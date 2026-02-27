ศาลอาญารับฟ้องคดี ปู มัณฑนา โพสต์หมิ่น หนุ่ม กรรชัย ชี้หลักฐานมีมูล นัดสอบคำให้การ 8 มิ.ย. 69
ศาลอาญารับฟ้องคดี ปู มัณฑนา โพสต์หมิ่น หนุ่ม กรรชัย วิเคราะห์ว่าแม้อีกฝ่ายไม่ระบุชื่อตรง ๆ แต่บริบทชี้ชัดว่าหมายถึงโจทก์ ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์สื่อมวลชน พร้อมนัดสอบคำให้การ 8 มิ.ย. 69
ความคืบหน้าล่าสุดสำหรับมหากาพย์คดีฟ้องร้องระหว่างคนในวงการบันเทิง เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 เฟซบุ๊ก เพจ Drama-addict ได้แชร์การรายงานข่าวจาก ไทยรัฐออนไลน์ เกี่ยวกับคำสั่งศาลในคดีที่ นายกรรชัย กำเนิดพลอย (โจทก์) ยื่นฟ้อง นางมัณฑนา หิมะทองคำ (จำเลย) ในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา
เมื่อเวลา 10.00 น. ณ ห้องพิจารณา 708 ศาลอาญา ศาลได้นัดฟังคำสั่งคดีดังกล่าว โดยศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานในชั้นไต่สวนมูลฟ้องแล้ว มีความเห็นให้ “ประทับรับฟ้อง” ไว้พิจารณา เนื่องจากพบว่าพยานหลักฐานของโจทก์มีมูลความผิดจริง โดยมีรายละเอียดคำวินิจฉัยที่น่าสนใจ
จำเลยใช้บัญชีเฟซบุ๊กส่วนตัวโพสต์ข้อความตั้งค่าเป็นสาธารณะหลายครั้ง ต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2568 จนถึงวันที่ยื่นฟ้อง
แม้ข้อความจะไม่ได้ระบุชื่อนายกรรชัยโดยตรง แต่เมื่อดูบริบทแวดล้อมและคอมเมนต์จากผู้ใช้งานที่ระบุชื่อโจทก์ รวมถึงรายการ “โหนกระแส” ศาลจึงมองว่าบ่งชี้ได้ชัดเจนว่าจำเลยมีเจตนากล่าวถึงโจทก์
ข้อความดังกล่าวเป็นการเหยียดหยาม สบประมาท ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ ความน่าเชื่อถือทางสังคม และการประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนของโจทก์
การกระทำของจำเลยเข้าข่ายความผิดฐานหมิ่นประมาทและดูหมิ่นโดยการโฆษณา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 328 และ 393
ทั้งนี้ ศาลอาญาได้กำหนดนัดสอบคำให้การในวันที่ 8 มิถุนายน 2569 ขณะเดียวกัน มีรายงานอ้างอิงจาก “ทนายตุ๋ย” (ทนายความฝั่งนายกรรชัย) เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันศาลได้ประทับรับฟ้องคดีที่เกี่ยวข้องแล้วจำนวน 3 คดี จากที่ยื่นฟ้องไปทั้งหมด 5 คดี
