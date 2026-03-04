ข่าวดาราบันเทิง

ลูกสาว เด๋อ ดอกสะเดา ลั่น พ่อตอบโต้ไม่ได้ ขวัญ ยัน บริสุทธิ์ใจ ไม่ใช่โลกใบที่ 2

เผยแพร่: 04 มี.ค. 2569 10:40 น.| อัปเดต: 04 มี.ค. 2569 10:42 น.
ลูกสาว เด๋อ ดอกสะเดา ลั่นพ่อตอบโต้ไม่ได้ ขวัญ ยัน ไม่ใช่โลกอีกใบ ไปเยี่ยมด้วยความบริสุทธิ์ใจ

เปิ้ล ณภัทร ลูกสาว เด๋อ ดอกสะเดา ลั่น พ่อตอบโต้ไม่ได้ ขอออกมาเพื่อทวงความยุติธรรม ด้าน ขวัญ ยืนยัน ไม่ใช่โลกอีกใบ ไปเยี่ยมด้วยความบริสุทธิ์ใจ

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2569 ในรายการ โหนกระแส โดยมี หนุ่ม กรรชัย เป็นพิธีกรดำเนินรายการ ได้หยิบเรื่องราวความดราม่าสุดพัลวันของชีวิตครอบครัวตลกรุ่นใหญ่ เด๋อ ดอกสะเดา ที่กำลังเป็นป่วยสโตรก หลังภรรยา ปู กนกวรรณ ประกาศยุติสัมพันธ์ 29 ปี โดยให้เหตุผลว่า จับได้ว่าสามีแอบมีโลกอีกใบซุกอยู่ และมีการจดทะเบียนสมรสกัน

โดยในรายการ เปิ้ล ณภัทร ลูกสาวของภรรยาคนแรกของ เด๋อ ดอกสะเดา ได้ยืนยันผ่านรายการโหนกระแสว่า คุณพ่อไม่ได้มีโลก 2 ใบ และไม่ได้มีการจดทะเบียนสมรสใหม่กับหญิงอื่นแน่นอน ซึ่งเธอค้นหาหลักฐานจากในฐานข้อมูลของสำนักงานเขตแล้ว ทั้งยังย้ำว่า ที่ออกมาพูดไม่ได้ต้องการอะไรเลย แต่ที่ออกมาเพราะอยากทวงคืนความยุติธรรมให้พ่อ เพราะตอนนี้พ่อไม่สามารถโต้ตอบ หรือบอกเล่าข้อเท็จจริงในฝั่งของพ่อได้ จากเรื่องนี้ทำให้ชื่อเสียงของพ่อที่สะสมมาพังทลายลง

ลูกสาว เด๋อ ดอกสะเดา ยืนยันพ่อไม่ได้มีเมียน้อย ขวัญ ย้ำ ไปเยี่ยมด้วยความบริสุทธิ์ใจ-2

ขณะเดียวกันทางรายการมีการโฟนอินสัมภาษณ์ คุณขวัญ บุคคลที่ถูกตราหน้าว่าเป็นโลกอีกใบของ เด๋อ ดอกสะเดา โดยเจ้าตัวยืนยันหนักแน่นว่า เคยคบหากับตลกดังจริง ตั้งแต่เมื่อ 29-30 ปีที่แล้ว และจบความสัมพันธ์กันไปแล้ว ปัจจุบันไม่ได้มีความคิดเรื่องชู้สาวเลยแม้แต่น้อย เพียงแค่อยากไปเยี่ยม หลังจากเห็นข่าวว่าเขาป่วย ซึ่งตนคิดแค่เพียงว่า ครั้งหนึ่งเคยเป็นคนรู้จักกัน พอเห็นเขาป่วยหนักขนาดนี้ ก็อยากจะมาเยี่ยมด้วยความบริสุทธิ์ใจ โดยลูกสาวของตนก็เป็นคนขับรถมาส่งเองถึงโรงพยาบาล

ลูกสาว เด๋อ ดอกสะเดา ยืนยันพ่อไม่ได้มีเมียน้อย ขวัญ ย้ำ ไปเยี่ยมด้วยความบริสุทธิ์ใจ-3

อ้างอิงจาก : โหนกระแส

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 04 มี.ค. 2569 10:40 น.| อัปเดต: 04 มี.ค. 2569 10:42 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

