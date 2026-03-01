ข่าว

ชายคลั่ง ใช้อาวุธมีด จี้คอหญิงสาวเป็นตัวประกัน นานนับชั่วโมง ก่อนรอดหวุดหวิด

เผยแพร่: 01 มี.ค. 2569 10:41 น.| อัปเดต: 01 มี.ค. 2569 10:41 น.
ชายคลั่งมีดจี้คอสาวเป็นตัวประกัน หน้าร้านสะดวกซื้อ ตำรวจปิดล้อมเจรจานาน 1 ชั่วโมง ก่อนบุกรวบตัวได้สำเร็จ ส่วนตัวประกันปลอดภัย

วันที่ 1 มี.ค. 2569 เมื่อเวลาประมาณ 01.40 น. พ.ต.อ.ธนาพันธ์ ผดุงการ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลลาดพร้าว ได้รับแจ้งเหตุระทึกขวัญ มีชายคลุ้มคลั่งใช้อาวุธมีดจี้คอหญิงสาวเพื่อจับเป็นตัวประกัน บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อภายในซอยลาดพร้าว 101 แยก 29 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ จึงรีบนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมประสานหน่วยกู้ชีพสยามรวมใจและอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเข้าระงับเหตุ

ที่เกิดเหตุพบชายรูปร่างท้วม สวมเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีดำและกางเกงยีนส์ขายาว กำลังใช้แขนล็อกคอหญิงสาวผู้เคราะห์ร้ายเอาไว้แน่น โดยในมือถืออาวุธมีดปลายแหลมจ่อไปที่ลำคอของตัวประกัน เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงรีบกั้นพื้นที่โดยรอบเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและตัวประกัน

ชายผู้ก่อเหตุใช้อาวุธมีดจี้คอหญิงสาวหน้าร้านสะดวกซื้อ

เจ้าหน้าที่ตำรวจได้พยายามเจรจาเกลี้ยกล่อมชายผู้ก่อเหตุ พร้อมทั้งประสานให้ญาติของผู้ก่อเหตุเดินทางมาช่วยพูดคุย จนกระทั่งเวลาผ่านไปประมาณ 1 ชั่วโมง การเจรจาจึงเป็นผลสำเร็จ ชายคลุ้มคลั่งยอมปล่อยตัวประกันออกมาอย่างปลอดภัย เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงบุกเข้าควบคุมตัว พร้อมยึดอาวุธมีดของกลางไว้เป็นหลักฐาน

ขณะที่หน่วยกู้ชีพสยามรวมใจได้เข้าปฐมพยาบาลหญิงสาวตัวประกัน พบว่ามีร่องรอยฟกช้ำบริเวณลำคอจากการถูกล็อกอย่างแรง และมีสภาพร่างกายอ่อนเพลีย เจ้าหน้าที่จึงเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงเพื่อตรวจร่างกายและรักษาอาการบาดเจ็บ

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวชายผู้ก่อเหตุไปสอบสวนเพิ่มเติมที่สถานีตำรวจนครบาลลาดพร้าว เพื่อหาสาเหตุและแรงจูงใจในการก่อเหตุนี้ พร้อมเตรียมดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

