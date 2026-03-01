เปิดโพสต์ มกุฎราชกุมาร หลัง “คาเมเนอี” เสียชีวิต จี้สร้างอิหร่านที่เสรี
ประวัติศาสตร์หน้าใหม่เริ่มแล้ว! เรซา ปาห์ลาวี มกุฎราชกุมารแห่งอิหร่าน หล่นเนื้อหาสดุดีความกล้าหาญประชาชน โพสต์ยินดีต่อการเสียชีวิตผู้นำสูงสุดอิหร่าน อยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี ชี้เป็นจุดจบระบอบสาธารณรัฐอิสลามที่กระหายเลือด พร้อมจี้กองทัพแปรพักตร์มาร่วมกับประชาชน เพื่อสร้างอิหร่านที่เสรี
วันที่ 1 มีนาคม 2569 กลายเป็นวันประวัติศาสตร์ที่โลกต้องจารึก เมื่อ เจ้าชายเรซา ปาห์ลาวี (Reza Pahlavi) มกุฎราชกุมารแห่งอิหร่าน ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ภายหลังมีรายงานยืนยันการเสียชีวิตของ อยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่าน จากการเปิดฉากโจมตีอย่างหนักหน่วงโดยกองกำลังสหรัฐฯ และอิสราเอล
มกุฎราชกุมารปาห์ลาวีระบุในข้อความแถลงการณ์ว่า อาลี คาเมเนอี ผู้ที่ถูกตราหน้าว่าเป็น “ทรราชกระหายเลือด” และเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการสังหารลูกหลานชาวอิหร่านนับหมื่นคน ได้ถูกลบเลือนไปจากหน้าประวัติศาสตร์อย่างแท้จริงแล้ว โดยพระองค์ทรงชี้ว่าการตายของคาเมเนอีเปรียบเสมือนตะปูตัวสุดท้ายที่ตอกฝาโลงให้กับระบอบสาธารณรัฐอิสลาม และจากนี้ระบอบดังกล่าวจะถูกกวาดทิ้งลงสู่ “ถังขยะแห่งประวัติศาสตร์”
“ความพยายามใดๆ ของขั้วอำนาจเก่าที่จะตั้งตัวแทนขึ้นมาสืบทอดตำแหน่งต่อจากคาเมเนอี ย่อมไร้ความชอบธรรมและล้มเหลวตั้งแต่เริ่มต้น” ข้อความบางส่วนจากแถลงการณ์ระบุ
ในสถานการณ์ที่บ้านเมืองกำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนสำคัญ เจ้าชายเรซาได้ส่งสารถึงเหล่าทหาร ตำรวจ และกองกำลังรักษาความปลอดภัยในอิหร่าน โดยย้ำว่าความพยายามที่จะพยุงระบอบที่กำลังล่มสลายนั้นไร้ประโยชน์ และนี่คือ “โอกาสสุดท้าย” ที่เหล่าเจ้าหน้าที่รัฐจะหันมาจับมือกับประชาชน เพื่อนำพาอิหร่านเปลี่ยนผ่านไปสู่อนาคตที่รุ่งเรืองและมีส่วนร่วมในการสร้างชาติขึ้นใหม่
แม้มกุฎราชกุมารจะยอมรับว่าการตายของอาชญากรอย่างคาเมเนอี ไม่สามารถทดแทนเลือดทุหยดที่หลั่งไหลไปได้ แต่พระองค์เชื่อว่าข่าวนี้น่าจะเป็น “ยาบรรเทาปวด” ให้กับหัวใจของครอบครัวผู้สูญเสียในเหตุการณ์ปฏิวัติแห่งชาติ “สิงห์และอาทิตย์” (Lion and Sun) ที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปจากการปราบปรามของรัฐบาลชุดก่อน
ก่อนจะทิ้งท้ายด้วยการปลุกระดมชาวอิหร่านผู้กล้าหาญว่า แม้นี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเฉลิมฉลองระดับชาติ แต่หนทางยังไม่สิ้นสุด พระองค์ขอให้ทุกคนเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมสำหรับการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่บนท้องถนนที่กำลังจะมาถึง เพื่อนำมาซึ่ง “ชัยชนะที่แท้จริง” และการเฉลิมฉลองอิสรภาพทั่วแผ่นดินอิหร่านอันเป็นที่รัก.
