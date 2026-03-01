ข่าวต่างประเทศ

เปิดโพสต์ มกุฎราชกุมาร หลัง “คาเมเนอี” เสียชีวิต จี้สร้างอิหร่านที่เสรี

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 01 มี.ค. 2569 13:17 น.| อัปเดต: 01 มี.ค. 2569 13:17 น.
118
มกุฎราชกุมารทรงเรียกร้องให้เร่งดำเนินการครั้งสุดท้ายเพื่อปลดปล่อยอิหร่าน
ภาพ @Facebook

ประวัติศาสตร์หน้าใหม่เริ่มแล้ว! เรซา ปาห์ลาวี มกุฎราชกุมารแห่งอิหร่าน หล่นเนื้อหาสดุดีความกล้าหาญประชาชน โพสต์ยินดีต่อการเสียชีวิตผู้นำสูงสุดอิหร่าน อยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี ชี้เป็นจุดจบระบอบสาธารณรัฐอิสลามที่กระหายเลือด พร้อมจี้กองทัพแปรพักตร์มาร่วมกับประชาชน เพื่อสร้างอิหร่านที่เสรี

วันที่ 1 มีนาคม 2569 กลายเป็นวันประวัติศาสตร์ที่โลกต้องจารึก เมื่อ เจ้าชายเรซา ปาห์ลาวี (Reza Pahlavi) มกุฎราชกุมารแห่งอิหร่าน ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ภายหลังมีรายงานยืนยันการเสียชีวิตของ อยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่าน จากการเปิดฉากโจมตีอย่างหนักหน่วงโดยกองกำลังสหรัฐฯ และอิสราเอล

มกุฎราชกุมารปาห์ลาวีระบุในข้อความแถลงการณ์ว่า อาลี คาเมเนอี ผู้ที่ถูกตราหน้าว่าเป็น “ทรราชกระหายเลือด” และเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการสังหารลูกหลานชาวอิหร่านนับหมื่นคน ได้ถูกลบเลือนไปจากหน้าประวัติศาสตร์อย่างแท้จริงแล้ว โดยพระองค์ทรงชี้ว่าการตายของคาเมเนอีเปรียบเสมือนตะปูตัวสุดท้ายที่ตอกฝาโลงให้กับระบอบสาธารณรัฐอิสลาม และจากนี้ระบอบดังกล่าวจะถูกกวาดทิ้งลงสู่ “ถังขยะแห่งประวัติศาสตร์”

“ความพยายามใดๆ ของขั้วอำนาจเก่าที่จะตั้งตัวแทนขึ้นมาสืบทอดตำแหน่งต่อจากคาเมเนอี ย่อมไร้ความชอบธรรมและล้มเหลวตั้งแต่เริ่มต้น” ข้อความบางส่วนจากแถลงการณ์ระบุ

ในสถานการณ์ที่บ้านเมืองกำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนสำคัญ เจ้าชายเรซาได้ส่งสารถึงเหล่าทหาร ตำรวจ และกองกำลังรักษาความปลอดภัยในอิหร่าน โดยย้ำว่าความพยายามที่จะพยุงระบอบที่กำลังล่มสลายนั้นไร้ประโยชน์ และนี่คือ “โอกาสสุดท้าย” ที่เหล่าเจ้าหน้าที่รัฐจะหันมาจับมือกับประชาชน เพื่อนำพาอิหร่านเปลี่ยนผ่านไปสู่อนาคตที่รุ่งเรืองและมีส่วนร่วมในการสร้างชาติขึ้นใหม่

แม้มกุฎราชกุมารจะยอมรับว่าการตายของอาชญากรอย่างคาเมเนอี ไม่สามารถทดแทนเลือดทุหยดที่หลั่งไหลไปได้ แต่พระองค์เชื่อว่าข่าวนี้น่าจะเป็น “ยาบรรเทาปวด” ให้กับหัวใจของครอบครัวผู้สูญเสียในเหตุการณ์ปฏิวัติแห่งชาติ “สิงห์และอาทิตย์” (Lion and Sun) ที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปจากการปราบปรามของรัฐบาลชุดก่อน

ก่อนจะทิ้งท้ายด้วยการปลุกระดมชาวอิหร่านผู้กล้าหาญว่า แม้นี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเฉลิมฉลองระดับชาติ แต่หนทางยังไม่สิ้นสุด พระองค์ขอให้ทุกคนเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมสำหรับการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่บนท้องถนนที่กำลังจะมาถึง เพื่อนำมาซึ่ง “ชัยชนะที่แท้จริง” และการเฉลิมฉลองอิสรภาพทั่วแผ่นดินอิหร่านอันเป็นที่รัก.

มกุฎราชกุมารทรงยกย่องการล่มสลายของอาลี คาเมเนอี
ภาพ @The Official Site of Reza Pahlavi
สารจากปาห์ลาวีถึงกองทัพอิหร่าน
ภาพ @The Official Site of Reza Pahlavi

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ด่วน! สถานทูตไทย กาตาร์-อิสราเอล ปิดทำการชั่วคราว เตือนระวังพื้นที่เสี่ยง ข่าว

ด่วน! สถานทูตไทย กาตาร์-อิสราเอล ปิดทำการชั่วคราว เตือนระวังพื้นที่เสี่ยง

36 วินาที ที่แล้ว
พิจิตร ยูไนเต็ด vs อุตรดิตถ์ ข่าวกีฬา

เดือดทะลุปรอท พิจิตร VS อุตรดิตถ์ เล่นนอกเกมสุดเถื่อน ล่าสุดลงดาบหนัก!

35 นาที ที่แล้ว
ทรัมป์ ขู่อิหร่าน อย่าคิดโจมตีกลับ ลั่นหากทำจริง เตรียมเจอแบบไม่เคยมีมาก่อน ข่าวต่างประเทศ

ทรัมป์ ขู่อิหร่าน อย่าคิดโจมตีกลับ ลั่นหากทำจริง เตรียมเจอแบบไม่เคยมีมาก่อน

36 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ละทางโลก! ทนายแก้ว นุ่งขาวห่มขาวขอขมา กรรชัย ก่อนอุปสมบทเรียบง่าย

60 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน “สนามบินภูเก็ต” ยกเลิก 11 เที่ยวบินรวด เซ่นพิษสงครามตะวันออกกลาง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
มกุฎราชกุมารทรงเรียกร้องให้เร่งดำเนินการครั้งสุดท้ายเพื่อปลดปล่อยอิหร่าน ข่าวต่างประเทศ

เปิดโพสต์ มกุฎราชกุมาร หลัง “คาเมเนอี” เสียชีวิต จี้สร้างอิหร่านที่เสรี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
Line News

อาจารย์ออร่า เปิดเลขตารางทักษามหารานี งวด 1 มี.ค. 69 คอหวยสายมูจดด่วน โค้งสุดท้าย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสดหวย 1 มีนาคม 2569 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล ตรวจหวย

ถ่ายทอดสดหวย 1 มีนาคม 2569 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สื่อต่างชาติเผย สหรัฐฯ-อิสราเอล ทิ้งบอมบ์ถล่ม รร.อิหร่าน เสียชีวิต 108 ศพ ข่าวต่างประเทศ

สื่อต่างชาติเผย สหรัฐฯ-อิสราเอล ทิ้งบอมบ์ถล่ม รร.อิหร่าน เสียชีวิต 108 ศพ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Line News

เลขเด็ด แม่ตะเคียนให้โชค งวด 1 มี.ค. 69 ทายปริศนาลุ้นรางวัล ก่อนหวยออกบ่ายวันนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สนามบินดูไบ-อาบูดาบีระเบิดยับ! สังเวยแล้ว 1 ศพ เจ็บระนาว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุวรรณภูมิ ประกาศ ยกเลิกเที่ยวบิน 32 ไฟลต์ เซ่นพิษสงคราม อิสราเอล-อิหร่าน ข่าว

สุวรรณภูมิ แจ้งยกเลิกเที่ยวบิน 32 ไฟลต์ เซ่นพิษสงคราม อิสราเอล-อิหร่าน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Line News

วันนี้หวยออก 1 3 69 เจ๊กุ้งพารวย ปล่อยเลขเด็ดลุ้นฟาดรางวัลใหญ่ สลากสัญจร จ.สุราษฎร์ฯ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สิ้นแล้ว ซัดดัมอีสาน อดีต สส. มหาสารคาม จากไปอย่างสงบ สิริอายุ 68 ปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คลิปโดรนพลีชีพพุ่งชน “เบิร์จ อัล อาหรับ” หลังอิหร่านเปิดฉากถล่มล้างแค้น สหรัฐฯ-อิสราเอล

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชายคลั่ง ใช้อาวุธมีด จี้คอหญิงสาวเป็นตัวประกัน นานนับชั่วโมง ก่อนรอดหวุดหวิด ข่าว

ชายคลั่ง ใช้อาวุธมีด จี้คอหญิงสาวเป็นตัวประกัน นานนับชั่วโมง ก่อนรอดหวุดหวิด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

โรงเรียนดัง จัดงานอำลาครั้งสุดท้าย หลังประกาศปิดกิจการถาวร ลูกศิษย์หลั่งน้ำตาใจหาย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

อาลัย ครูหนุ่ย สถาพร ผู้แต่งเพลงลูกทุ่งอมตะ เสียชีวิตขณะนอนหลับ สิริอายุ 77 ปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
โค้ชจุ่น หมอนทอง ผ่าตัด ข่าวกีฬา

โค้ชจุ่น” กางพิมพ์เขียวผ่าตัด “หมอนทองวิทยา” จี้ปัญหาแรกที่ต้องแก้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ข่าวดี! ครอบครัวแจ้งกำหนดการปล่อยตัว เสก โลโซ เร็ว ๆ นี้ แฟนเพลงร่วมยินดี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพ @mariasharapova ข่าวกีฬา

มาเรีย ชาราโปวา อวดลุคออนเซ็น แฟนคลับแห่ชม “เลอค่าทั้งคนทั้งวิว”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Line News

มาแล้ว เลขเด็ด เฮียนัน ปล่อยแนวทางงวดนี้ 1 3 69 สูตรหวยทำมือ ชิงเงินก้อนมาปลดหนี้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ตีแผ่ด้านมืดบอลนักเรียน! นักข่าวกีฬารุ่นใหญ่ แฉวงการแข้งขาสั้น ส่วยตัวจริง-พนัน-ล่วงละเมิด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

วงการขาสั้นหลั่งน้ำตา อำลา แข้งดาวรุ่งรั้วอัสสัมชัญจากไปกระทันหัน !

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชนม์ทิดา อัศวเหม ความรักปัจจุบัน บันเทิง

เพลง ชนม์ทิดา เผยบทเรียนล้ำค่า ในวันที่เข้มแข็งกว่าเดิม “ไม่เสียใจที่เคยรักเต็มหัวใจ”

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 01 มี.ค. 2569 13:17 น.| อัปเดต: 01 มี.ค. 2569 13:17 น.
118
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ด่วน! สถานทูตไทย กาตาร์-อิสราเอล ปิดทำการชั่วคราว เตือนระวังพื้นที่เสี่ยง

ด่วน! สถานทูตไทย กาตาร์-อิสราเอล ปิดทำการชั่วคราว เตือนระวังพื้นที่เสี่ยง

เผยแพร่: 1 มีนาคม 2569
พิจิตร ยูไนเต็ด vs อุตรดิตถ์

เดือดทะลุปรอท พิจิตร VS อุตรดิตถ์ เล่นนอกเกมสุดเถื่อน ล่าสุดลงดาบหนัก!

เผยแพร่: 1 มีนาคม 2569

ละทางโลก! ทนายแก้ว นุ่งขาวห่มขาวขอขมา กรรชัย ก่อนอุปสมบทเรียบง่าย

เผยแพร่: 1 มีนาคม 2569

ด่วน “สนามบินภูเก็ต” ยกเลิก 11 เที่ยวบินรวด เซ่นพิษสงครามตะวันออกกลาง

เผยแพร่: 1 มีนาคม 2569
Back to top button