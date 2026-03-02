ข่าว

ผู้ประกาศข่าวสาว หลุดหยาบ! หลังอ่านข่าว “คาเมเนอี” ลาโลกกะทันหัน

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 02 มี.ค. 2569 10:24 น.| อัปเดต: 02 มี.ค. 2569 10:24 น.
76
ริตา พานาฮี พิธีกรรายการ Sky News กล่าวประณามคาเมเนอีผู้ตกสู่อำนาจอย่างรุนแรงด้วยถ้อยคำภาษาเปอร์เซีย
ภาพ @ Sky News Australia

ไวรัลสนั่นโลก! ริตา ปานาฮี พิธีกรชื่อดังชาวออสเตรเลียเชื้อสายอิหร่าน ปล่อยโฮกลางรายการสดก่อนฟาดแรงถึง “อยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี” ผู้นำสูงสุดอิหร่านที่เพิ่งเสียชีวิตจากการโจมตีของสหรัฐฯ-อิสราเอล โดยมองกล้องด่าเป็นภาษาแม่ “ไปลงนรกซะ” ชี้เป็นวันแห่งการปลดปล่อยหลังตกอยู่ใต้ระบอบทรราชนานกว่า 47 ปี

กลายเป็นเหตุการณ์ที่สื่อทั่วโลกหยิบมานำเสนออย่างเกรียวกราว หลังจากที่ ริตา ปานาฮี (Rita Panahi) ผู้ดำเนินรายการทางสถานีข่าวสกายนิวส์ ออสเตรเลีย ได้กล่าวบทบรรณาธิการที่สั้นและดุดันที่สุดเท่าที่เคยมีมา เพื่อส่งสารตรงถึงอดีตผู้นำสูงสุดของอิหร่านที่เพิ่งล่วงลับ

ในระหว่างการจัดรายการเอาไซต์เดอร์สร่วมกับพิธีกรคู่หู ปานาฮีซึ่งเกิดในครอบครัวชาวอิหร่านและเคยใช้ชีวิตช่วงวัยเด็กในกรุงเตหะราน ได้มองตรงเข้ากล้องและกล่าวเป็นภาษาเปอร์เซียด้วยอารมณ์ที่พุ่งพล่านว่า “You son of a bh, shame on you, burn in hell !”* (ไอ้สารเลว แกมันน่าอับอาย ไปลงนรกซะ!)

คำพูดดังกล่าวถูกแชร์ไปทั่วโลกโซเชียลในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง และกลายเป็นสัญลักษณ์ของการปลดปล่อยความอัดอั้นตันใจของชาวอิหร่านพลัดถิ่นทั่วโลก

ปานาฮีเริ่มต้นการกล่าวในรายการว่านี่จะเป็นบทบรรณาธิการที่สั้นที่สุดในชีวิตการทำงานของเธอ พร้อมประกาศก้องว่า “อิหร่านกำลังอยู่บนขอบเหวแห่งการได้รับอิสรภาพ หลังจากตกอยู่ใต้ระบอบเผด็จการอิสลามมานานถึง 47 ปี ในที่สุดทรราชก็ตายแล้ว” เธอยังเสริมด้วยน้ำเสียงตื้นตันว่าไม่เคยคิดเลยว่าจะมีโอกาสได้เห็นวันนี้ในช่วงชีวิตของเธอ

ภาพ Youtube @Sky News Australia
ภาพ Youtube @Sky News Australia

เบื้องหลังความแค้นและการลี้ภัย

สำหรับประวัติของริตา ปานาฮี เธอเกิดที่สหรัฐฯ แต่ย้ายไปอยู่ที่เตหะรานตั้งแต่ยังเล็ก ก่อนที่ครอบครัวจะต้องลี้ภัยการเมืองมาตั้งรกรากที่เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ที่ผ่านมาเธอเป็นนักวิจารณ์ตัวยงที่ต่อต้านรัฐบาลอิหร่านมาโดยตลอด โดยเฉพาะในประเด็นการกดขี่สิทธิสตรีและการใช้อำนาจเผด็จการของคาเมเนอี

คำประกาศของผู้ประกาศสาวเกิดขึ้นหลังจาก โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ และเบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล ยืนยันว่า ปฏิบัติการอีพิคฟิวรี่ (Epic Fury) สามารถทำลายศูนย์บัญชาการใจกลางกรุงเตหะรานและสังหารคาเมเนอี พร้อมเจ้าหน้าที่ระดับสูงอีกกว่า 40 รายได้สำเร็จ ซึ่งถือเป็นการปิดฉากผู้นำที่ครองอำนาจมาตั้งแต่ปี 1989

การออกมา “ด่า” ออกอากาศในครั้งนี้ได้รับเสียงสนับสนุนอย่างล้นหลามจากชาวเน็ต โดยหลายคนยกย่องในความกล้าหาญและความจริงใจของเธอที่กล้าเป็นกระบอกเสียงให้กับชาวอิหร่านที่โหยหาประชาธิปไตย.

ที่มา : news.com.au

ภาพ Youtube @Sky News Australia

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

แรงงานไทยในอิสราเอล อาบน้ำยังไม่เสร็จ ใส่ผ้าถุงวิ่งหนีตายเข้าบังเกอร์

53 วินาที ที่แล้ว
ประกันสังคมเปิดรับสมัครงานเงินเดือนสูงสุด 180,000 บาท ข่าว

ประกันสังคม รับสมัครงาน เงินเดือนสูงสุด 1.8 แสน เมนต์สนั่น สงสัยตำแหน่งอะไร?

13 นาที ที่แล้ว
ราคาน้ำมันวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2569 เศรษฐกิจ

ราคาน้ำมันวันนี้ 2 มี.ค. 69 ไทยยังไม่ขยับ แม้น้ำมันโลกพุ่งจากสงครามตะวันออกกลาง

20 นาที ที่แล้ว
&quot;บอส ณวัฒน์&quot; เคลียร์ชัดภาพ &quot;แอน จักรพงษ์&quot; โผล่เม็กซิโก ยันถอนตัวบริหาร MU แล้ว บันเทิง

“บอส ณวัฒน์” เคลียร์ชัดภาพ “แอน จักรพงษ์” โผล่เม็กซิโก ยันถอนตัวบริหาร MU แล้ว

22 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อิสราเอล สั่งประชาชนในเลบานอนอพยพ เตรียมตอบโต้ฮิซบอลเลาะห์

26 นาที ที่แล้ว
เรวัชเตือนเตวรากร ข่าวกีฬา

“อย่าหลงตัวเอง!” ท่านเรวัช สับแรง เต วรากร ปมไม่ย้ายตามโค้ชสกล

32 นาที ที่แล้ว
พรรคเพื่อไทย แถลงจุดยืน ห่วงวิกฤตตะวันออกกลาง ข่าวการเมือง

พรรคเพื่อไทย แถลงจุดยืน ห่วงวิกฤตตะวันออกกลาง จี้รัฐบาลเตรียมแผนอพยพคนไทยทันที

49 นาที ที่แล้ว
ราคาน้ำมันโลกพุ่ง เหตุอิหร่าน เปิดฉากโจมตี เรือบรรทุกน้ำมัน ใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ ข่าวต่างประเทศ

ราคาน้ำมันโลกพุ่ง เหตุอิหร่าน เปิดฉากโจมตี เรือบรรทุกน้ำมัน ใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ

49 นาที ที่แล้ว
สไตลิสต์วงในเผย ทอม ฮอลแลนด์และเซนเดยาแต่งงานแล้ว ข่าวต่างประเทศ

วงในยืนยัน ทอม ฮอลแลนด์-เซนเดยา แต่งงานแล้ว เซอร์ไพรส์ ชุดเจ้าสาวสวยมาก

53 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สุชาติ” สั่งเร่งผลสอบ ไขข้อสงสัย “สีดอหูพับ” ล้ม จี้เอาผิดหากบกพร่อง

58 นาที ที่แล้ว
ริตา พานาฮี พิธีกรรายการ Sky News กล่าวประณามคาเมเนอีผู้ตกสู่อำนาจอย่างรุนแรงด้วยถ้อยคำภาษาเปอร์เซีย ข่าว

ผู้ประกาศข่าวสาว หลุดหยาบ! หลังอ่านข่าว “คาเมเนอี” ลาโลกกะทันหัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปเดือด หญิงอิหร่านซัดรัฐบาลต้นเหตุสงคราม ลั่นประชาชนไม่เอามา 47 ปี ข่าวต่างประเทศ

คลิปเดือด หญิงอิหร่านซัดรัฐบาลต้นเหตุสงคราม ลั่นประชาชนไม่เอามา 47 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หุ้นสายการบินเอเชีย ร่วงระนาว หลังปิดน่านฟ้า หนีสงครามอิหร่าน ดันราคาน้ำมันโลกพุ่ง ข่าวต่างประเทศ

หุ้นสายการบินเอเชีย ร่วงหนัก หลังปิดน่านฟ้า หนีสงครามอิหร่าน ดันราคาน้ำมันโลกพุ่ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แดนเซอร์ “กระแต อาร์สยาม” หายตัวปริศนา ขาดการติดต่อ หวั่นโดนหลอกไปเขมร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กำปั้น บาซู นักร้องดังยุค 90 สูญเสียคุณพ่อ ข่าวต่างประเทศ

กำปั้น บาซู นักร้องยุค 90 สูญเสียคุณพ่อ เผยประโยคบีบหัวใจ ภาพสุดท้ายก่อนจากลา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อเมริกา-กลุ่มประเทศอ่าวอาหรับ ร่วมประณามอิหร่าน โจมตีประเทศเพื่อนบ้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประชาชนหลายแสนคนติดค้างเนื่องจากศูนย์กลางการคมนาคมปิดทำการ ข่าวต่างประเทศ

วิกฤตน่านฟ้าปิด! นักเดินทางนับแสนตกค้างทั่วตะวันออกกลาง อังกฤษเตรียมแผนอพยพใหญ่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายกฯ อังกฤษ ไฟเขียวสหรัฐฯ ใช้ฐานทัพโจมตี อิหร่าน หลังไซปรัสโดนถล่ม ข่าวต่างประเทศ

นายกฯ อังกฤษ ไฟเขียวสหรัฐฯ ใช้ฐานทัพโจมตี อิหร่าน หลังไซปรัสโดนถล่ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สงครามโลกครั้งที่ 3 ส่อปะทุจากวิกฤตตะวันออกกลาง ข่าวต่างประเทศ

สงครามโลกครั้งที่ 3 มีโอกาสเกิดขึ้นไหม? ส่องกฎหมายเกณฑ์ทหารใหม่ จากวิกฤตตะวันออกกลาง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อิหร่าน เผยตาย 153 ศพ โรงเรียนหญิงล้วนถูกถล่ม โบ้ยฝีมือ “มะกัน-อิสราเอล”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูเดวิดวิเคราะห์หลังสหรัฐฯ-อิสราเอลโจมตีอิหร่าน ข่าวต่างประเทศ

ครูเดวิด เตือนสงครามยืดเยื้อ-เศรษฐกิจพัง คนตายมหาศาล ลั่น ขอเป็นคนไทยเถอะ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟุตบอลโลกอยู่ในภาวะเสี่ยง: การเข้าร่วมของอิหร่านไม่แน่นอน หลังการโจมตีของสหรัฐฯ และอิสราเอล ข่าวกีฬา

อิหร่าน ส่อถอนตัวฟุตบอลโลก 2026 หลังสหรัฐ-อิสราเอลถล่มหนัก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน แนะ รัฐบาลเดินหน้า 3 ภารกิจ รับมือศึกตะวันออกกลาง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

จับตา “เมสซี่” เตรียมนำทัพอินเตอร์ ไมอามี เข้าพบ โดนัลด์ ทรัมป์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” คาดใช้เวลา 4 สัปดาห์ สู้กับอิหร่าน พร้อมแก้แค้นให้ทหารสหรัฐฯ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 02 มี.ค. 2569 10:24 น.| อัปเดต: 02 มี.ค. 2569 10:24 น.
76
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ราคาน้ำมันวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2569

ราคาน้ำมันวันนี้ 2 มี.ค. 69 ไทยยังไม่ขยับ แม้น้ำมันโลกพุ่งจากสงครามตะวันออกกลาง

เผยแพร่: 2 มีนาคม 2569
&quot;บอส ณวัฒน์&quot; เคลียร์ชัดภาพ &quot;แอน จักรพงษ์&quot; โผล่เม็กซิโก ยันถอนตัวบริหาร MU แล้ว

“บอส ณวัฒน์” เคลียร์ชัดภาพ “แอน จักรพงษ์” โผล่เม็กซิโก ยันถอนตัวบริหาร MU แล้ว

เผยแพร่: 2 มีนาคม 2569

อิสราเอล สั่งประชาชนในเลบานอนอพยพ เตรียมตอบโต้ฮิซบอลเลาะห์

เผยแพร่: 2 มีนาคม 2569
เรวัชเตือนเตวรากร

“อย่าหลงตัวเอง!” ท่านเรวัช สับแรง เต วรากร ปมไม่ย้ายตามโค้ชสกล

เผยแพร่: 2 มีนาคม 2569
Back to top button