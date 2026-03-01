สื่อต่างชาติเผย สหรัฐฯ-อิสราเอล ทิ้งบอมบ์ถล่ม รร.อิหร่าน เสียชีวิต 108 ศพ
สื่อต่างชาติเผย สหรัฐฯ-อิสราเอล ทิ้งระเบิดถล่มโรงเรียนใน อิหร่าน ดับ 108 ศพ ยอดตายทั่วประเทศพุ่ง 201 ราย ปธน.อิหร่านซัดป่าเถื่อน
สื่อต่างประเทศ รายงานสถานการณ์ความไม่สงบระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน โดยระบุว่า อัยการท้องถิ่นของประเทศอิหร่าน เปิดเผยรายงานโศกนาฏกรรมครั้งรุนแรงที่เกิดขึ้นทางตอนใต้ของประเทศ เมื่อโรงเรียนแห่งหนึ่งใน เมืองมินับ จ.ฮอร์มุซกาน ถูกถล่มด้วยระเบิด ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 108 ศพ โดยเกิดขึ้นจากการโจมตีทางอากาศขนานใหญ่ที่สหรัฐอเมริกาและอิสราเอลเปิดฉากระดมยิงใส่เป้าหมายทั่วประเทศอิหร่าน
เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ระบุว่า โรงเรียนดังกล่าวตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีด้วยขีปนาวุธจำนวน 3 ลูก ซึ่งจุดเกิดเหตุตั้งอยู่ห่างจากฐานทัพของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) เพียง 600 เมตร
นอกจากนี้ยังพบภาพกลุ่มควันพวยพุ่งออกจากอาคารพร้อมเสียงกรีดร้องของประชาชน แต่ขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันตัวเลขผู้เสียชีวิตได้ เนื่องจากข้อจำกัดด้านการเข้าพื้นที่ของสื่อต่างชาติ
สภาเสี้ยววงเดือนแดงของอิหร่าน รายงานสรุปความสูญเสียทั่วประเทศจากการโจมตีทางอากาศว่า มีผู้เสียชีวิตรวมอย่างน้อย 201 ราย และบาดเจ็บอีกกว่า 747 ราย
ขณะที่ นายมาซูด เปเซชเคียน ประธานาธิบดีอิหร่าน ได้ออกมาประณามเหตุการณ์นี้ว่าเป็นเรืองป่าเถื่อนและเป็นหน้าประวัติศาสตร์อันดำมืดของผู้รุกราน ด้านเจ้าหน้าที่สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงในนครเจนีวา ได้เร่งระดมทีมกู้ชีพลงพื้นที่แล้ว แม้จะยังไม่มีการยืนยันจากสองชาติมหาอำนาจตะวันตกเกี่ยวกับการโจมตีโรงเรียนแห่งนี้
ด้านกระแสในโลกออนไลน์ของชาวอิหร่าน ต่างเต็มไปด้วยความโกรธแค้นและวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ชาวอิหร่านในต่างแดนมองว่า เหยื่อรายแรกของสงครามคือเด็กหญิง 40 คนในเมืองมินับที่ต้องสังเวยชีวิต
ขณะที่ประชาชนบางส่วนมองว่าความสูญเสียครั้งนี้เป็นความรับผิดชอบของสาธารณรัฐอิสลาม เพราะไม่มีการแจ้งเตือนให้หยุดเรียน ไม่มีหลุมหลบภัย รวมถึงมีการตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์ ทำให้ประชาชนไม่สามารถรับรู้สถานการณ์เพื่อป้องกันตัวเองได้
ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของสหรัฐฯ และอิสราเอลยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง แม้ก่อนหน้านี้ โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ จะออกมาประกาศว่า อยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่าน และผู้บัญชาการระดับสูงถูกสังหารแล้วก็ตาม ซึ่งในเวลาต่อมาสื่อของรัฐบาลอิหร่านก็ได้ออกมายืนยันข่าวดังกล่าวว่าผู้นำสูงสุดได้เสียชีวิตลงแล้วจริง
