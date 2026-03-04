พยาบาลไต้หวัน เตือน นักศึกษาเล่นเกม 4 วันติด เส้นเลือดในสมองแตกเสียชีวิต
พยาบาลไต้หวัน เตือน นักศึกษาเล่นเกม 4 วันติด เส้นเลือดในสมองแตกกลายเป็นเจ้าชายนิทรา สุดท้ายครอบครัวยอมถอดเครื่องพยุงชีพ เสียชีวิตในที่สุด
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม เว็บไซต์ ออดิตีเซนทรัล รายงานถึงโพสต์ไวรัลในสื่อสังคมออนไลน์ไต้หวัน หลังจากที่พยาบาลห้อง ICU เปิดเผยถึงกรณีนักศึกษาชาวไต้หวันต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล หลังหลอดเลือดแดงในสมองแตก สืบเนื่องจากที่เล่นเกมติดต่อกัน 4 วัน 3 คืน
โดยแม่ของผู้ป่วยเล่าว่า ลูกชายของตนใช้เวลาว่างเล่นเกมตลอด และแม้ว่าตนจะพยายามบอกให้ลูกปิดเครื่องและพักผ่อนบ้างแต่ก็ไม่เป็นผล ก่อนในวันเกิดเหตุจะได้ยินเสียงลูกชายล้มและร้องด้วยความเจ็บปวดขณะไปเข้าห้องน้ำ จึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล และพบว่าเส้นเลือดในสมองแตก
ซึ่งแม้ว่าแพทย์จะสามารถผ่าตัดช่วยชีวิตได้ แต่นักศึกษาชายคนดังกล่าวต้องใช้เครื่องพยุงชีพ กลายเป็นเจ้าชายนิทรา ต้องได้รับยากระตุ้นความดันโลหิตตลอด ซึ่งทางครอบครัวหวังว่าลูกชายจะฟื้น ก่อนที่ครอบครัวต้องตัดใจถอดเครื่องพยุงชีพในที่สุด
นางพยาบาลที่โพสต์เรื่องดังกล่าวได้ออกมาเตือนครอบครัวและเยาวชนให้คอยระมัดระวังเรื่องการพักผ่อนให้เพียงพอ การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากเสี่ยงทำให้เกิดภาวะเส้นเลือดในสมองแตก และกลายเป็นเรื่องเศร้าเช่นนี้ได้อีก
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- นักแสดงอาวุโส เสียชีวิตอย่างสงบด้วยวัย 75 ปี หลังป่วยเส้นเลือดในสมองแตก
- น้องเนส เยาวชนวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี 67 เสียชีวิตในวัย 18 ปีหลังเส้นเลือดในสมองแตก
- ด่วน! อดีตพระรองช่อง 7 ผ่าตัดสมอง หลังเส้นเลือดแตกกะทันหัน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: