ด่วน! อิหร่านยิงขีปนาวุธ ถล่มฐานทัพอังกฤษ ในประเทศไซปรัส
สำนักข่าว Cyprus Mail รายงานว่า จอห์น ฮีลีย์ รัฐมนตรีกลาโหมสห ราชอาณาจักร เปิดเผยเมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม ว่า มี ขีปนาวุธของ อิหร่าน 2 ลูก ถูกยิงไปในทิศทางของเกาะไซปรัส แต่ถูกสกัดไว้ได้ ทั้งหมด โดยขณะนี้ยัง ไม่สามารถยืนยันได้ชัดเจน ว่าเป้าหมายที่แท้ จริงคือ ฐานทัพอังกฤษบนเกาะไซปรัส หรือไม่
ไซปรัสเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของอังกฤษในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และเป็นที่ตั้งของ ฐานทัพอังกฤษ 2 แห่ง ทำให้เหตุการณ์นี้ถูกจับตา อย่างใกล้ชิด ท่ามกลางความกังวลว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลาง อาจลุกลามกว้างขึ้น
ด้านรัฐบาลอังกฤษยืนยันว่า สหราชอาณาจักรไม่ได้มีส่วนร่วม ใน ปฏิบัติการของสหรัฐฯ และอิสราเอลก่อนหน้านี้ ขณะที่กองกำลัง อังกฤษในไซปรัสถูกสั่ง ยกระดับการเฝ้าระวัง แล้ว โดยกระทรวง กลาโหมอังกฤษระบุว่าจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และใช้ “ทุก มาตรการที่จำเป็น” เพื่อปกป้องกำลังพลและทรัพย์สินของอังกฤษใน ภูมิภาค
รายงานยังระบุว่า รัฐบาลไซปรัสได้ประสานกับฝ่ายอังกฤษแล้ว และ เตรียมออกแถลงการณ์ตามมา เหตุการณ์นี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องขีปนาวุธ 2 ลูก แต่เป็นสัญญาณว่าไฟสงครามกำลังเข้าใกล้พื้นที่ยุทธศาสตร์ของ อังกฤษมากขึ้นทุกที
