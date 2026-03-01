ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! อิหร่านยิงขีปนาวุธ ถล่มฐานทัพอังกฤษ ในประเทศไซปรัส

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 01 มี.ค. 2569 17:43 น.| อัปเดต: 01 มี.ค. 2569 17:43 น.
52

สำนักข่าว Cyprus Mail รายงานว่า จอห์น ฮีลีย์ รัฐมนตรีกลาโหมสห ราชอาณาจักร เปิดเผยเมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม ว่า มี ขีปนาวุธของ อิหร่าน 2 ลูก ถูกยิงไปในทิศทางของเกาะไซปรัส แต่ถูกสกัดไว้ได้ ทั้งหมด โดยขณะนี้ยัง ไม่สามารถยืนยันได้ชัดเจน ว่าเป้าหมายที่แท้ จริงคือ ฐานทัพอังกฤษบนเกาะไซปรัส หรือไม่

ไซปรัสเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของอังกฤษในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และเป็นที่ตั้งของ ฐานทัพอังกฤษ 2 แห่ง ทำให้เหตุการณ์นี้ถูกจับตา อย่างใกล้ชิด ท่ามกลางความกังวลว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลาง อาจลุกลามกว้างขึ้น

ด้านรัฐบาลอังกฤษยืนยันว่า สหราชอาณาจักรไม่ได้มีส่วนร่วม ใน ปฏิบัติการของสหรัฐฯ และอิสราเอลก่อนหน้านี้ ขณะที่กองกำลัง อังกฤษในไซปรัสถูกสั่ง ยกระดับการเฝ้าระวัง แล้ว โดยกระทรวง กลาโหมอังกฤษระบุว่าจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และใช้ “ทุก มาตรการที่จำเป็น” เพื่อปกป้องกำลังพลและทรัพย์สินของอังกฤษใน ภูมิภาค

รายงานยังระบุว่า รัฐบาลไซปรัสได้ประสานกับฝ่ายอังกฤษแล้ว และ เตรียมออกแถลงการณ์ตามมา เหตุการณ์นี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องขีปนาวุธ 2 ลูก แต่เป็นสัญญาณว่าไฟสงครามกำลังเข้าใกล้พื้นที่ยุทธศาสตร์ของ อังกฤษมากขึ้นทุกที

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! อิหร่านยิงขีปนาวุธ ถล่มฐานทัพอังกฤษ ในประเทศไซปรัส

36 วินาที ที่แล้ว
ฉุดไม่อยู่! สลากดิจิทัล L6 งวด 1 มี.ค. 69 ถูกรางวัลที่ 1 แตกเน้นๆ 29 ใบ ตรวจหวย

ฉุดไม่อยู่! สลากดิจิทัล L6 งวด 1 มี.ค. 69 ถูกรางวัลที่ 1 แตกเน้นๆ 29 ใบ รวม 174 ล้าน

47 นาที ที่แล้ว
ปากีสถานจลาจล! ตำรวจยิงดับ 10 ศพหน้ากงสุลสหรัฐฯ ข่าวต่างประเทศ

ปากีสถานเดือด! สังเวย 10 ศพหน้ากงสุลสหรัฐ หลังมวลชนคลั่งปม “คาเมเนอี”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 1 มีนาคม 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล ตรวจหวย

ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 1 มีนาคม 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สำนักงานซีไอเอที่ดูไบ ถูกขีปนาวุธอิหร่านโจมตี ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! สื่ออิหร่านแฉถล่ม “สำนักงาน CIA” กลางดูไบราบคาบ หลังเปิดศึกล้างแค้นระลอกใหญ่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวบแก๊งม้าข้ามชาติ จ้างเด็กไทยถอนเงินสด เตรียมขนเงินข้ามแดน ส่งนายทุนจีน ข่าว

รวบแก๊งม้าข้ามชาติ จ้างเด็กไทยถอนเงินสด เตรียมขนเงินข้ามแดน ส่งนายทุนจีน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โทนี่จาเปิดใจมะเร็งท่อน้ำดีระยะ 3 บันเทิง

หัวใจนักสู้! “จา พนม” เปิดหน้าสู้มะเร็งระยะ 3 ซุ่มรักษาเงียบ 2 ปี เผยวินาทีฝึกตาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
จักรยานไฟฟ้า ข่าว

เจ้าของเตือน “เก้าอี้สแตนเลส” เผาจยย.ไฟฟ้า อย่าประมาทแม้แดดแค่ 34 องศา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! สถานทูตไทย กาตาร์-อิสราเอล ปิดทำการชั่วคราว เตือนระวังพื้นที่เสี่ยง ข่าว

ด่วน! สถานทูตไทย กาตาร์-อิสราเอล ปิดทำการชั่วคราว เตือนระวังพื้นที่เสี่ยง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พิจิตร ยูไนเต็ด vs อุตรดิตถ์ ข่าวกีฬา

เดือดทะลุปรอท พิจิตร VS อุตรดิตถ์ เล่นนอกเกมสุดเถื่อน ล่าสุดลงดาบหนัก!

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทรัมป์ ขู่อิหร่าน อย่าคิดโจมตีกลับ ลั่นหากทำจริง เตรียมเจอแบบไม่เคยมีมาก่อน ข่าวต่างประเทศ

ทรัมป์ ขู่อิหร่าน อย่าคิดโจมตีกลับ ลั่นหากทำจริง เตรียมเจอแบบไม่เคยมีมาก่อน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ละทางโลก! ทนายแก้ว นุ่งขาวห่มขาวขอขมา กรรชัย ก่อนอุปสมบทเรียบง่าย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน “สนามบินภูเก็ต” ยกเลิก 11 เที่ยวบินรวด เซ่นพิษสงครามตะวันออกกลาง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
มกุฎราชกุมารทรงเรียกร้องให้เร่งดำเนินการครั้งสุดท้ายเพื่อปลดปล่อยอิหร่าน ข่าวต่างประเทศ

เปิดโพสต์ มกุฎราชกุมาร หลัง “คาเมเนอี” เสียชีวิต จี้สร้างอิหร่านที่เสรี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Line News

อาจารย์ออร่า เปิดเลขตารางทักษามหารานี งวด 1 มี.ค. 69 คอหวยสายมูจดด่วน โค้งสุดท้าย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสดหวย 1 มีนาคม 2569 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล ตรวจหวย

ถ่ายทอดสดหวย 1 มีนาคม 2569 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
สื่อต่างชาติเผย สหรัฐฯ-อิสราเอล ทิ้งบอมบ์ถล่ม รร.อิหร่าน เสียชีวิต 108 ศพ ข่าวต่างประเทศ

สื่อต่างชาติเผย สหรัฐฯ-อิสราเอล ทิ้งบอมบ์ถล่ม รร.อิหร่าน เสียชีวิต 108 ศพ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Line News

เลขเด็ด แม่ตะเคียนให้โชค งวด 1 มี.ค. 69 ทายปริศนาลุ้นรางวัล ก่อนหวยออกบ่ายวันนี้

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สนามบินดูไบ-อาบูดาบีระเบิดยับ! สังเวยแล้ว 1 ศพ เจ็บระนาว

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุวรรณภูมิ ประกาศ ยกเลิกเที่ยวบิน 32 ไฟลต์ เซ่นพิษสงคราม อิสราเอล-อิหร่าน ข่าว

สุวรรณภูมิ แจ้งยกเลิกเที่ยวบิน 32 ไฟลต์ เซ่นพิษสงคราม อิสราเอล-อิหร่าน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Line News

วันนี้หวยออก 1 3 69 เจ๊กุ้งพารวย ปล่อยเลขเด็ดลุ้นฟาดรางวัลใหญ่ สลากสัญจร จ.สุราษฎร์ฯ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สิ้นแล้ว ซัดดัมอีสาน อดีต สส. มหาสารคาม จากไปอย่างสงบ สิริอายุ 68 ปี

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คลิปโดรนพลีชีพพุ่งชน “เบิร์จ อัล อาหรับ” หลังอิหร่านเปิดฉากถล่มล้างแค้น สหรัฐฯ-อิสราเอล

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชายคลั่ง ใช้อาวุธมีด จี้คอหญิงสาวเป็นตัวประกัน นานนับชั่วโมง ก่อนรอดหวุดหวิด ข่าว

ชายคลั่ง ใช้อาวุธมีด จี้คอหญิงสาวเป็นตัวประกัน นานนับชั่วโมง ก่อนรอดหวุดหวิด

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

โรงเรียนดัง จัดงานอำลาครั้งสุดท้าย หลังประกาศปิดกิจการถาวร ลูกศิษย์หลั่งน้ำตาใจหาย

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 01 มี.ค. 2569 17:43 น.| อัปเดต: 01 มี.ค. 2569 17:43 น.
52
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ฉุดไม่อยู่! สลากดิจิทัล L6 งวด 1 มี.ค. 69 ถูกรางวัลที่ 1 แตกเน้นๆ 29 ใบ

ฉุดไม่อยู่! สลากดิจิทัล L6 งวด 1 มี.ค. 69 ถูกรางวัลที่ 1 แตกเน้นๆ 29 ใบ รวม 174 ล้าน

เผยแพร่: 1 มีนาคม 2569
ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 1 มีนาคม 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 1 มีนาคม 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

เผยแพร่: 1 มีนาคม 2569
รวบแก๊งม้าข้ามชาติ จ้างเด็กไทยถอนเงินสด เตรียมขนเงินข้ามแดน ส่งนายทุนจีน

รวบแก๊งม้าข้ามชาติ จ้างเด็กไทยถอนเงินสด เตรียมขนเงินข้ามแดน ส่งนายทุนจีน

เผยแพร่: 1 มีนาคม 2569
โทนี่จาเปิดใจมะเร็งท่อน้ำดีระยะ 3

หัวใจนักสู้! “จา พนม” เปิดหน้าสู้มะเร็งระยะ 3 ซุ่มรักษาเงียบ 2 ปี เผยวินาทีฝึกตาย

เผยแพร่: 1 มีนาคม 2569
Back to top button