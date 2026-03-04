หุ้นทั่วโลกดิ่งหนัก “ช่องแคบฮอร์มุซ” อัมพาต “ทรัมป์” สั่งทัพเรือ คุ้มเรือน้ำมันด่วน
หุ้นทั่วโลกร่วงระนาว รับวิกฤตช่องแคบฮอร์มุซ “ทรัมป์” สั่งกองทัพเรือ คุ้มกันเรือน้ำมันด่วน สหรัฐฯ โวทำลายเรืออิหร่าน 17 ลำ
ตลาดหุ้นทั่วโลกยังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องในการซื้อขายวันพุธ ท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลาง แม้ว่าโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ จะพยายามเรียกความเชื่อมั่นด้วยการเสนอให้กองทัพเรือสหรัฐฯ เข้าคุ้มกันเรือบรรทุกน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซก็ตาม สถานการณ์ความขัดแย้งส่งผลให้เส้นทางขนส่งน้ำมันสำคัญแห่งนี้กลายเป็นอัมพาต สร้างความวิตกกังวลให้กับนักลงทุนเกี่ยวกับวิกฤตอุปทานพลังงานที่อาจยืดเยื้อและส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง
ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียเผชิญแรงเทขายอย่างหนัก โดยดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้ร่วงลงรุนแรงถึง 11.3% จนต้องระงับการซื้อขายชั่วคราว ก่อนจะดีดตัวกลับมาปิดลบที่ 7.7% ส่วนดัชนีนิกเกอิ (Nikkei) 225 ของญี่ปุ่นปรับตัวลดลง 3.9% ขณะที่ราคาน้ำมันดิบเบรนท์พุ่งสูงขึ้นแตะระดับ 82.53 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น 1.4% จากความกังวลเรื่องการหยุดชะงักของการขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่ปกติผ่านเส้นทางนี้ถึงหนึ่งในห้าของโลก
กองทัพสหรัฐฯ รายงานความคืบหน้าปฏิบัติการทางทหาร โดยแบรด คูเปอร์ ผู้บัญชาการกองบัญชาการกลางสหรัฐฯ แถลงว่ากองทัพได้ทำลายเรือของอิหร่าน 17 ลำ และเรือดำน้ำอีก 1 ลำ พร้อมยืนยันว่าขณะนี้ไม่มีเรือของอิหร่านแล่นอยู่ในพื้นที่อ่าวอาหรับ ช่องแคบฮอร์มุซ หรืออ่าวโอมาน แต่ศูนย์ปฏิบัติการการค้าทางทะเลของสหราชอาณาจักรยังคงได้รับรายงานเหตุการณ์คุกคามเรือบริเวณใกล้เคียงสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และโอมาน
ทรัมป์ งัดแผนส่งเรือรบคุ้มกัน-ประกันภัยความเสี่ยง
โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศผ่านแพลตฟอร์ม Truth Social ว่ากองทัพเรือสหรัฐฯ พร้อมจะเริ่มปฏิบัติการคุ้มกันเรือบรรทุกน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซทันทีหากมีความจำเป็น รวมถึงเสนอแผนประกันภัยความเสี่ยงทางการเมืองในราคาที่สมเหตุสมผลให้กับเรือเดินสมุทร เพื่อรับประกันการไหลเวียนของพลังงานสู่ตลาดโลกอย่างเสรีไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์ใดขึ้นก็ตาม
ทางด้านเดวิด โซโลมอน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของโกลด์แมน แซคส์ แสดงความเห็นระหว่างการเยือนซิดนีย์ว่า ตลาดอาจต้องใช้เวลาประมาณสองถึงสามสัปดาห์ในการประเมินผลกระทบจากปฏิบัติการทางทหารครั้งนี้ โซโลมอนยอมรับว่า รู้สึกแปลกใจที่ปฏิกิริยาของตลาดยังดูเบาบางเมื่อเทียบกับขนาดของเหตุการณ์ แต่เชื่อว่าตลาดมักจะตอบสนองช้าจนกว่าจะมีผลกระทบโดยตรงต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ทิศทางตลาดหุ้นวอลล์สตรีทมีแนวโน้มเปิดตลาดในแดนลบตามข้อมูลการซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งเป็นประเด็นที่โดนัลด์ ทรัมป์ ให้ความสำคัญและติดตามอย่างใกล้ชิด เนื่องจากมักใช้ดัชนีตลาดหุ้นเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จในการบริหารงาน ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นและการปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซในทางปฏิบัติทำให้นักลงทุนทั่วโลกต้องจับตาสถานการณ์อย่างระมัดระวัง เพราะยังไม่สามารถคาดเดาจุดสิ้นสุดของวิกฤตครั้งนี้ได้
