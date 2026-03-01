ปากีสถานเดือด! สังเวย 10 ศพหน้ากงสุลสหรัฐ หลังมวลชนคลั่งปม “คาเมเนอี”
จลาจลลามทั่วปากีสถาน! เจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดฉากยิงสกัดกลุ่มผู้ประท้วงที่พยายามบุกเข้าสถานกงสุลสหรัฐฯ ในเมืองการาจี ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 10 ราย ขณะที่พื้นที่ตอนเหนือกลุ่มผู้ประท้วงหัวรุนแรงเข้าจุดไฟเผาอาคารสำนักงานสหประชาชาติ (UN) จนวอดพินาศ เพื่อระบายความแค้นหลังผู้นำสูงสุดอิหร่านเสียชีวิตจากการโจมตีของสหรัฐฯ-อิสราเอล
สถานการณ์ความโกรธแค้นจากการเสียชีวิตของ อยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดอิหร่าน ได้ลุกลามกลายเป็นเหตุรุนแรงนองเลือดในประเทศปากีสถานตลอดวันอาทิตย์ที่ผ่านมา โดยมุ่งเป้าโจมตีไปที่ทรัพย์สินและตัวแทนของชาติตะวันตกในหลายเมืองใหญ่
เหตุการณ์รุนแรงที่สุดเกิดขึ้นที่เมืองการาจี เมื่อกลุ่มผู้ประท้วงจำนวนมหาศาลพยายามบุกฝ่าแนวกั้นเพื่อเข้าสู่ สถานกงสุลสหรัฐฯ บนถนนไม โคลาชิ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้ตัดสินใจใช้กระสุนจริงเพื่อสลายการชุมนุมหลังจากสถานการณ์เริ่มบานปลายจนควบคุมไม่ได้
ดร.ซูไมยา ไซเอด ศัลยแพทย์ตำรวจเปิดเผยกับอัลจาซีรา (Al Jazeera) ว่า มีร่างผู้เสียชีวิตถูกส่งมายังโรงพยาบาลในเมืองการาจีแล้วอย่างน้อย 9-10 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนมาก ขณะที่คลิปวิดีโอในโซเชียลมีเดียเผยให้เห็นภาพผู้บาดเจ็บถูกหามส่งโรงพยาบาลท่ามกลางเสียงปืนที่ดังขึ้นอย่างต่อเนื่อง (คลิป)
เผาสำนักงานยูเอ็น ความโกรธแค้นลามถึงเทือกเขาหิมาลัย
ที่เมืองสการ์ดู (Skardu) ทางตอนเหนือของปากีสถาน ซึ่งเป็นเขตที่มีชาวชีอะห์อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก กลุ่มผู้ประท้วงได้บุกเข้าโจมตีและ จุดไฟเผาอาคารสำนักงานของสหประชาชาติ (UN) จนได้รับความเสียหายอย่างหนัก โฆษกรัฐบาลท้องถิ่นยืนยันเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมระบุว่าไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ แต่ถือเป็นการท้าทายอำนาจรัฐครั้งสำคัญ (คลิป)
สถานการณ์ทั่วประเทศ ลาฮอร์-อิสลามาบัดเฝ้าระวังสูงสุด
ที่เมืองลาฮอร์มวลชนหลายร้อยคนรวมตัวหน้าสถานกงสุลสหรัฐฯ มีความพยายามพังประตูรักษาความปลอดภัย แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจยังสามารถระงับเหตุได้โดยไม่ต้องใช้กำลังรุนแรง
ส่วนที่กรุงอิสลามาบัด ทางการสั่งยกระดับการรักษาความปลอดภัยในเขตสถานทูต (Diplomatic Enclave) อย่างสูงสุด เนื่องจากมีการคาดการณ์ว่าจะมีการรวมตัวประท้วงครั้งใหญ่ในช่วงเย็นวันอาทิตย์
ไฟแค้นลามทั่วโลก
นอกจากปากีสถานแล้ว รายงานข่าวระบุว่าเกิดเหตุประท้วงที่สถานทูตสหรัฐฯ ในอีกหลายประเทศ อาทิ ที่อิรักกลุ่มผู้ประท้วงรวมตัวที่ “กรีนโซน” กลางกรุงแบกแดด
แคชเมียร์ (อินเดีย) เกิดเหตุวุ่นวายในพื้นที่ที่มีชาวมุสลิมเป็นส่วนใหญ่
โมร็อกโก มีการชุมนุมขับไล่และประณามการกระทำของสหรัฐฯ และอิสราเอล
สถานการณ์ในตะวันออกกลางและประเทศมุสลิมทั่วโลกในขณะนี้ ตกอยู่ในภาวะล่อแหลมต่อการเกิดความรุนแรงระลอกใหม่ ซึ่งนานาชาติกำลังจับตาอย่างใกล้ชิดว่าการสูญเสียผู้นำสูงสุดในครั้งนี้จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือสงครามที่ขยายวงกว้างหรือไม่.
