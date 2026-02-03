ปู มัณฑนา ลั่นแรง ไอ้หนุ่ม-ไอ้ทนายแก้ว พร้อมแนบเอกสารฟ้องหมิ่น ทำคนแห่ใสใจ

เกิดอะไรขึ้น? ปู มัณฑนา ลั่นแรง “ไอ้หนุ่ม กรรชัย-ไอ้ทนายแก้ว” พร้อมแนบเอกสารถูกฟ้องหมิ่นประมาท 3 ใบรวด ทำคนแห่ใสใจ
ดูเหมือนว่ามีเรื่องให้ใส่ใจอีกกันแล้ว เมื่อจู่ ๆ นักแสดงรุ่นใหญ่ ปู มัณฑนา ออกมาเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว ลั่นแรงถึงคู่กรณีตลอดการ หนุ่ม กรรชัย และ ทนายแก้ว พร้อมแนบเอกสารถูกทั้งสองคนฟ้องหมิ่นประมาท 3 ใบรวด ทำเอาชาวเน็ตพากันรอใส่ใจถ้วนหน้า
ข้อความที่ ปู มัณฑนา ฝากถึง 2 คู่กรณี ระบุว่า “แหม!!! ไอ้หนุ่มกรรชัย ไอ้ทนายแก้ว พวกมรึงว่างมากเนอะ บ้านมรึงอยู่ซอยนวลจันทร์ มรึงทำงานช่อง 3 พระราม 4 อุตส่าห์ถ่อมาแจ้งความกรูถึง สน.ท่าข้าง พระราม 2 มันหมายความไงคะ 2 ลุง
นี่ยังไม่นับรวมที่พวกมรึงไปแจ้งความกรูที่ สน.หัวหมาก สน.พหลโยธิน อีก!!! แล้วที่กรูแจ้งความพวกมรึงที่ สน.ทองหล่อ อย่าลืมมาพิมพ์ลายนิ้วมือรับทราบข้อกล่าวหาด้วยล่ะลุง ให้ไว!”
View this post on Instagram
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- บัตรเลือกตั้ง 3 สี ต่างกันยังไง เช็กก่อน อย่ากาผิด
- ปู มัณฑนา โพสต์รูปจิบไวน์อ่านข่าว ทนายดัง ลั่น รอดูความฉิXหาย หน้ากากคนดีหลุดทีละคน
- ปู มัณฑนา มรสุมชีวิตถาโถม แจ้งข่าวเศร้าสูญเสีย คุณพ่อ จากไปอย่างสงบ
- ลิลลี่ เหงียน ยื่นคำขาด ปู มัณฑนา ปมเงิน 6.7 แสน มีแค่ 2 ทางเลือก ยุติหรือฟ้องต่อ
อ้างอิงจาก : IG poumantana
ติดตาม The Thaiger บน Google News: