ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 1 มีนาคม 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล
เช็กผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2569 ตรวจสอบ ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ ครบทุกรางวัล พร้อมสถิติย้อนหลัง
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เตรียมประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2569 บรรดาคอหวยและนักเสี่ยงโชคทั่วประเทศสามารถนำลอตเตอรี่ที่มีอยู่ในมือมาตรวจสอบความถูกต้องได้ทันที ทีมงานได้รวบรวมผลการออกรางวัลทุกประเภททั้ง รางวัลที่ 1, เลขหน้า 3 ตัว, เลขท้าย 3 ตัว และเลขท้าย 2 ตัว มาไว้ให้ตรวจกันอย่างละเอียดครบถ้วนทุกรางวัลในรูปแบบ “ใบเรียงเบอร์”
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1 มี.ค. 69
- รางวัล 3 ตัวหน้า : 479 – 054
- รางวัล 2 ตัวหลัง : 06
- รางวัล 3 ตัวหลัง : 068 – 837
- รางวัลที่ 1 : 820866
ผลการออกรางวัล สลากกินแบ่งรัฐบาล 5 งวดล่าสุด
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง งวด วันที่ 16 ก.พ. 69
- รางวัล 3 ตัวหน้า : 527 – 241
- รางวัล 2 ตัวหลัง : 07
- รางวัล 3 ตัวหลัง : 578 – 169
- รางวัลที่ 1 : 340563
สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดย้อนหลัง ประจำวันที่ 1 ก.พ. 69
- รางวัล 3 ตัวหน้า : 917 – 195
- รางวัล 2 ตัวหลัง : 48
- รางวัล 3 ตัวหลัง : 408 – 041
- รางวัลที่ 1 : 174629
สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดย้อนหลัง ประจำวันที่ 17 ม.ค. 69
- รางวัล 3 ตัวหน้า : 299 – 815
- รางวัล 2 ตัวหลัง : 02
- รางวัล 3 ตัวหลัง : 662 – 363
- รางวัลที่ 1 : 878972
สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดย้อนหลัง ประจำวันที่ 2 ม.ค. 69
- รางวัล 3 ตัวหน้า : 347 – 694
- รางวัล 2 ตัวหลัง : 16
- รางวัล 3 ตัวหลัง : 288 – 765
- รางวัลที่ 1 : 837706
สำหรับผู้ที่ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดนี้ สามารถติดต่อขอรับเงินรางวัลได้ตามช่องทางที่สะดวก ดังนี้ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ) เปิดให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) เวลาทำการ 07.30 – 15.00 น. รวมทั้ง ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสิน และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สามารถนำสลากไปขึ้นเงินได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
