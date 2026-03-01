ข่าวต่างประเทศ

ทรัมป์ ขู่อิหร่าน อย่าคิดโจมตีกลับ ลั่นหากทำจริง เตรียมเจอแบบไม่เคยมีมาก่อน

“โดนัลด์ ทรัมป์” ปธน.สหรัฐฯ ขู่อิหร่าน อย่าริอาจโจมตีกลับ ลั่นหากทำจริงเตรียมเจอสหรัฐฯ ถล่มด้วยความรุนแรงแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อน

วันที่ 1 มี.ค. 2569 โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านโลกออนไลน์อีกครั้ง โดยโพสต์ข้อความในแพลตฟอร์ม TruthSocial เมื่อเวลา 12.25 น. ตามเวลาท้องถิ่น โดยระบุว่า

“อิหร่านเพิ่งประกาศว่าวันนี้พวกเขาจะโจมตีกลับอย่างหนักหน่วง รุนแรงยิ่งกว่าครั้งไหนๆ ที่ผ่านมา แต่ทางที่ดีพวกเขาอย่าได้ริทำแบบนั้น เพราะถ้าขืนทำลงไป เราจะถล่มกลับด้วยแสนยานุภาพที่รุนแรงในแบบที่ไม่เคยมีใครได้เห็นมาก่อน!”

ก่อนหน้านี้ โดนัลด์ ทรัมป์ ได้โพสต์ข้อความระบุยืนยันการเสียชีวิตของ อยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่าน หลังเกิดเหตุการณ์รุนแรงระหว่างอิสราเอล กับอิหร่าน ตั้งแต่เมื่อวันที่ 28 ก.พ.ที่ผ่านมา

ขณะที่ นายโมฮัมหมัด บาเกอร์ คาลิบอฟ ประธานรัฐสภาอิหร่าน ได้ออกมาแถลงข่าวผ่านสถานีโทรทัศน์ โดยประณามผู้นำสหรัฐฯ และอิสราเอลว่า เป็นอาชญากรโสโครก ที่จะต้องเผชิญกับหายนะครั้งใหญ่จากการโจมตีสาธารณรัฐอิสลามอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังระบุด้วยว่า ศัตรูได้ก้าวล้ำเส้นตายเข้ามาแล้วและจะต้องชดใช้ พร้อมประกาศว่าจะตอบโต้กลับอย่างหนักหน่วงจนฝ่ายตรงข้ามต้องเป็นฝ่ายร้องขอชีวิตเสียเอง

