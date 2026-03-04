ข่าวการเมือง
“อนุทิน” ย้ำสองรอบ ไม่มีประชาชนกักตุนน้ำมัน หลังอิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุซ
อนุทิน ย้ำสองรอบ ไม่มีประชาชนกักตุนน้ำมัน หลังอิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุซ ล่าสุดสั่งตรึงราคาแล้ว ไม่เกิน 29.94 บาทต่อลิตร
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์หลังมีกระแสข่าวว่าประชาชนเริ่มกักตุนน้ำมัน ภายหลังจากที่เกิดความกังวลว่าราคาน้ำมันจะปรับตัวเพิ่มขึ้น จากอิทธิพลของสงครามตะวันออกกลางและการปิดช่องแคบฮอร์มุซนั้น
โดยนายอนุทิน ยืนกรานว่าไม่มีการกักตุนน้ำมันแต่อย่างใด โดยตอบสั้นๆว่า “ไม่มีครับ”
ในเวลาต่อมาเวลา 10.15 น. นายอนุทิน เดินทางมาถึงสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ.ก.พ.)
ผู้สื่อข่าวถามย้ำถึงกรณีประชาชนแห่ออกมาเติมน้ำมันเพื่อกักตุน นายอนุทิน ตอบย้ำคำเดิมว่า “ไม่มีครับ”
