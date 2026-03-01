ตรวจหวย
ฉุดไม่อยู่! สลากดิจิทัล L6 งวด 1 มี.ค. 69 ถูกรางวัลที่ 1 แตกเน้นๆ 29 ใบ รวม 174 ล้าน
สลากดิจิทัล L6 งวด 1 มี.ค. 69 รางวัลที่ 1 แตก 174 ล้าน คนเดียวถูก 23 ใบ พร้อมเช็กผลสลาก N3 สามตัวตรงและรางวัลพิเศษรับเกือบ 6 แสนบาท
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศผลรางวัล สลากดิจิทัล (L6) งวดประจำวันที่ 1 มีนาคม 2569 โดยรางวัลที่ 1 หมายเลข 820866 มีผู้ถูกรางวัลทั้งหมดถึง 29 ใบ คิดเป็นเงินรางวัลรวม 174 ล้านบาท
โดยผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลในครั้งนี้ มีผู้ถูกรางวัล 1 ใบ จำนวน 6 คน และถูก 23 ใบ จำนวน 1 คน
สลากตัวเลขสามหลัก งวดประจำวันที่ 1 มี.ค. 69
- เลขรางวัลสามตรง: 866 รางวัลละ 7,113 บาท
- เลขรางวัลสามสลับหลัก: 668 686 รางวัลละ 3,333 บาท
- เลขรางวัลสองตรง: 06 รางวัลละ 648 บาท
- เลขรางวัลพิเศษ: 866000001598 รางวัลละ 595,374.00 บาท
ตรวจผลการถูกรางวัลสลากดิจิทัล และสามารถขึ้นรางวัลได้ ผ่านแอปฯ เป๋าตังิรายละเอียดเพิ่มเติม https://krungthai.com/link/paotang-digital-lottery-facebook
งวดหน้าเริ่มซื้อได้ตั้งแต่ 06.00 – 23.00 น. ของวันถัดไป หลังจากวันออกรางวัล (เงื่อนไขเป็นไปตามที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนด)
