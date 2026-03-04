ข่าวการเมือง
ทูตสหรัฐฯ เข้าพบ อนุทิน คาดชี้แจงสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลาง
ฌอน เค. โอ นีล เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เดินทางมายังทำเนียบ คาดเข้าชี้แจงสถานการณ์ตะวันออกกลาง
ผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบ รายงานว่า นายฌอน เค. โอ นีล เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เดินทางมาเข้าพบ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย บนตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
เบื้องต้นคาดว่าการเข้าพบครั้งนี้น่าจะเป็นการพูดคุยหารือชี้แจงถึงสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลาง
นอกจากนี้ยังมีนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เข้าหารือด้วย
หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมถึงประเด็นดังกล่าว สำนักข่าว TheThaiger จะแจ้งให้ทราบต่อไป
