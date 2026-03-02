“สุชาติ” สั่งเร่งผลสอบ ไขข้อสงสัย “สีดอหูพับ” ล้ม จี้เอาผิดหากบกพร่อง
สุชาติ สั่งเร่งผลสอบ ไขข้อสงสัย สีดอหูพับ ล้มขณะเคลื่อนย้าย พร้อมเอาผิดเจ้าหน้ารที่หากพบว่ามีความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่
นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สัมภาษณ์ภายหลังจากที่ได้รับจดหมายจากกลุ่มคนรักสัตว์ เรียกร้องให้เร่งรัดไขข้อสงสัยกรณีการตายของช้างพลาย สีดอหูพับ จากอุทยานแห่งชาติภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ไปยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย เมื่อช่วงวันที่ 3 ก.พ. 69 ที่ผ่านมา
โดยนายสุชาติ กล่าวว่า ตนขอขอบคุณภาคประชาชนที่ให้ความสำคัญและติดตามการอนุรักษ์สัตว์ป่าอย่างจริงจัง โดยเฉพาะกรณีดังกล่าว ซึ่งเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจ ขอยืนยันว่าตนได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างเต็มที่ ถึงเเม้การเคลื่อนย้ายช้างพลายสีดอหูพับ อส.จะดำเนินการตามคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวของศาลปกครอง เเต่ทส. ก็ต้องสร้างความโปร่งใสให้เเก่สังคม สามารถรับทราบขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น
พร้อมสั่งการให้เร่งรัดและติดตามผลการสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างใกล้ชิด ตามที่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกร่วมตรวจสอบ เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างรอบคอบ โปร่งใส และเป็นธรรม ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์
หากผลการสอบสวนพบความบกพร่องหรือการละเลยของเจ้าหน้าที่ในระดับใด กระทรวงจะดำเนินการทางวินัย ทางอาญา และทางการบริหารอย่างตรงไปตรงมา โดยไม่ละเว้น พร้อมทั้งจะเปิดเผยผลการสอบสวนและขั้นตอนการดำเนินการให้สาธารณชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการบริหารจัดการและการคุ้มครองสัตว์ป่าของประเทศต่อไป
