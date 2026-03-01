ข่าว

สิ้นแล้ว ซัดดัมอีสาน อดีต สส. มหาสารคาม จากไปอย่างสงบ สิริอายุ 68 ปี

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 01 มี.ค. 2569 10:50 น.| อัปเดต: 01 มี.ค. 2569 10:38 น.
62

สิ้นตำนาน! ซัดดัมอีสาน “สุชาติ ศรีสังข์” อดีต สส. มหาสารคาม จากไปอย่างสงบ หลังล้มป่วย สิริอายุ 68 ปี

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ครอบครัวศรีสังข์ ได้แจ้งข่าวเศร้าผ่านทางหน้าเพจเฟซบุ๊ก สุชาติ ศรีสังข์ ซัดดัมอีสาน ระบุข่าวการเสียชีวิตของ ซัดดัมอีสาน อดีต สส.มหาสารคาม หลังล้มป่วย สิริอายุ 68 ปี

“ในนามของครอบครัวศรีสังข์ ขอแจ้งข่าวการจากไปของคุณพ่อ ท่านสุชาติ ศรีสังข์ อดีตส.ส. มหาสารคาม ซึ่งท่านได้จากพวกเราไปอย่างสงบเมื่อวันที่27 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 11:37น. ค่ะ ตลอดชีวิตของพ่อ พ่อทุ่มเทแรงกายแรงใจทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนมาโดยตลอด วันนี้พ่อได้พักแล้ว ขอให้ดวงวิญญาณของพ่อไปสู่สุคติในภพภูมิที่ดีนะคะ กราบขอกำลังใจ และร่วมส่งคุณพ่อด้วยกันค่ะ”

สิ้นแล้ว ซัดดัมอีสาน อดีต สส. มหาสารคาม จากไปอย่างสงบ สิริอายุ 68 ปี-1

กำหนดการ พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และพิธีพระราชทานเพลิงศพ

สำหรับกำหนดการ พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และพิธีพระราชทานเพลิงศพ ซัดดัมอีสาน หรือ สุชาติ ศรีสังข์ ทางครอบครัวได้แจ้งกำหนดเอาไว้ดังนี้

วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

  • เวลา 17:00 น. พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และเครื่องเกียรติยศประกอบศพ (โกศ)
  • สถานที่ : บ้านเลขที่ 365 หมู่ 25 ถนนนิวซีแลนด์ ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2569 พิธีพระราชทานเพลิงศพ

  • หมายเหตุ : สำหรับเวลาพิธีเคลื่อนศพหรือพิธีการในช่วงบ่าย จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
  • สถานที่ : เมรุ วัดบ้านนาเลา ต.หนองไฮ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

สิ้นแล้ว ซัดดัมอีสาน อดีต สส. มหาสารคาม จากไปอย่างสงบ สิริอายุ 68 ปี-3

ประวัติ สุชาติ ศรีสังข์ เส้นทางการเมือง ที่กว่าจะมาเป็น “ซัดดัมอีสาน”

หากเอ่ยถึงนักการเมืองระดับตำนานที่มีสีสันโดดเด่นที่สุดคนหนึ่งของการเมืองไทย ในช่วงปี 2530 – 2540 ชื่อของ “สุชาติ ศรีสังข์” ย่อมปรากฏขึ้นเป็นอันดับต้น ๆ ในฐานะเจ้าของฉายาที่ใครได้ยินก็ต้องจดจำอย่าง “ซัดดัมอีสาน” ผู้ซึ่งผสมผสานภาพลักษณ์ที่ดุดันเข้ากับชั้นเชิงทางกฎหมายและการเมืองได้อย่างลงตัว

สุชาติ ศรีสังข์ มีเลือดเนื้อเชื้อไขโดยกำเนิดอยู่ที่ จังหวัดมหาสารคาม เขาเริ่มต้นปูรากฐานในชีวิตด้วยสายงานกฎหมาย โดยสวมหัวโขนเป็น ทนายความ และด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาจากการคลุกคลีกับข้อกฎหมายและความเดือดร้อนของชาวบ้านกลายเป็นแรงส่งสำคัญที่ทำให้เขาตัดสินใจเบนเข็มเข้าสู่เส้นทางการเมือง

ด้วยวาทศิลป์ที่คมคายและการเข้าถึงใจคนในพื้นที่ ทำให้สุชาติสามารถคว้าเก้าอี้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) จังหวัดมหาสารคาม มาครองได้หลายสมัย เคยร่วมงานกับพรรคการเมืองใหญ่ระดับประเทศมาแล้วมากมาย ไม่ว่าจะเป็น พรรคความหวังใหม่ ในยุคของ “บิ๊กจิ๋ว” พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ รวมถึง พรรคไทยรักไทย ซึ่งล้วนเป็นพรรคที่มีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์การเมืองไทยทั้งสิ้น

หลายคนอาจสงสัยว่าเหตุใดทั้งชาวบ้าน รวมถึงเพื่อนพ้องในแวดวงการเมืองถึงได้พร้อมใจกันเรียก สุชาติ ศรีสังข์ ว่า ซัดดัมอีสาน นั่นก็เพราะ ภาพลักษณ์ของเขาที่ชอบไว้หนวดหนา ๆ ผนวกกับการแต่งตัวด้วยชุดซาฟารีหรือชุดกึ่งทหารที่ดูทะมัดทะแมง ทรงพลัง

นอกจากนั้นฝีปากของสุชาติในสภาฯ ก็ไม่เป็นรองใคร เขาขึ้นชื่อเรื่องความดุดัน ตรงไปตรงมา และไร้ความเกรงกลัวในการฟาดฟันประเด็นทางการเมือง ซึ่งจากที่กล่าวมาทั้งหมด สุชาติ จึงมีความคล้ายคลึงกับ “ซัดดัม ฮุลเซน” ผู้นำอิรักในสมัยนั้นอย่างมาก ทำให้สื่อมวลชนและเพื่อนร่วมสภาต่างพร้อมใจกันมอบฉายานี้ให้ ซึ่งตัวเขาเองก็น้อมรับฉายา ซัดดัมอีสาน นี้ไว้อย่างเต็มใจและภาคภูมิใจ จนวาระสุดท้ายของชีวิต

สิ้นแล้ว ซัดดัมอีสาน อดีต สส. มหาสารคาม จากไปอย่างสงบ สิริอายุ 68 ปี-5

สิ้นแล้ว ซัดดัมอีสาน อดีต สส. มหาสารคาม จากไปอย่างสงบ สิริอายุ 68 ปี-4

สิ้นแล้ว ซัดดัมอีสาน อดีต สส. มหาสารคาม จากไปอย่างสงบ สิริอายุ 68 ปี-5

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : FB สุชาติ ศรีสังข์ ซัดดัมอีสาน

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
Line News

เลขเด็ด แม่ตะเคียนให้โชค งวด 1 มี.ค. 69 ทายปริศนาลุ้นรางวัล ก่อนหวยออกบ่ายวันนี้

31 วินาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สนามบินดูไบ-อาบูดาบีระเบิดยับ! สังเวยแล้ว 1 ศพ เจ็บระนาว

18 นาที ที่แล้ว
สุวรรณภูมิ ประกาศ ยกเลิกเที่ยวบิน 32 ไฟลต์ เซ่นพิษสงคราม อิสราเอล-อิหร่าน ข่าว

สุวรรณภูมิ แจ้งยกเลิกเที่ยวบิน 32 ไฟลต์ เซ่นพิษสงคราม อิสราเอล-อิหร่าน

28 นาที ที่แล้ว
Line News

วันนี้หวยออก 1 3 69 เจ๊กุ้งพารวย ปล่อยเลขเด็ดลุ้นฟาดรางวัลใหญ่ สลากสัญจร จ.สุราษฎร์ฯ

30 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สิ้นแล้ว ซัดดัมอีสาน อดีต สส. มหาสารคาม จากไปอย่างสงบ สิริอายุ 68 ปี

41 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คลิปโดรนพลีชีพพุ่งชน “เบิร์จ อัล อาหรับ” หลังอิหร่านเปิดฉากถล่มล้างแค้น สหรัฐฯ-อิสราเอล

42 นาที ที่แล้ว
ชายคลั่ง ใช้อาวุธมีด จี้คอหญิงสาวเป็นตัวประกัน นานนับชั่วโมง ก่อนรอดหวุดหวิด ข่าว

ชายคลั่ง ใช้อาวุธมีด จี้คอหญิงสาวเป็นตัวประกัน นานนับชั่วโมง ก่อนรอดหวุดหวิด

50 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

โรงเรียนดัง จัดงานอำลาครั้งสุดท้าย หลังประกาศปิดกิจการถาวร ลูกศิษย์หลั่งน้ำตาใจหาย

51 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

อาลัย ครูหนุ่ย สถาพร ผู้แต่งเพลงลูกทุ่งอมตะ เสียชีวิตขณะนอนหลับ สิริอายุ 77 ปี

56 นาที ที่แล้ว
โค้ชจุ่น หมอนทอง ผ่าตัด ข่าวกีฬา

โค้ชจุ่น” กางพิมพ์เขียวผ่าตัด “หมอนทองวิทยา” จี้ปัญหาแรกที่ต้องแก้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ข่าวดี! ครอบครัวแจ้งกำหนดการปล่อยตัว เสก โลโซ เร็ว ๆ นี้ แฟนเพลงร่วมยินดี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพ @mariasharapova ข่าวกีฬา

มาเรีย ชาราโปวา อวดลุคออนเซ็น แฟนคลับแห่ชม “เลอค่าทั้งคนทั้งวิว”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
Line News

มาแล้ว เลขเด็ด เฮียนัน ปล่อยแนวทางงวดนี้ 1 3 69 สูตรหวยทำมือ ชิงเงินก้อนมาปลดหนี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ตีแผ่ด้านมืดบอลนักเรียน! นักข่าวกีฬารุ่นใหญ่ แฉวงการแข้งขาสั้น ส่วยตัวจริง-พนัน-ล่วงละเมิด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

วงการขาสั้นหลั่งน้ำตา อำลา แข้งดาวรุ่งรั้วอัสสัมชัญจากไปกระทันหัน !

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชนม์ทิดา อัศวเหม ความรักปัจจุบัน บันเทิง

เพลง ชนม์ทิดา เผยบทเรียนล้ำค่า ในวันที่เข้มแข็งกว่าเดิม “ไม่เสียใจที่เคยรักเต็มหัวใจ”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

ส่องทะเบียนรถ นายกฯ อนุทิน สวมม่อฮ่อมแอ่วเมืองแพร่ ห่มผ้าพระธาตุช่อแฮ เสริมสิริมงคล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซิดนีย์ สวีนนีย์ เตะบอล ข่าวกีฬา

“ซิดนีย์ สวีนนีย์” บุกสนามเหย้าโรนัลโด้ โชว์สกิลลูกหนังจนแฟนคลับสงสัย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักร้องบุรีรัมย์แต่งงานเจ้าบ่าวออสเตรเลีย 2 คน ข่าวภูมิภาค

อดีตนักร้องสาวเมืองบุรีรัมย์ สร้างตำนานรัก “3 เรา” ควง 2 เจ้าบ่าวตำรวจออสเตรียเข้าพิธีชื่นมื่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สื่อรัฐบาลอิหร่าน ยืนยัน คาเมเนอี ผู้นำสูงสุด พร้อมลูกหลาน เสียชีวิตยกครัว ข่าวต่างประเทศ

สื่อรัฐบาลอิหร่าน ยืนยัน คาเมเนอี ผู้นำสูงสุด พร้อมลูกหลาน เสียชีวิตยกครัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ทรัมป์ ประกาศชัด คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดเสียชีวิตแล้ว สั่งปูพรมถล่มอิหร่านต่อ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย 1 มีนาคม 2569 เช็กผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ครบทุกรางวัล ตรวจหวย

ตรวจหวย 1 มีนาคม 2569 เช็กผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ครบทุกรางวัล

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 1 3 69 ดูดวง

4 ราศี ดวงเศรษฐีจับ หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทอง เตรียมรับทรัพย์ก้อนใหญ่

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
อำนาจรื่นเริง หมากัด ข่าวกีฬา

กลัวคนห่วง! อำนาจ รื่นเริง นอนชัก 2 วัน ถูกสุนัขกัดแต่ไม่บอกใคร

1 วัน ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 28 2 69 ดูดวง

5 ราศี การเงินหมุนเวียนดีมาก! จับอะไรเป็นเงินเป็นทอง เหมาะเริ่มธุรกิจเสริม

1 วัน ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 01 มี.ค. 2569 10:50 น.| อัปเดต: 01 มี.ค. 2569 10:38 น.
62
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลขเด็ด แม่ตะเคียนให้โชค งวด 1 มี.ค. 69 ทายปริศนาลุ้นรางวัล ก่อนหวยออกบ่ายวันนี้

เผยแพร่: 1 มีนาคม 2569

สนามบินดูไบ-อาบูดาบีระเบิดยับ! สังเวยแล้ว 1 ศพ เจ็บระนาว

เผยแพร่: 1 มีนาคม 2569

วันนี้หวยออก 1 3 69 เจ๊กุ้งพารวย ปล่อยเลขเด็ดลุ้นฟาดรางวัลใหญ่ สลากสัญจร จ.สุราษฎร์ฯ

เผยแพร่: 1 มีนาคม 2569

คลิปโดรนพลีชีพพุ่งชน “เบิร์จ อัล อาหรับ” หลังอิหร่านเปิดฉากถล่มล้างแค้น สหรัฐฯ-อิสราเอล

เผยแพร่: 1 มีนาคม 2569
Back to top button