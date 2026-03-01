คลิปโดรนพลีชีพพุ่งชน “เบิร์จ อัล อาหรับ” หลังอิหร่านเปิดฉากถล่มล้างแค้น สหรัฐฯ-อิสราเอล
อิหร่านเปิดฉากปฏิบัติการล้างแค้น พ่นพิษใส่ดูไบเต็มพิกัด โดรนพลีชีพพุ่งชน เบิร์จ อัล อาหรับ โรงแรมหรูระดับโลกจนเกิดไฟไหม้รุนแรง ขณะที่ฐานทัพสหรัฐฯ ในบาห์เรนและคูเวตถูกถล่มยับ ด้าน “ทรัมป์” ลั่นเดินหน้าปฏิบัติการเอพิกฟิวรี กวาดล้างอุตสาหกรรมขีปนาวุธให้สิ้นซาก
สถานการณ์ในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงสู่ระดับสูงสุดในค่ำคืนที่ผ่านมา (28 ก.พ.) หลังจาก “เบิร์จ อัล อาหรับ” (Burj Al Arab) โรงแรมแลนด์มาร์กชื่อดังระดับโลกของดูไบ ถูกโดรนพลีชีพพุ่งชนจนเกิดเพลิงไหม้อย่างหนัก กลุ่มควันดำทะมึนพวยพุ่งเหนือท้องฟ้าท่ามกลางความแตกตื่นของนักท่องเที่ยว ถือเป็นความเสียหายครั้งสำคัญหลังจากการเผชิญหน้ากันอย่างดุเดือดระหว่างอิหร่านกับพันธมิตรนำโดยสหรัฐฯ
เหตุการณ์โจมตีครั้งนี้เกิดขึ้นตามมาติดๆ หลังจากที่ในช่วงเช้า โรงแรมแฟร์มอนต์ เดอะ ปาล์ม (Fairmont The Palm) บนเกาะปาล์ม จูไมราห์ เพิ่งถูกโดรนตระกูลชาเฮ็ดของอิหร่านพุ่งชนจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย 4 ราย
ภาพฟุตเทจที่เผยแพร่บนโลกออนไลน์แสดงให้เห็นวินาทีที่โดรนพลีชีพพุ่งเข้าใส่ตัวอาคารจนเกิดระเบิดเสียงดังสนั่น ท่ามกลางรายงานว่าทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ พยายามสกัดกั้นขีปนาวุธและโดรนระลอกใหญ่จากอิหร่านที่ถาโถมเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
ชนวนเหตุของสงครามครั้งนี้เริ่มขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา เมื่อโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ร่วมกับอิสราเอล เปิดปฏิบัติการ “Epic Fury” โจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วง โดยทรัมป์ประกาศกร้าวว่าจะ “ถอนรากถอนโคน” อุตสาหกรรมขีปนาวุธของอิหร่านให้ราบคาบ เพื่อขจัดภัยคุกคามต่อความมั่นคงของโลก
ด้าน เบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล ระบุว่านี่คือความร่วมมือครั้งประวัติศาสตร์เพื่อกำจัดระบอบการปกครองที่เป็นภัยคุกคามต่อการมีอยู่ของอิสราเอล ขณะที่ฝั่งอิหร่านตอบโต้อย่างดุเดือดด้วยการประกาศว่า “ไม่มีเส้นแดงอีกต่อไป” และพร้อมโจมตีทุกผลประโยชน์ของสหรัฐฯ ทั้งในน้ำ บนบก และในอวกาศ
ฐานทัพสหรัฐฯ ทั่วภูมิภาคตกเป็นเป้าสายตา
ไม่เพียงแต่ดูไบเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบ รายงานระบุว่าฐานทัพเรือที่ 5 ของสหรัฐฯ ในบาห์เรน ถูกขีปนาวุธโจมตีจนเกิดการระเบิดครั้งใหญ่ เช่นเดียวกับฐานทัพในคูเวต กาตาร์ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ที่ตกเป็นเป้าหมายในระลอกแรก ขณะที่จอร์แดนและกาตาร์สามารถสกัดกั้นขีปนาวุธบางส่วนได้ก่อนถึงเป้าหมาย
เสียงสะท้อนจากพื้นที่: “เหมือนสงครามโลกครั้งที่ 3”
นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษในดูไบรายหนึ่งเปิดเผยผ่าน TikTok ว่าเขาตื่นมาพบกับสภาพที่ดูเหมือน “สงครามโลกครั้งที่ 3” หลังขีปนาวุธตกใกล้กับอาบูดาบีและดูไบ ขณะที่มีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1 รายจากการตกค้างของขีปนาวุธที่ถูกสกัดกั้นในเขต UAE
ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ดับเพลิงในดูไบสามารถควบคุมเพลิงที่โรงแรมเบิร์จ อัล อาหรับ ได้แล้ว แต่ความตึงเครียดทั่วตะวันออกกลางยังคงพุ่งสูงถึงขีดสุด โดยที่อังกฤษระบุชัดเจนว่าไม่ได้เข้าร่วมในปฏิบัติการถล่มอิหร่านในครั้งนี้ (ดูคลิป).
