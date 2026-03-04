บันเทิง

ด่วน! ศาลสั่งจำคุก “ปู มัณฑนา” 2 ปี ปรับ 6 หมื่นบาท ฐานหมิ่นประมาท “ลูกหมี รัศมี”

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 04 มี.ค. 2569 10:40 น.| อัปเดต: 04 มี.ค. 2569 11:23 น.
99
ด่วน! ศาลสั่งจำคุก "ปู มัณฑนา" 2 ปี ปรับ 6 หมื่น ฐานหมิ่นประมาท "ลูกหมี"

ศาลสั่งจำคุก “ปู มัณฑนา” 2 ปี ปรับ 6 หมื่น รอลงอาญา คดีหมิ่นประมาท “ลูกหมี รัศมี” ปมกล่าวหาปล่อยกู้ ชี้เจตนาใส่ความไร้หลักฐาน

วันที่ 4 มี.ค. 2569 ศาลอาญากรุงเทพใต้ ได้นัดอ่านคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำ อ 442/2568 ซึ่งเป็นคดีความระหว่าง “ลูกหมี” รัศมี ทองสิริไพรศรี ดารานางแบบชื่อดัง ที่เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง “ปู” มัณฑนา หิมะทองคำ ดารานักแสดงชื่อดัง ในความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณา สืบเนื่องจากกรณีที่ ปู มัณฑนา ได้กล่าวหาพาดพิงว่า ลูกหมี รัศมี มีพฤติกรรมปล่อยเงินกู้

บรรยากาศที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ในช่วงเช้า ปู มัณฑนา ได้เดินทางมาฟังคำพิพากษาด้วยตนเองพร้อมกับทนายความส่วนตัว ขณะที่ฝั่งโจทก์อย่าง ลูกหมี รัศมี ไม่ได้เดินทางมาด้วยตนเอง แต่มอบอำนาจให้ทนายความเป็นผู้เข้าฟังคำพิพากษาแทน

ศาลได้พิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วเห็นว่า การที่จำเลยได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนโดยกล่าวหาโจทก์ในเรื่องการปล่อยเงินกู้นั้น จำเลยไม่สามารถนำสืบหรือแสดงหลักฐานใดๆ มายืนยันได้ว่าโจทก์มีพฤติกรรมปล่อยเงินกู้หรือเรียกเก็บดอกเบี้ยผู้อื่นจริงตามที่กล่าวอ้าง การกระทำดังกล่าวจึงไม่ใช่การติชมด้วยความสุจริต และไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆ แก่สาธารณชน แต่กลับมีเจตนาใส่ความให้โจทก์ได้รับความเสียหาย เสื่อมเสียชื่อเสียง ซึ่งถือเป็นความผิดตามฟ้อง

ศาลจึงมีคำพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดจริงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326, 328 และ 393 เป็นการกระทำความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษในบทหนักที่สุดคือฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณา สั่งลงโทษจำคุก ปู มัณฑนา เป็นเวลา 2 ปี และปรับเงินจำนวน 60,000 บาท

อย่างไรก็ตาม ศาลเห็นควรให้รอการลงโทษจำคุกไว้มีกำหนด 2 ปี แต่ให้คุมประพฤติจำเลยเป็นเวลา 1 ปี โดยจำเลยจะต้องมารายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติจำนวน 3 ครั้ง และต้องทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์เป็นเวลา 48 ชั่วโมง

Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

