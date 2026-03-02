ผู้ประกาศข่าวสาว หลุดหยาบ! หลังอ่านข่าว “คาเมเนอี” ลาโลกกะทันหัน
ไวรัลสนั่นโลก! ริตา ปานาฮี พิธีกรชื่อดังชาวออสเตรเลียเชื้อสายอิหร่าน ปล่อยโฮกลางรายการสดก่อนฟาดแรงถึง “อยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี” ผู้นำสูงสุดอิหร่านที่เพิ่งเสียชีวิตจากการโจมตีของสหรัฐฯ-อิสราเอล โดยมองกล้องด่าเป็นภาษาแม่ “ไปลงนรกซะ” ชี้เป็นวันแห่งการปลดปล่อยหลังตกอยู่ใต้ระบอบทรราชนานกว่า 47 ปี
กลายเป็นเหตุการณ์ที่สื่อทั่วโลกหยิบมานำเสนออย่างเกรียวกราว หลังจากที่ ริตา ปานาฮี (Rita Panahi) ผู้ดำเนินรายการทางสถานีข่าวสกายนิวส์ ออสเตรเลีย ได้กล่าวบทบรรณาธิการที่สั้นและดุดันที่สุดเท่าที่เคยมีมา เพื่อส่งสารตรงถึงอดีตผู้นำสูงสุดของอิหร่านที่เพิ่งล่วงลับ
ในระหว่างการจัดรายการเอาไซต์เดอร์สร่วมกับพิธีกรคู่หู ปานาฮีซึ่งเกิดในครอบครัวชาวอิหร่านและเคยใช้ชีวิตช่วงวัยเด็กในกรุงเตหะราน ได้มองตรงเข้ากล้องและกล่าวเป็นภาษาเปอร์เซียด้วยอารมณ์ที่พุ่งพล่านว่า “You son of a bh, shame on you, burn in hell !”* (ไอ้สารเลว แกมันน่าอับอาย ไปลงนรกซะ!)
คำพูดดังกล่าวถูกแชร์ไปทั่วโลกโซเชียลในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง และกลายเป็นสัญลักษณ์ของการปลดปล่อยความอัดอั้นตันใจของชาวอิหร่านพลัดถิ่นทั่วโลก
ปานาฮีเริ่มต้นการกล่าวในรายการว่านี่จะเป็นบทบรรณาธิการที่สั้นที่สุดในชีวิตการทำงานของเธอ พร้อมประกาศก้องว่า “อิหร่านกำลังอยู่บนขอบเหวแห่งการได้รับอิสรภาพ หลังจากตกอยู่ใต้ระบอบเผด็จการอิสลามมานานถึง 47 ปี ในที่สุดทรราชก็ตายแล้ว” เธอยังเสริมด้วยน้ำเสียงตื้นตันว่าไม่เคยคิดเลยว่าจะมีโอกาสได้เห็นวันนี้ในช่วงชีวิตของเธอ
เบื้องหลังความแค้นและการลี้ภัย
สำหรับประวัติของริตา ปานาฮี เธอเกิดที่สหรัฐฯ แต่ย้ายไปอยู่ที่เตหะรานตั้งแต่ยังเล็ก ก่อนที่ครอบครัวจะต้องลี้ภัยการเมืองมาตั้งรกรากที่เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ที่ผ่านมาเธอเป็นนักวิจารณ์ตัวยงที่ต่อต้านรัฐบาลอิหร่านมาโดยตลอด โดยเฉพาะในประเด็นการกดขี่สิทธิสตรีและการใช้อำนาจเผด็จการของคาเมเนอี
คำประกาศของผู้ประกาศสาวเกิดขึ้นหลังจาก โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ และเบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล ยืนยันว่า ปฏิบัติการอีพิคฟิวรี่ (Epic Fury) สามารถทำลายศูนย์บัญชาการใจกลางกรุงเตหะรานและสังหารคาเมเนอี พร้อมเจ้าหน้าที่ระดับสูงอีกกว่า 40 รายได้สำเร็จ ซึ่งถือเป็นการปิดฉากผู้นำที่ครองอำนาจมาตั้งแต่ปี 1989
การออกมา “ด่า” ออกอากาศในครั้งนี้ได้รับเสียงสนับสนุนอย่างล้นหลามจากชาวเน็ต โดยหลายคนยกย่องในความกล้าหาญและความจริงใจของเธอที่กล้าเป็นกระบอกเสียงให้กับชาวอิหร่านที่โหยหาประชาธิปไตย.
ที่มา : news.com.au
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- อิหร่าน ส่อถอนตัวฟุตบอลโลก 2026 หลังสหรัฐ-อิสราเอลถล่มหนัก
- ปิดฉาก อาลี คาเมเนอี ย้อนเส้นทางอำนาจ 36 ปี ผู้นำอิหร่านที่ถูกสบประมาทสู่ทรราชเขย่าโลก
- วิกฤตน่านฟ้าปิด! นักเดินทางนับแสนตกค้างทั่วตะวันออกกลาง อังกฤษเตรียมแผนอพยพใหญ่
ติดตาม The Thaiger บน Google News: