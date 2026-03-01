ข่าว

รวบแก๊งม้าข้ามชาติ จ้างเด็กไทยถอนเงินสด เตรียมขนเงินข้ามแดน ส่งนายทุนจีน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 01 มี.ค. 2569 15:49 น.| อัปเดต: 01 มี.ค. 2569 15:49 น.
55
รวบแก๊งม้าข้ามชาติ จ้างเด็กไทยถอนเงินสด เตรียมขนเงินข้ามแดน ส่งนายทุนจีน

ตำรวจภาค 6 บุกทลายแก๊งม้าถอนเงิน รวบ 11 ผู้ต้องหา จ้างเด็กใต้บินถอนเงินสด ส่งสมุนลาวขนข้ามแดนให้นายทุนจีน ยึดของกลางเกือบครึ่งล้าน

เมื่อวันที่ 1 มี.ค. พล.ต.ท.กิติศักดิ์ ดุรงควิบูลย์ ผบช.ภ.6 พร้อมด้วย พล.ต.ต.อมรศักดิ์ เกษมก์สิริ พล.ต.ต.ณัฐวุฒิ ภาคภูมิ รอง ผบช.ภ.6, พล.ต.ต.เดชพล เปรมศิริ ผบก.สส.ภ.6 , สั่งการให้ พ.ต.อ.สุทธิเวท บุญยรัตกลิน ,พ.ต.อ.ธัชพงศ์ วงศ์พัฒนานิวาศ รอง ผบก.สส.ภ.6

พ.ต.อ.ทวีศักดิ์ ถาบุญชู ผกก.สืบสวน 2 บก.สส.ภ.6 , พ.ต.ท.กิติคุณ รักแจ้ง รอง ผกก.สืบสวน 2 บก.สส.ภ.6, พ.ต.ท.อัศนันท์ ธนเลิศภูวเวทย์ รอง ผกก.สืบสวน 2 พ.ต.ท.อลงกต ทับชม พ.ต.ท.พุฒิพงษ์ฯ สว.กก.สืบสวน 2 สนธิกำลังทลายรังม้าถอนเงินเชียงใหม่ จับกุมผู้ต้องหา 11 ราย พร้อมเงินสดของกลางกว่า 419,900 บาท

โดยจับกุม น.ส.ณิชา อายุ 22 ปี และนายกฤษฎาอายุ 25 ปี น.ส.กฤติยาณี อายุ 18 ปี ตามหมายจับของศาลจังหวัดพิษณุโลก ลงวันที่ 26 ก.พ.2569 ในความผิดฐาน “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็น บุคคลอื่น และ ร่วมกันโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกุมผู้ต้องหาแก๊งม้าถอนเงินที่เชียงใหม่

หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน ” ขณะคุมบัญชีม้าถอนเงินหน้าธนาคารในเชียงใหม่ ก่อนนำตรวจค้นโรงแรมหรูในต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่พบกลุ่ม “คอกม้า” รวมตัวกัน 8 คน เป็นชายไทย 6 คน ชาวลาว 2 คน จึงจับกุม

การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากผู้เสียหายในพื้นที่ สภ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก แจ้งความถูกหลอกลงทุนออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Amazon สูญเงินกว่า 2.1 ล้านบาท นำไปสู่การขยายผลจับกุม น.ส.ณิชา ตราชื่นต้อง หัวหน้าขบวนการฝั่งไทย ขณะคุมบัญชีม้าถอนเงินหน้าธนาคารในเชียงใหม่ ก่อนนำตรวจค้นโรงแรมหรูพบ “คอกม้า” รวมตัวกันอยู่เพียบ

สอบสวนพบว่ามีการจ้างวานกลุ่มวัยรุ่นจาก จ.สงขลา บินตรงมาพักคอยเพื่อตระเวนถอนเงินสดโดยเฉพาะ แลกค่าจ้าง 15,000-20,000 บาท เมื่อได้เงินแล้วจะมีกลุ่มผู้ต้องหาชาวลาวคือนายดิ๊ก-นายอานุสอน รับช่วงต่อเพื่อลักลอบขนเงินออกทางด่านเชียงแสนส่งให้นายทุนจีน เบื้องต้นแจ้งข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชน-อั้งยี่-พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ พร้อมคุมตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
สำนักงานซีไอเอที่ดูไบ ถูกขีปนาวุธอิหร่านโจมตี ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! สื่ออิหร่านแฉถล่ม “สำนักงาน CIA” กลางดูไบราบคาบ หลังเปิดศึกล้างแค้นระลอกใหญ่

3 นาที ที่แล้ว
รวบแก๊งม้าข้ามชาติ จ้างเด็กไทยถอนเงินสด เตรียมขนเงินข้ามแดน ส่งนายทุนจีน ข่าว

รวบแก๊งม้าข้ามชาติ จ้างเด็กไทยถอนเงินสด เตรียมขนเงินข้ามแดน ส่งนายทุนจีน

19 นาที ที่แล้ว
โทนี่จาเปิดใจมะเร็งท่อน้ำดีระยะ 3 บันเทิง

หัวใจนักสู้! “จา พนม” เปิดหน้าสู้มะเร็งระยะ 3 ซุ่มรักษาเงียบ 2 ปี เผยวินาทีฝึกตาย

31 นาที ที่แล้ว
จักรยานไฟฟ้า ข่าว

เจ้าของเตือน “เก้าอี้สแตนเลส” เผาจยย.ไฟฟ้า อย่าประมาทแม้แดดแค่ 34 องศา

54 นาที ที่แล้ว
ด่วน! สถานทูตไทย กาตาร์-อิสราเอล ปิดทำการชั่วคราว เตือนระวังพื้นที่เสี่ยง ข่าว

ด่วน! สถานทูตไทย กาตาร์-อิสราเอล ปิดทำการชั่วคราว เตือนระวังพื้นที่เสี่ยง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พิจิตร ยูไนเต็ด vs อุตรดิตถ์ ข่าวกีฬา

เดือดทะลุปรอท พิจิตร VS อุตรดิตถ์ เล่นนอกเกมสุดเถื่อน ล่าสุดลงดาบหนัก!

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทรัมป์ ขู่อิหร่าน อย่าคิดโจมตีกลับ ลั่นหากทำจริง เตรียมเจอแบบไม่เคยมีมาก่อน ข่าวต่างประเทศ

ทรัมป์ ขู่อิหร่าน อย่าคิดโจมตีกลับ ลั่นหากทำจริง เตรียมเจอแบบไม่เคยมีมาก่อน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ละทางโลก! ทนายแก้ว นุ่งขาวห่มขาวขอขมา กรรชัย ก่อนอุปสมบทเรียบง่าย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน “สนามบินภูเก็ต” ยกเลิก 11 เที่ยวบินรวด เซ่นพิษสงครามตะวันออกกลาง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
มกุฎราชกุมารทรงเรียกร้องให้เร่งดำเนินการครั้งสุดท้ายเพื่อปลดปล่อยอิหร่าน ข่าวต่างประเทศ

เปิดโพสต์ มกุฎราชกุมาร หลัง “คาเมเนอี” เสียชีวิต จี้สร้างอิหร่านที่เสรี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Line News

อาจารย์ออร่า เปิดเลขตารางทักษามหารานี งวด 1 มี.ค. 69 คอหวยสายมูจดด่วน โค้งสุดท้าย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสดหวย 1 มีนาคม 2569 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล ตรวจหวย

ถ่ายทอดสดหวย 1 มีนาคม 2569 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สื่อต่างชาติเผย สหรัฐฯ-อิสราเอล ทิ้งบอมบ์ถล่ม รร.อิหร่าน เสียชีวิต 108 ศพ ข่าวต่างประเทศ

สื่อต่างชาติเผย สหรัฐฯ-อิสราเอล ทิ้งบอมบ์ถล่ม รร.อิหร่าน เสียชีวิต 108 ศพ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Line News

เลขเด็ด แม่ตะเคียนให้โชค งวด 1 มี.ค. 69 ทายปริศนาลุ้นรางวัล ก่อนหวยออกบ่ายวันนี้

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สนามบินดูไบ-อาบูดาบีระเบิดยับ! สังเวยแล้ว 1 ศพ เจ็บระนาว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุวรรณภูมิ ประกาศ ยกเลิกเที่ยวบิน 32 ไฟลต์ เซ่นพิษสงคราม อิสราเอล-อิหร่าน ข่าว

สุวรรณภูมิ แจ้งยกเลิกเที่ยวบิน 32 ไฟลต์ เซ่นพิษสงคราม อิสราเอล-อิหร่าน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Line News

วันนี้หวยออก 1 3 69 เจ๊กุ้งพารวย ปล่อยเลขเด็ดลุ้นฟาดรางวัลใหญ่ สลากสัญจร จ.สุราษฎร์ฯ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สิ้นแล้ว ซัดดัมอีสาน อดีต สส. มหาสารคาม จากไปอย่างสงบ สิริอายุ 68 ปี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คลิปโดรนพลีชีพพุ่งชน “เบิร์จ อัล อาหรับ” หลังอิหร่านเปิดฉากถล่มล้างแค้น สหรัฐฯ-อิสราเอล

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชายคลั่ง ใช้อาวุธมีด จี้คอหญิงสาวเป็นตัวประกัน นานนับชั่วโมง ก่อนรอดหวุดหวิด ข่าว

ชายคลั่ง ใช้อาวุธมีด จี้คอหญิงสาวเป็นตัวประกัน นานนับชั่วโมง ก่อนรอดหวุดหวิด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

โรงเรียนดัง จัดงานอำลาครั้งสุดท้าย หลังประกาศปิดกิจการถาวร ลูกศิษย์หลั่งน้ำตาใจหาย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

อาลัย ครูหนุ่ย สถาพร ผู้แต่งเพลงลูกทุ่งอมตะ เสียชีวิตขณะนอนหลับ สิริอายุ 77 ปี

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
โค้ชจุ่น หมอนทอง ผ่าตัด ข่าวกีฬา

โค้ชจุ่น” กางพิมพ์เขียวผ่าตัด “หมอนทองวิทยา” จี้ปัญหาแรกที่ต้องแก้

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ข่าวดี! ครอบครัวแจ้งกำหนดการปล่อยตัว เสก โลโซ เร็ว ๆ นี้ แฟนเพลงร่วมยินดี

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพ @mariasharapova ข่าวกีฬา

มาเรีย ชาราโปวา อวดลุคออนเซ็น แฟนคลับแห่ชม “เลอค่าทั้งคนทั้งวิว”

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 01 มี.ค. 2569 15:49 น.| อัปเดต: 01 มี.ค. 2569 15:49 น.
55
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานซีไอเอที่ดูไบ ถูกขีปนาวุธอิหร่านโจมตี

ด่วน! สื่ออิหร่านแฉถล่ม “สำนักงาน CIA” กลางดูไบราบคาบ หลังเปิดศึกล้างแค้นระลอกใหญ่

เผยแพร่: 1 มีนาคม 2569
โทนี่จาเปิดใจมะเร็งท่อน้ำดีระยะ 3

หัวใจนักสู้! “จา พนม” เปิดหน้าสู้มะเร็งระยะ 3 ซุ่มรักษาเงียบ 2 ปี เผยวินาทีฝึกตาย

เผยแพร่: 1 มีนาคม 2569
พิจิตร ยูไนเต็ด vs อุตรดิตถ์

เดือดทะลุปรอท พิจิตร VS อุตรดิตถ์ เล่นนอกเกมสุดเถื่อน ล่าสุดลงดาบหนัก!

เผยแพร่: 1 มีนาคม 2569
ทรัมป์ ขู่อิหร่าน อย่าคิดโจมตีกลับ ลั่นหากทำจริง เตรียมเจอแบบไม่เคยมีมาก่อน

ทรัมป์ ขู่อิหร่าน อย่าคิดโจมตีกลับ ลั่นหากทำจริง เตรียมเจอแบบไม่เคยมีมาก่อน

เผยแพร่: 1 มีนาคม 2569
Back to top button