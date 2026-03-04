พิษสงครามลามทุ่ง หุ้นไทยร่วงหนัก ดัชนีดิ่งเหวเฉียด 100 จุด จับตา ‘เซอร์กิตเบรกเกอร์’

หุ้นไทยร่งหนัก ดัชนีดิ่งเกือบ 100 จุด หลุด 1,400 จุด รับข่าวร้ายสงคราม-พลังงานพุ่ง หุ้นโรงไฟฟ้ากอดคอกันร่วงระนาว จับตาเซอร์กิตเบรกเกอร์
วันที่ 4 มี.ค. 2569 ความเคลื่อนไหวตลาดหุ้นไทยตั้งแต่เมื่อช่วงเช้า ดัชนี SET Index ดิ่งลงอย่างรุนแรงกว่า 96.05 จุด หรือคิดเป็น -6.55% (ข้อมูล ณ เวลา 11.44 น.) โดยดัชนีทำจุดต่ำสุดที่ 1,353.07 จุด หลุดแนวรับสำคัญที่ 1,400 จุดเป็นที่เรียบร้อย ท่ามกลางความผันผวนสูงสุดของปี ส่งผลให้นักลงทุนต่างจับตามองสถานการณ์อย่างใกล้ชิดว่าจะแตะระดับเซอร์กิตเบรกเกอร์หรือไม่
สาเหตุหลักของการเทขายอย่างหนักในวันนี้ มาจากความกังวลต่อสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะคลี่คลาย ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาพลังงานในตลาดโลก โดยเฉพาะต้นทุนก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สร้างแรงกดดันต่อต้นทุนการผลิตไฟฟ้าและผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มโรงไฟฟ้า
ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีมาตรการรองรับความผันผวนรุนแรง หรือที่เรียกว่า เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit Breaker) เพื่อให้นักลงทุนมีเวลาตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร โดยจะหยุดการซื้อขายอัตโนมัติตามเกณฑ์ดังนี้
- ครั้งที่ 1: หากดัชนีลดลงถึง 8% จะหยุดซื้อขาย 30 นาที
- ครั้งที่ 2: หากดัชนีลดลงถึง 15% จะหยุดซื้อขาย 30 นาที
- ครั้งที่ 3: หากดัชนีลดลงถึง 20% จะหยุดซื้อขาย 1 ชั่วโมง
หากเซอร์กิตเบรกเกอร์ทำงานครบ 3 ครั้งแล้ว ตลาดหลักทรัพย์จะเปิดให้ซื้อขายต่อไปจนถึงเวลาปิดทำการปกติโดยไม่มีการหยุดพักอีก สำหรับมูลค่าการซื้อขายล่าสุดของวันก่อนหน้า (2 มี.ค. 2569) ปิดที่ 113,077.79 ล้านบาท
