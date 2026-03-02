สงครามโลกครั้งที่ 3 มีโอกาสเกิดขึ้นไหม? ส่องกฎหมายเกณฑ์ทหารใหม่ จากวิกฤตตะวันออกกลาง
สัญญาณอันตราย! สงครามโลกครั้งที่ 3 จากวิกฤตการณ์ตะวันออกกลางสู่อำนาจนิวเคลียร์รัสเซีย เข้าสู่ยุคแห่งความขัดแย้งครั้งใหม่?
แม้โลกจะว่างเว้นจากสงครามโลก มาตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 1945 แต่ประวัติศาสตร์ร่วมสมัยยังคงเต็มไปด้วยความขัดแย้ง และในปัจจุบัน ความกังวลว่าโลกกำลังคืบคลานเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่ 3 กำลังทวีความรุนแรงขึ้น นาฬิกาวันสิ้นโลก (Doomsday Clock) ได้ขยับเข้าใกล้เที่ยงคืนมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ สะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงขั้นวิกฤต
ผลสำรวจความคิดเห็นล่าสุดจาก Politico ที่สอบถามประชาชนกว่า 2,000 คนในสหรัฐฯ, แคนาดา, สหราชอาณาจักร, ฝรั่งเศส และเยอรมนี พบว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนมากเชื่อว่ามีโอกาสมากกว่าที่จะเกิดสงครามโลกครั้งที่ 3 ภายใน 5 ปีข้างหน้า โดยเฉพาะในอังกฤษ ประชาชนถึง 43% มองว่าสงครามโลกมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นภายในปี 2031 นอกจากนี้ ประชาชนอย่างน้อย 1 ใน 3 ในประเทศกลุ่มตะวันตกยังเชื่อว่ามีแนวโน้มที่จะมีการใช้อาวุธนิวเคลียร์ในสงครามภายใน 5 ปีข้างหน้านี้
วิกฤตตะวันออกกลาง อิหร่าน อิสราเอล และสหรัฐฯ จุดชนวนสงครามข้ามภูมิภาค
สถานการณ์ในตะวันออกกลางทวีความตึงเครียดสูงสุด เมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ กล่าวว่าการเปลี่ยนระบอบการปกครองในอิหร่านคือ สิ่งที่ดีที่สุดที่อาจเกิดขึ้นได้ คำกล่าวนี้นำไปสู่การกดดันอิหร่านอย่างหนักให้จำกัดโครงการนิวเคลียร์ หลังจากที่การเจรจาก่อนหน้านี้ล้มเหลวลงเมื่ออิสราเอลเปิดฉากการทิ้งระเบิดครั้งใหญ่อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนใส่อิหร่านเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
ความขัดแย้งเกือบจะบานปลายกลายเป็นสงครามระดับภูมิภาคเต็มรูปแบบ เมื่อสหรัฐฯ และพันธมิตรตะวันตกเกือบจะต้องเผชิญหน้ากับอิหร่าน ซึ่งอาจดึงรัสเซียและจีนเข้ามาเกี่ยวข้อง แม้สถานการณ์จะคลี่คลายลงชั่วคราวหลังจากสหรัฐฯ โจมตีทางอากาศใส่โรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่าน แต่ความเสี่ยงจากโครงการนิวเคลียร์ของเตหะรานยังคงอยู่ในระดับสูง ปัจจุบัน อิทธิพลของตัวแทน (Proxy) ของอิหร่านในภูมิภาคเริ่มลดลง ทั้งจากการอ่อนแอลงของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอน การล่มสลายของระบอบอัสซาดในซีเรีย และการปลดอาวุธกลุ่มฮามาส
รัสเซียและภัยคุกคามนิวเคลียร์ ยุโรปต้องเตรียมพร้อมรับมือ
รัสเซียถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามสันติภาพที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ได้กล่าวสุนทรพจน์ปีใหม่ที่สร้างความหวาดวิตก โดยประกาศชัยชนะและมีการติดตั้งขีปนาวุธ Oreshnik ซึ่งสามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ได้ เพิ่มความกังวลเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่ 3 ให้สูงขึ้น
Keir Starmer นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร เตือนว่ายุโรปต้องพร้อมที่จะต่อสู้กับรัสเซียหากจำเป็น มอสโกได้เริ่มทดสอบการป้องกันของนาโตด้วยการรุกล้ำน่านฟ้าในเอสโตเนีย โรมาเนีย และโปแลนด์ รวมถึงมีการทดสอบขีปนาวุธร่อนพลังงานนิวเคลียร์ Burevestnik หรือที่เรียกกันว่า “Flying Chernobyl” ซึ่งปูตินอ้างว่ามีพิสัยทำการไม่จำกัด ความกังวลในยุโรปคือท่าทีที่อ่อนลงของรัฐบาลทรัมป์ต่อมอสโกอาจทำให้ปูตินกล้าที่จะโจมตีนาโตต่อไป
เปิดกฎเกณฑ์การเกณฑ์ทหาร ใครจะถูกเรียกตัวหากเกิดสงครามโลก?
ท่ามกลางความกังวลเรื่องสงคราม สหรัฐฯ ยังคงมีกฎหมายที่กำหนดให้ชายทุกคนต้องลงทะเบียนกับระบบ Selective Service ภายใน 30 วันหลังจากอายุครบ 18 ปี แม้ว่าจะไม่มีการเกณฑ์ทหารมาตั้งแต่ปี 1973 หากมีการประกาศเกณฑ์ทหารจริง จะมีหลักเกณฑ์ดังนี้
1. ผู้ที่ต้องลงทะเบียน
ชายที่มีอายุระหว่าง 18 ถึง 25 ปี การไม่ลงทะเบียนถือเป็นความผิดอาญา มีโทษปรับสูงสุด 250,000 ดอลลาร์ และจำคุกสูงสุด 5 ปี
2. ข้อยกเว้นทางการแพทย์
ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพร้ายแรง เช่น โรคหอบหืด เบาหวาน ภูมิแพ้รุนแรง หรือปัญหาทางสุขภาพจิตบางประเภท มักจะถูกคัดออกจากการเป็นทหาร
2.1 ผู้หญิง
ปัจจุบันผู้หญิงยังคงได้รับการยกเว้นจากการลงทะเบียน Selective Service และผู้ชายจะเป็นกลุ่มแรกที่ถูกเรียกตัวหากเกิดสงครามโลกครั้งที่ 3 แม้จะมีความพยายามแก้ไขกฎหมายนี้ แต่ยังต้องผ่านการอนุมัติจากสภาคองเกรส
2.2 ผู้คัดค้านโดยมโนธรรม
ผู้ที่มีความเชื่อทางศาสนาหรือศีลธรรมอันแรงกล้าอาจขอยกเว้นเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ไม่ใช่การรบได้
หมายเหตุ : ข้อมูลในบทความนี้อ้างอิงจากแหล่งข่าวที่ระบุถึงสถานการณ์ในอิหร่าน อิสราเอล รัสเซีย และสหรัฐฯ เป็นหลัก ตามเอกสารต้นฉบับ
