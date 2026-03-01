ตรวจหวย

ฉุดไม่อยู่! สลากดิจิทัล L6 งวด 1 มี.ค. 69 ถูกรางวัลที่ 1 แตกเน้นๆ 29 ใบ รวม 174 ล้าน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 01 มี.ค. 2569 16:56 น.| อัปเดต: 01 มี.ค. 2569 16:56 น.
116
ฉุดไม่อยู่! สลากดิจิทัล L6 งวด 1 มี.ค. 69 ถูกรางวัลที่ 1 แตกเน้นๆ 29 ใบ

สลากดิจิทัล L6 งวด 1 มี.ค. 69 รางวัลที่ 1 แตก 174 ล้าน คนเดียวถูก 23 ใบ พร้อมเช็กผลสลาก N3 สามตัวตรงและรางวัลพิเศษรับเกือบ 6 แสนบาท

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศผลรางวัล สลากดิจิทัล (L6) งวดประจำวันที่ 1 มีนาคม 2569 โดยรางวัลที่ 1 หมายเลข 820866 มีผู้ถูกรางวัลทั้งหมดถึง 29 ใบ คิดเป็นเงินรางวัลรวม 174 ล้านบาท

โดยผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลในครั้งนี้ มีผู้ถูกรางวัล 1 ใบ จำนวน 6 คน และถูก 23 ใบ จำนวน 1 คน

สลากตัวเลขสามหลัก งวดประจำวันที่ 1 มี.ค. 69

  • เลขรางวัลสามตรง: 866 รางวัลละ 7,113 บาท
  • เลขรางวัลสามสลับหลัก: 668 686 รางวัลละ 3,333 บาท
  • เลขรางวัลสองตรง: 06 รางวัลละ 648 บาท
  • เลขรางวัลพิเศษ: 866000001598 รางวัลละ 595,374.00 บาท

ผลหวยงวด 1 มีนาคม 2569

ตรวจผลการถูกรางวัลสลากดิจิทัล และสามารถขึ้นรางวัลได้ ผ่านแอปฯ เป๋าตังิรายละเอียดเพิ่มเติม https://krungthai.com/link/paotang-digital-lottery-facebook

งวดหน้าเริ่มซื้อได้ตั้งแต่ 06.00 – 23.00 น. ของวันถัดไป หลังจากวันออกรางวัล (เงื่อนไขเป็นไปตามที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนด)

Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

