พยาบาลไต้หวัน เตือน นักศึกษาเล่นเกม 4 วันติด เส้นเลือดในสมองแตกเสียชีวิต

เผยแพร่: 04 มี.ค. 2569 10:53 น.
พยาบาลไต้หวัน เตือน นักศึกษาเล่นเกม 4 วันติด เส้นเลือดในสมองแตกกลายเป็นเจ้าชายนิทรา สุดท้ายครอบครัวยอมถอดเครื่องพยุงชีพ เสียชีวิตในที่สุด

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม เว็บไซต์ ออดิตีเซนทรัล รายงานถึงโพสต์ไวรัลในสื่อสังคมออนไลน์ไต้หวัน หลังจากที่พยาบาลห้อง ICU เปิดเผยถึงกรณีนักศึกษาชาวไต้หวันต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล หลังหลอดเลือดแดงในสมองแตก สืบเนื่องจากที่เล่นเกมติดต่อกัน 4 วัน 3 คืน

โดยแม่ของผู้ป่วยเล่าว่า ลูกชายของตนใช้เวลาว่างเล่นเกมตลอด และแม้ว่าตนจะพยายามบอกให้ลูกปิดเครื่องและพักผ่อนบ้างแต่ก็ไม่เป็นผล ก่อนในวันเกิดเหตุจะได้ยินเสียงลูกชายล้มและร้องด้วยความเจ็บปวดขณะไปเข้าห้องน้ำ จึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล และพบว่าเส้นเลือดในสมองแตก

ซึ่งแม้ว่าแพทย์จะสามารถผ่าตัดช่วยชีวิตได้ แต่นักศึกษาชายคนดังกล่าวต้องใช้เครื่องพยุงชีพ กลายเป็นเจ้าชายนิทรา ต้องได้รับยากระตุ้นความดันโลหิตตลอด ซึ่งทางครอบครัวหวังว่าลูกชายจะฟื้น ก่อนที่ครอบครัวต้องตัดใจถอดเครื่องพยุงชีพในที่สุด

นางพยาบาลที่โพสต์เรื่องดังกล่าวได้ออกมาเตือนครอบครัวและเยาวชนให้คอยระมัดระวังเรื่องการพักผ่อนให้เพียงพอ การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากเสี่ยงทำให้เกิดภาวะเส้นเลือดในสมองแตก และกลายเป็นเรื่องเศร้าเช่นนี้ได้อีก

เผยแพร่: 04 มี.ค. 2569 10:53 น.
Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

