รวบแก๊งม้าข้ามชาติ จ้างเด็กไทยถอนเงินสด เตรียมขนเงินข้ามแดน ส่งนายทุนจีน
ตำรวจภาค 6 บุกทลายแก๊งม้าถอนเงิน รวบ 11 ผู้ต้องหา จ้างเด็กใต้บินถอนเงินสด ส่งสมุนลาวขนข้ามแดนให้นายทุนจีน ยึดของกลางเกือบครึ่งล้าน
เมื่อวันที่ 1 มี.ค. พล.ต.ท.กิติศักดิ์ ดุรงควิบูลย์ ผบช.ภ.6 พร้อมด้วย พล.ต.ต.อมรศักดิ์ เกษมก์สิริ พล.ต.ต.ณัฐวุฒิ ภาคภูมิ รอง ผบช.ภ.6, พล.ต.ต.เดชพล เปรมศิริ ผบก.สส.ภ.6 , สั่งการให้ พ.ต.อ.สุทธิเวท บุญยรัตกลิน ,พ.ต.อ.ธัชพงศ์ วงศ์พัฒนานิวาศ รอง ผบก.สส.ภ.6
พ.ต.อ.ทวีศักดิ์ ถาบุญชู ผกก.สืบสวน 2 บก.สส.ภ.6 , พ.ต.ท.กิติคุณ รักแจ้ง รอง ผกก.สืบสวน 2 บก.สส.ภ.6, พ.ต.ท.อัศนันท์ ธนเลิศภูวเวทย์ รอง ผกก.สืบสวน 2 พ.ต.ท.อลงกต ทับชม พ.ต.ท.พุฒิพงษ์ฯ สว.กก.สืบสวน 2 สนธิกำลังทลายรังม้าถอนเงินเชียงใหม่ จับกุมผู้ต้องหา 11 ราย พร้อมเงินสดของกลางกว่า 419,900 บาท
โดยจับกุม น.ส.ณิชา อายุ 22 ปี และนายกฤษฎาอายุ 25 ปี น.ส.กฤติยาณี อายุ 18 ปี ตามหมายจับของศาลจังหวัดพิษณุโลก ลงวันที่ 26 ก.พ.2569 ในความผิดฐาน “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็น บุคคลอื่น และ ร่วมกันโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน ” ขณะคุมบัญชีม้าถอนเงินหน้าธนาคารในเชียงใหม่ ก่อนนำตรวจค้นโรงแรมหรูในต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่พบกลุ่ม “คอกม้า” รวมตัวกัน 8 คน เป็นชายไทย 6 คน ชาวลาว 2 คน จึงจับกุม
การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากผู้เสียหายในพื้นที่ สภ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก แจ้งความถูกหลอกลงทุนออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Amazon สูญเงินกว่า 2.1 ล้านบาท นำไปสู่การขยายผลจับกุม น.ส.ณิชา ตราชื่นต้อง หัวหน้าขบวนการฝั่งไทย ขณะคุมบัญชีม้าถอนเงินหน้าธนาคารในเชียงใหม่ ก่อนนำตรวจค้นโรงแรมหรูพบ “คอกม้า” รวมตัวกันอยู่เพียบ
สอบสวนพบว่ามีการจ้างวานกลุ่มวัยรุ่นจาก จ.สงขลา บินตรงมาพักคอยเพื่อตระเวนถอนเงินสดโดยเฉพาะ แลกค่าจ้าง 15,000-20,000 บาท เมื่อได้เงินแล้วจะมีกลุ่มผู้ต้องหาชาวลาวคือนายดิ๊ก-นายอานุสอน รับช่วงต่อเพื่อลักลอบขนเงินออกทางด่านเชียงแสนส่งให้นายทุนจีน เบื้องต้นแจ้งข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชน-อั้งยี่-พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ พร้อมคุมตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย
