักตุนน้ำมัน หลังอิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุซ

26 นาที ที่แล้ว
&quot;ลูกหมี&quot; เคลื่อนไหวแล้ว หลังศาลตัดสิน &quot;ปู มัณฑนา&quot; เผยยังมีอีกคดี รอตัดสินเร็วๆนี้ บันเทิง

“ลูกหมี” เคลื่อนไหวแล้ว หลังศาลตัดสิน “ปู มัณฑนา” เผยยังมีอีกคดี รอตัดสินเร็วๆนี้

39 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สื่อเขมรตีข่าว หวั่นไทยรุกรานรอบใหม่ เพราะทั่วโลกสนใจสงครามตะวันออกกลาง

42 นาที ที่แล้ว
เปิดโพสต์ล่าสุด ปู มัณฑนา หลังศาลสั่งจำคุก 2 ปี คดีหมิ่นประมาท ลูกหมี รัศมี บันเทิง

เปิดโพสต์ล่าสุด ปู มัณฑนา หลังศาลสั่งจำคุก 2 ปี คดีหมิ่นประมาท ลูกหมี รัศมี

50 นาที ที่แล้ว
ม้า อรนภา ร้องไห้หลังถูกเจ้าหน้าที่บุกปรับ 200 บาท ฐานไม่ติดป้ายราคาห่อหมก บันเทิง

ม้า อรนภา ร้องไห้จ่ายค่าปรับ 200 บาท ฐานไม่ติดราคา ตัดพ้อไม่ไหวมันสุดจริง ๆ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

พยาบาลไต้หวัน เตือน นักศึกษาเล่นเกม 4 วันติด เส้นเลือดในสมองแตกเสียชีวิต

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! ศาลสั่งจำคุก &quot;ปู มัณฑนา&quot; 2 ปี ปรับ 6 หมื่น ฐานหมิ่นประมาท &quot;ลูกหมี&quot; บันเทิง

ด่วน! ศาลสั่งจำคุก “ปู มัณฑนา” 2 ปี ปรับ 6 หมื่นบาท ฐานหมิ่นประมาท “ลูกหมี รัศมี”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกสาว เด๋อ ดอกสะเดา ลั่นพ่อตอบโต้ไม่ได้ ขวัญ ยัน ไม่ใช่โลกอีกใบ ไปเยี่ยมด้วยความบริสุทธิ์ใจ บันเทิง

ลูกสาว เด๋อ ดอกสะเดา ลั่น พ่อตอบโต้ไม่ได้ ขวัญ ยัน บริสุทธิ์ใจ ไม่ใช่โลกใบที่ 2

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มเดินทางไกลตัดพ้อรอคิวเติมน้ำมันนับชั่วโมง ข่าว

ดราม่าเดือด คนแห่เติมน้ำมันเกลี้ยง โวยเห็นแก่ตัว ล่าสุดคนพื้นที่เฉลยสาเหตุ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รวบไรเดอร์กระชากกระเป๋าหญิงอังกฤษ รับรายได้ไม่พอ ต้องดูแลเมีย 2 คน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;สุนารี&quot; ชวนคิด หากเกิดสงครามโลก เงินอาจไร้ความหมาย แนะเตรียมแผนรับมือ บันเทิง

“สุนารี” ชวนคิด หากสงครามยืดเยื้อ เงินอาจไร้ความหมาย แนะเตรียมแผนรับมือ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชัยวัฒน์” ลาออก ฉก.ทส. หลังอุทยานฯนิ่ง คดีรุกป่า เตรียมแฉความจริงวันนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกิดอะไรขึ้น? ไฮโซน้ำหวาน ร้องไห้ทะเลาะ นาวิน ต้าร์ กลางไลฟ์ แฉนักไลฟ์มือทอง พูดยั่วยวนสามี ข่าวดารา

เกิดอะไรขึ้น? ไฮโซน้ำหวาน ร้องไห้ทะเลาะ นาวิน ต้าร์ กลางไลฟ์ แฉนักไลฟ์มือทอง พูดยั่วยวนสามี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระราชวังโกเลสตาน มรดกโลกอิหร่าน พังเสียหาย จากแรงระเบิดสหรัฐฯ-อิสราเอล ข่าวต่างประเทศ

เปิดภาพ พระราชวังโกเลสตาน มรดกโลกอิหร่าน พังเสียหาย จากแรงระเบิดสงคราม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เผยภาพโลงศพเคลือบทอง “เอล เมนโช่” อดีตเจ้าพ่อแก๊งยาเสพติดเม็กซิโก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าของร้านแจ่วฮ้อนแกล้งเป่ายิงฉุบแพ้เพื่อแจกมื้อพิเศษให้นักเรียนที่เก็บเงินมากินข้าว ข่าว

คลิปไวรัล นร.เก็บเงินกินแจ่วฮ้อน เจ้าของร้านอยากให้ฟรี สั่ง พนง.แข่งเป่ายิงฉุบ ดันฝีมือเทพชนะรวด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาล ย้ำห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคา สั่งดำเนินคดีทันที มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ทรัมป์” ขู่ตัดสัมพันธ์ทางการค้า “สเปน” ไม่ยอมให้ใช้ฐานทัพในการโจมตีอิหร่าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ทนายวิฑูรย์” ลั่น “เบน สมิธ” ไม่ใช่สแกมเมอร์ ยังไม่พร้อมกลับไทยมาสู้คดี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เชลล์ ปรับลดราคาน้ำมันแล้ว หลังขึ้นโหด 4.20 บาท แก๊สโซฮอล์ ลด 1 บาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สะพัด! อิหร่านแต่งตั้ง “โมจตาบา” ลูกชาย “คาเมเนอี” ขึ้นเป็นผู้นำสูงสุดคนใหม่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 04 มี.ค. 2569 11:23 น.| อัปเดต: 04 มี.ค. 2569 11:23 น.
61
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

จันทรุปราคาเต็มดวง 3 มี.ค. 69

ย้อนชม จันทรุปราคาเต็มดวง 3 มี.ค. 69 พระจันทร์สีเลือด สวยเด่นเหนือน่านฟ้าไทย

เผยแพร่: 4 มีนาคม 2569

นครชัยทัวร์ หวั่นต้องปรับลดเที่ยววิ่ง วอนรัฐบาลช่วยคุมราคาน้ำมัน

เผยแพร่: 4 มีนาคม 2569
เปิดสภาพล่าสุด ทนายตั้ม-ภรรยา ใส่ชุดผู้ต้องขัง-เดินจับมือกัน เข้าห้องพิจารณาคดี

เปิดสภาพล่าสุด ทนายตั้ม-ภรรยา ใส่ชุดผู้ต้องขังเดินจับมือกัน เข้าห้องพิจารณาคดี

เผยแพร่: 4 มีนาคม 2569
ตี๋ลี่เร่อปา ติดค้างดูไบ 3 วันจนพลาดแฟชั่นโชว์ที่ปารีส

แฟน ๆ ห่วงหนัก ‘ตี๋ลี่เร่อปา’ ติดอยู่ที่ดูไบ พิษสงคราม เที่ยวบินยกเลิก หวั่นไม่ปลอดภัย

เผยแพร่: 4 มีนาคม 2569
Back to top button