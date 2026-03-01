ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 1 มีนาคม 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

ตรวจหวย

เผยแพร่: 01 มี.ค. 2569 16:30 น.| อัปเดต: 01 มี.ค. 2569 16:36 น.
250
เช็กผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2569 ตรวจสอบ ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ ครบทุกรางวัล พร้อมสถิติย้อนหลัง

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เตรียมประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2569 บรรดาคอหวยและนักเสี่ยงโชคทั่วประเทศสามารถนำลอตเตอรี่ที่มีอยู่ในมือมาตรวจสอบความถูกต้องได้ทันที ทีมงานได้รวบรวมผลการออกรางวัลทุกประเภททั้ง รางวัลที่ 1, เลขหน้า 3 ตัว, เลขท้าย 3 ตัว และเลขท้าย 2 ตัว มาไว้ให้ตรวจกันอย่างละเอียดครบถ้วนทุกรางวัลในรูปแบบ “ใบเรียงเบอร์”

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1 มี.ค. 69

  • รางวัล 3 ตัวหน้า : 479 – 054
  • รางวัล 2 ตัวหลัง : 06
  • รางวัล 3 ตัวหลัง : 068 – 837
  • รางวัลที่ 1 : 820866

ใบเรียงเบอร์ ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2569

ผลการออกรางวัล สลากกินแบ่งรัฐบาล 5 งวดล่าสุด

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง งวด วันที่ 16 ก.พ. 69

  • รางวัล 3 ตัวหน้า : 527 – 241
  • รางวัล 2 ตัวหลัง : 07
  • รางวัล 3 ตัวหลัง : 578 – 169
  • รางวัลที่ 1 : 340563

สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดย้อนหลัง ประจำวันที่ 1 ก.พ. 69

  • รางวัล 3 ตัวหน้า : 917 – 195
  • รางวัล 2 ตัวหลัง : 48
  • รางวัล 3 ตัวหลัง : 408 – 041
  • รางวัลที่ 1 : 174629

สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดย้อนหลัง ประจำวันที่ 17 ม.ค. 69

  • รางวัล 3 ตัวหน้า : 299 – 815
  • รางวัล 2 ตัวหลัง : 02
  • รางวัล 3 ตัวหลัง : 662 – 363
  • รางวัลที่ 1 : 878972

สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดย้อนหลัง ประจำวันที่ 2 ม.ค. 69

  • รางวัล 3 ตัวหน้า : 347 – 694
  • รางวัล 2 ตัวหลัง : 16
  • รางวัล 3 ตัวหลัง : 288 – 765
  • รางวัลที่ 1 : 837706

สำหรับผู้ที่ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดนี้ สามารถติดต่อขอรับเงินรางวัลได้ตามช่องทางที่สะดวก ดังนี้ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ) เปิดให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) เวลาทำการ 07.30 – 15.00 น. รวมทั้ง ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสิน และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สามารถนำสลากไปขึ้นเงินได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

