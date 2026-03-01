ข่าวต่างประเทศ

ปากีสถานเดือด! สังเวย 10 ศพหน้ากงสุลสหรัฐ หลังมวลชนคลั่งปม “คาเมเนอี”

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 01 มี.ค. 2569 16:30 น.| อัปเดต: 01 มี.ค. 2569 16:30 น.
129
ปากีสถานจลาจล! ตำรวจยิงดับ 10 ศพหน้ากงสุลสหรัฐฯ
ภาพ @X

จลาจลลามทั่วปากีสถาน! เจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดฉากยิงสกัดกลุ่มผู้ประท้วงที่พยายามบุกเข้าสถานกงสุลสหรัฐฯ ในเมืองการาจี ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 10 ราย ขณะที่พื้นที่ตอนเหนือกลุ่มผู้ประท้วงหัวรุนแรงเข้าจุดไฟเผาอาคารสำนักงานสหประชาชาติ (UN) จนวอดพินาศ เพื่อระบายความแค้นหลังผู้นำสูงสุดอิหร่านเสียชีวิตจากการโจมตีของสหรัฐฯ-อิสราเอล

สถานการณ์ความโกรธแค้นจากการเสียชีวิตของ อยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดอิหร่าน ได้ลุกลามกลายเป็นเหตุรุนแรงนองเลือดในประเทศปากีสถานตลอดวันอาทิตย์ที่ผ่านมา โดยมุ่งเป้าโจมตีไปที่ทรัพย์สินและตัวแทนของชาติตะวันตกในหลายเมืองใหญ่

เหตุการณ์รุนแรงที่สุดเกิดขึ้นที่เมืองการาจี เมื่อกลุ่มผู้ประท้วงจำนวนมหาศาลพยายามบุกฝ่าแนวกั้นเพื่อเข้าสู่ สถานกงสุลสหรัฐฯ บนถนนไม โคลาชิ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้ตัดสินใจใช้กระสุนจริงเพื่อสลายการชุมนุมหลังจากสถานการณ์เริ่มบานปลายจนควบคุมไม่ได้

ดร.ซูไมยา ไซเอด ศัลยแพทย์ตำรวจเปิดเผยกับอัลจาซีรา (Al Jazeera) ว่า มีร่างผู้เสียชีวิตถูกส่งมายังโรงพยาบาลในเมืองการาจีแล้วอย่างน้อย 9-10 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนมาก ขณะที่คลิปวิดีโอในโซเชียลมีเดียเผยให้เห็นภาพผู้บาดเจ็บถูกหามส่งโรงพยาบาลท่ามกลางเสียงปืนที่ดังขึ้นอย่างต่อเนื่อง (คลิป)

กลุ่มผู้ประท้วงจำนวนมหาศาลพยายามบุกฝ่าแนวกั้นเพื่อเข้าสู่ สถานกงสุลสหรัฐฯ บนถนนไม โคลาชิ
ภาพ @X
ความโกรธแค้นจากการเสียชีวิตของ อยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดอิหร่าน ได้ลุกลามกลายเป็นเหตุรุนแรงนองเลือดในประเทศปากีสถาน
ภาพ @X

เผาสำนักงานยูเอ็น ความโกรธแค้นลามถึงเทือกเขาหิมาลัย

ที่เมืองสการ์ดู (Skardu) ทางตอนเหนือของปากีสถาน ซึ่งเป็นเขตที่มีชาวชีอะห์อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก กลุ่มผู้ประท้วงได้บุกเข้าโจมตีและ จุดไฟเผาอาคารสำนักงานของสหประชาชาติ (UN) จนได้รับความเสียหายอย่างหนัก โฆษกรัฐบาลท้องถิ่นยืนยันเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมระบุว่าไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ แต่ถือเป็นการท้าทายอำนาจรัฐครั้งสำคัญ (คลิป)

กลุ่มผู้ประท้วงได้บุกเข้าโจมตีและ จุดไฟเผาอาคารสำนักงานของสหประชาชาติ (UN)
ภาพ @X

สถานการณ์ทั่วประเทศ ลาฮอร์-อิสลามาบัดเฝ้าระวังสูงสุด

ที่เมืองลาฮอร์มวลชนหลายร้อยคนรวมตัวหน้าสถานกงสุลสหรัฐฯ มีความพยายามพังประตูรักษาความปลอดภัย แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจยังสามารถระงับเหตุได้โดยไม่ต้องใช้กำลังรุนแรง

ส่วนที่กรุงอิสลามาบัด ทางการสั่งยกระดับการรักษาความปลอดภัยในเขตสถานทูต (Diplomatic Enclave) อย่างสูงสุด เนื่องจากมีการคาดการณ์ว่าจะมีการรวมตัวประท้วงครั้งใหญ่ในช่วงเย็นวันอาทิตย์

ไฟแค้นลามทั่วโลก

นอกจากปากีสถานแล้ว รายงานข่าวระบุว่าเกิดเหตุประท้วงที่สถานทูตสหรัฐฯ ในอีกหลายประเทศ อาทิ ที่อิรักกลุ่มผู้ประท้วงรวมตัวที่ “กรีนโซน” กลางกรุงแบกแดด

แคชเมียร์ (อินเดีย) เกิดเหตุวุ่นวายในพื้นที่ที่มีชาวมุสลิมเป็นส่วนใหญ่

โมร็อกโก มีการชุมนุมขับไล่และประณามการกระทำของสหรัฐฯ และอิสราเอล

สถานการณ์ในตะวันออกกลางและประเทศมุสลิมทั่วโลกในขณะนี้ ตกอยู่ในภาวะล่อแหลมต่อการเกิดความรุนแรงระลอกใหม่ ซึ่งนานาชาติกำลังจับตาอย่างใกล้ชิดว่าการสูญเสียผู้นำสูงสุดในครั้งนี้จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือสงครามที่ขยายวงกว้างหรือไม่.

ชาวมุสลิมชีอะห์ร่วมไว้อาลัยต่อการเสียชีวิตของอยาตอลลาห์ อาลี คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่าน ระหว่างการประท้วงต่อต้านสหรัฐฯ และอิสราเอล ในเมืองลาฮอร์ ประเทศปากีสถาน 1 มีนาคม 2026 (AP Photo/K.M. Chaudary).

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! อิหร่านยิงขีปนาวุธ ถล่มฐานทัพอังกฤษ ในประเทศไซปรัส

4 วินาที ที่แล้ว
ฉุดไม่อยู่! สลากดิจิทัล L6 งวด 1 มี.ค. 69 ถูกรางวัลที่ 1 แตกเน้นๆ 29 ใบ ตรวจหวย

ฉุดไม่อยู่! สลากดิจิทัล L6 งวด 1 มี.ค. 69 ถูกรางวัลที่ 1 แตกเน้นๆ 29 ใบ รวม 174 ล้าน

47 นาที ที่แล้ว
ปากีสถานจลาจล! ตำรวจยิงดับ 10 ศพหน้ากงสุลสหรัฐฯ ข่าวต่างประเทศ

ปากีสถานเดือด! สังเวย 10 ศพหน้ากงสุลสหรัฐ หลังมวลชนคลั่งปม “คาเมเนอี”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 1 มีนาคม 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล ตรวจหวย

ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 1 มีนาคม 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สำนักงานซีไอเอที่ดูไบ ถูกขีปนาวุธอิหร่านโจมตี ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! สื่ออิหร่านแฉถล่ม “สำนักงาน CIA” กลางดูไบราบคาบ หลังเปิดศึกล้างแค้นระลอกใหญ่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวบแก๊งม้าข้ามชาติ จ้างเด็กไทยถอนเงินสด เตรียมขนเงินข้ามแดน ส่งนายทุนจีน ข่าว

รวบแก๊งม้าข้ามชาติ จ้างเด็กไทยถอนเงินสด เตรียมขนเงินข้ามแดน ส่งนายทุนจีน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โทนี่จาเปิดใจมะเร็งท่อน้ำดีระยะ 3 บันเทิง

หัวใจนักสู้! “จา พนม” เปิดหน้าสู้มะเร็งระยะ 3 ซุ่มรักษาเงียบ 2 ปี เผยวินาทีฝึกตาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
จักรยานไฟฟ้า ข่าว

เจ้าของเตือน “เก้าอี้สแตนเลส” เผาจยย.ไฟฟ้า อย่าประมาทแม้แดดแค่ 34 องศา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! สถานทูตไทย กาตาร์-อิสราเอล ปิดทำการชั่วคราว เตือนระวังพื้นที่เสี่ยง ข่าว

ด่วน! สถานทูตไทย กาตาร์-อิสราเอล ปิดทำการชั่วคราว เตือนระวังพื้นที่เสี่ยง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พิจิตร ยูไนเต็ด vs อุตรดิตถ์ ข่าวกีฬา

เดือดทะลุปรอท พิจิตร VS อุตรดิตถ์ เล่นนอกเกมสุดเถื่อน ล่าสุดลงดาบหนัก!

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทรัมป์ ขู่อิหร่าน อย่าคิดโจมตีกลับ ลั่นหากทำจริง เตรียมเจอแบบไม่เคยมีมาก่อน ข่าวต่างประเทศ

ทรัมป์ ขู่อิหร่าน อย่าคิดโจมตีกลับ ลั่นหากทำจริง เตรียมเจอแบบไม่เคยมีมาก่อน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ละทางโลก! ทนายแก้ว นุ่งขาวห่มขาวขอขมา กรรชัย ก่อนอุปสมบทเรียบง่าย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน “สนามบินภูเก็ต” ยกเลิก 11 เที่ยวบินรวด เซ่นพิษสงครามตะวันออกกลาง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
มกุฎราชกุมารทรงเรียกร้องให้เร่งดำเนินการครั้งสุดท้ายเพื่อปลดปล่อยอิหร่าน ข่าวต่างประเทศ

เปิดโพสต์ มกุฎราชกุมาร หลัง “คาเมเนอี” เสียชีวิต จี้สร้างอิหร่านที่เสรี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Line News

อาจารย์ออร่า เปิดเลขตารางทักษามหารานี งวด 1 มี.ค. 69 คอหวยสายมูจดด่วน โค้งสุดท้าย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสดหวย 1 มีนาคม 2569 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล ตรวจหวย

ถ่ายทอดสดหวย 1 มีนาคม 2569 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
สื่อต่างชาติเผย สหรัฐฯ-อิสราเอล ทิ้งบอมบ์ถล่ม รร.อิหร่าน เสียชีวิต 108 ศพ ข่าวต่างประเทศ

สื่อต่างชาติเผย สหรัฐฯ-อิสราเอล ทิ้งบอมบ์ถล่ม รร.อิหร่าน เสียชีวิต 108 ศพ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Line News

เลขเด็ด แม่ตะเคียนให้โชค งวด 1 มี.ค. 69 ทายปริศนาลุ้นรางวัล ก่อนหวยออกบ่ายวันนี้

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สนามบินดูไบ-อาบูดาบีระเบิดยับ! สังเวยแล้ว 1 ศพ เจ็บระนาว

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุวรรณภูมิ ประกาศ ยกเลิกเที่ยวบิน 32 ไฟลต์ เซ่นพิษสงคราม อิสราเอล-อิหร่าน ข่าว

สุวรรณภูมิ แจ้งยกเลิกเที่ยวบิน 32 ไฟลต์ เซ่นพิษสงคราม อิสราเอล-อิหร่าน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Line News

วันนี้หวยออก 1 3 69 เจ๊กุ้งพารวย ปล่อยเลขเด็ดลุ้นฟาดรางวัลใหญ่ สลากสัญจร จ.สุราษฎร์ฯ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สิ้นแล้ว ซัดดัมอีสาน อดีต สส. มหาสารคาม จากไปอย่างสงบ สิริอายุ 68 ปี

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คลิปโดรนพลีชีพพุ่งชน “เบิร์จ อัล อาหรับ” หลังอิหร่านเปิดฉากถล่มล้างแค้น สหรัฐฯ-อิสราเอล

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชายคลั่ง ใช้อาวุธมีด จี้คอหญิงสาวเป็นตัวประกัน นานนับชั่วโมง ก่อนรอดหวุดหวิด ข่าว

ชายคลั่ง ใช้อาวุธมีด จี้คอหญิงสาวเป็นตัวประกัน นานนับชั่วโมง ก่อนรอดหวุดหวิด

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

โรงเรียนดัง จัดงานอำลาครั้งสุดท้าย หลังประกาศปิดกิจการถาวร ลูกศิษย์หลั่งน้ำตาใจหาย

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 01 มี.ค. 2569 16:30 น.| อัปเดต: 01 มี.ค. 2569 16:30 น.
129
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ฉุดไม่อยู่! สลากดิจิทัล L6 งวด 1 มี.ค. 69 ถูกรางวัลที่ 1 แตกเน้นๆ 29 ใบ

ฉุดไม่อยู่! สลากดิจิทัล L6 งวด 1 มี.ค. 69 ถูกรางวัลที่ 1 แตกเน้นๆ 29 ใบ รวม 174 ล้าน

เผยแพร่: 1 มีนาคม 2569
ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 1 มีนาคม 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 1 มีนาคม 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

เผยแพร่: 1 มีนาคม 2569
รวบแก๊งม้าข้ามชาติ จ้างเด็กไทยถอนเงินสด เตรียมขนเงินข้ามแดน ส่งนายทุนจีน

รวบแก๊งม้าข้ามชาติ จ้างเด็กไทยถอนเงินสด เตรียมขนเงินข้ามแดน ส่งนายทุนจีน

เผยแพร่: 1 มีนาคม 2569
โทนี่จาเปิดใจมะเร็งท่อน้ำดีระยะ 3

หัวใจนักสู้! “จา พนม” เปิดหน้าสู้มะเร็งระยะ 3 ซุ่มรักษาเงียบ 2 ปี เผยวินาทีฝึกตาย

เผยแพร่: 1 มีนาคม 2569
Back to top button