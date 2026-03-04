ข่าวการเมือง
“อนุทิน” สั่งตรึงราคาน้ำมัน 29.94 บาท/ลิตร ตั้งแต่วันนี้ เป็นระยะเวลา 15 วัน
อนุทิน สั่งตรึงราคาน้ำมัน 29.94 บาทต่อลิตร ตั้งแต่วันนี้ เป็นระยะเวลา 15 วัน พร้อมพิจารณาช่วยเหลือประชาชน หลังราคาน้ำมันมีแนวโน้มสูงขึ้น
นาย อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กสืบเนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ำมัน ซึ่งมีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้น สืบเนื่องจากสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลางนั้น โดยนายอนุทินได้สั่งตรึงราคาน้ำมัน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 มี.ค. 69
โดยนายอนุทินระบุว่า “ในฐานะหัวหน้ารัฐบาล ผมได้สั่งการให้กระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกาศตรึงราคาน้ำมันดีเซลในราคาลิตรละ 29.94 บาท เป็นเวลา 15 วัน
นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หลังจากนั้นจะพิจารณามาตรการช่วยเหลือประชาชน อีกครั้งหนึ่ง”
