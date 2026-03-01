สิ้นแล้ว ซัดดัมอีสาน อดีต สส. มหาสารคาม จากไปอย่างสงบ สิริอายุ 68 ปี
สิ้นตำนาน! ซัดดัมอีสาน “สุชาติ ศรีสังข์” อดีต สส. มหาสารคาม จากไปอย่างสงบ หลังล้มป่วย สิริอายุ 68 ปี
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ครอบครัวศรีสังข์ ได้แจ้งข่าวเศร้าผ่านทางหน้าเพจเฟซบุ๊ก สุชาติ ศรีสังข์ ซัดดัมอีสาน ระบุข่าวการเสียชีวิตของ ซัดดัมอีสาน อดีต สส.มหาสารคาม หลังล้มป่วย สิริอายุ 68 ปี
“ในนามของครอบครัวศรีสังข์ ขอแจ้งข่าวการจากไปของคุณพ่อ ท่านสุชาติ ศรีสังข์ อดีตส.ส. มหาสารคาม ซึ่งท่านได้จากพวกเราไปอย่างสงบเมื่อวันที่27 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 11:37น. ค่ะ ตลอดชีวิตของพ่อ พ่อทุ่มเทแรงกายแรงใจทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนมาโดยตลอด วันนี้พ่อได้พักแล้ว ขอให้ดวงวิญญาณของพ่อไปสู่สุคติในภพภูมิที่ดีนะคะ กราบขอกำลังใจ และร่วมส่งคุณพ่อด้วยกันค่ะ”
กำหนดการ พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และพิธีพระราชทานเพลิงศพ
สำหรับกำหนดการ พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และพิธีพระราชทานเพลิงศพ ซัดดัมอีสาน หรือ สุชาติ ศรีสังข์ ทางครอบครัวได้แจ้งกำหนดเอาไว้ดังนี้
วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569
- เวลา 17:00 น. พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และเครื่องเกียรติยศประกอบศพ (โกศ)
- สถานที่ : บ้านเลขที่ 365 หมู่ 25 ถนนนิวซีแลนด์ ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2569 พิธีพระราชทานเพลิงศพ
- หมายเหตุ : สำหรับเวลาพิธีเคลื่อนศพหรือพิธีการในช่วงบ่าย จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
- สถานที่ : เมรุ วัดบ้านนาเลา ต.หนองไฮ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
ประวัติ สุชาติ ศรีสังข์ เส้นทางการเมือง ที่กว่าจะมาเป็น “ซัดดัมอีสาน”
หากเอ่ยถึงนักการเมืองระดับตำนานที่มีสีสันโดดเด่นที่สุดคนหนึ่งของการเมืองไทย ในช่วงปี 2530 – 2540 ชื่อของ “สุชาติ ศรีสังข์” ย่อมปรากฏขึ้นเป็นอันดับต้น ๆ ในฐานะเจ้าของฉายาที่ใครได้ยินก็ต้องจดจำอย่าง “ซัดดัมอีสาน” ผู้ซึ่งผสมผสานภาพลักษณ์ที่ดุดันเข้ากับชั้นเชิงทางกฎหมายและการเมืองได้อย่างลงตัว
สุชาติ ศรีสังข์ มีเลือดเนื้อเชื้อไขโดยกำเนิดอยู่ที่ จังหวัดมหาสารคาม เขาเริ่มต้นปูรากฐานในชีวิตด้วยสายงานกฎหมาย โดยสวมหัวโขนเป็น ทนายความ และด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาจากการคลุกคลีกับข้อกฎหมายและความเดือดร้อนของชาวบ้านกลายเป็นแรงส่งสำคัญที่ทำให้เขาตัดสินใจเบนเข็มเข้าสู่เส้นทางการเมือง
ด้วยวาทศิลป์ที่คมคายและการเข้าถึงใจคนในพื้นที่ ทำให้สุชาติสามารถคว้าเก้าอี้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) จังหวัดมหาสารคาม มาครองได้หลายสมัย เคยร่วมงานกับพรรคการเมืองใหญ่ระดับประเทศมาแล้วมากมาย ไม่ว่าจะเป็น พรรคความหวังใหม่ ในยุคของ “บิ๊กจิ๋ว” พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ รวมถึง พรรคไทยรักไทย ซึ่งล้วนเป็นพรรคที่มีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์การเมืองไทยทั้งสิ้น
หลายคนอาจสงสัยว่าเหตุใดทั้งชาวบ้าน รวมถึงเพื่อนพ้องในแวดวงการเมืองถึงได้พร้อมใจกันเรียก สุชาติ ศรีสังข์ ว่า ซัดดัมอีสาน นั่นก็เพราะ ภาพลักษณ์ของเขาที่ชอบไว้หนวดหนา ๆ ผนวกกับการแต่งตัวด้วยชุดซาฟารีหรือชุดกึ่งทหารที่ดูทะมัดทะแมง ทรงพลัง
นอกจากนั้นฝีปากของสุชาติในสภาฯ ก็ไม่เป็นรองใคร เขาขึ้นชื่อเรื่องความดุดัน ตรงไปตรงมา และไร้ความเกรงกลัวในการฟาดฟันประเด็นทางการเมือง ซึ่งจากที่กล่าวมาทั้งหมด สุชาติ จึงมีความคล้ายคลึงกับ “ซัดดัม ฮุลเซน” ผู้นำอิรักในสมัยนั้นอย่างมาก ทำให้สื่อมวลชนและเพื่อนร่วมสภาต่างพร้อมใจกันมอบฉายานี้ให้ ซึ่งตัวเขาเองก็น้อมรับฉายา ซัดดัมอีสาน นี้ไว้อย่างเต็มใจและภาคภูมิใจ จนวาระสุดท้ายของชีวิต
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สิ้นแล้ว เอริก เปแตร์ นักพากย์ Kratos เกม God of war-Dragon Ball Z เสียชีวิต
- วงการเศร้า พบร่าง “ชัย” นักร้องนำวง TKO เสียชีวิตในบ้านพัก สิ้นตำนานแร็ปเปอร์คนแรกของไทย
- สิ้น ชูวงศ์ ฉายะจินดา ราชินีนวนิยายพาฝัน ผู้ประพันธ์ ‘จำเลยรัก’ จากไปด้วยโรคชรา วัย 96 ปี
อ้างอิงจาก : FB สุชาติ ศรีสังข์ ซัดดัมอีสาน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: