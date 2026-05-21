เกือบได้ยุบสถานี! วิทยุอังกฤษแถลงขอโทษ หลังระบบประกาศ “คิงชาร์ลส์สวรรคต” โดยไม่ได้ตั้งใจ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 21 พ.ค. 2569 11:36 น.| อัปเดต: 21 พ.ค. 2569 11:36 น.
วิทยุแคโรไลน์ ในเอสเซ็กซ์ เปิดโหมด “Death of a Monarch” โดยไม่ได้ตั้งใจ วันที่ 19 พ.ค. ผู้จัดการสถานีรีบชี้แจงบน Facebook และขออภัยคิงชาร์ลส์กับผู้ฟังทุกคน

สถานีวิทยุแคโรไลน์ในสหราชอาณาจักรออกแถลงการณ์ขอโทษต่อสาธารณชน หลังจากระบบคอมพิวเตอร์ขัดข้องทำให้สถานีออกอากาศประกาศว่า สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 เสด็จสวรรคต เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อบ่ายวันที่ 19 พฤษภาคมที่ผ่านมา

เสียงประกาศที่ออกอากาศไประบุว่า เป็นการแพร่ภาพฉุกเฉินเนื่องจากกษัตริย์สวรรคต พร้อมตามด้วยเพลงชาติ God Save the King จากนั้นสถานีเงียบไปประมาณ 15 นาที ก่อนที่ดีเจจะกลับมาออกอากาศและขออภัยกลางอากาศทันที

ปีเตอร์ มัวร์ ผู้จัดการสถานีวิทยุแคโรไลน์ ชี้แจงในแถลงการณ์ว่า ระบบคอมพิวเตอร์ขัดข้องทำให้โปรแกรม Death of a Monarch ซึ่งสถานีวิทยุทุกแห่งในสหราชอาณาจักรต้องเตรียมพร้อมไว้ แต่หวังว่าจะไม่มีวันต้องใช้งานจริง ถูกเปิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจในช่วงบ่ายของวันดังกล่าว

หลังจากระบบประกาศข่าวจบลง สัญญาณวิทยุเข้าสู่ช่วงเงียบตามขั้นตอนการไว้อาลัยโดยอัตโนมัติ ความเงียบนี้ทำให้ทีมงานในห้องส่งรู้ตัวว่าเกิดความผิดพลาด จึงรีบดึงรายการปกติกลับมาและออกคำขอโทษทันที

มัวร์ยังระบุว่า สถานีแคโรไลน์เคยได้รับเกียรติถ่ายทอดพระราชดำรัสวันคริสต์มาสของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 และขออภัยทั้งคิงชาร์ลส์และผู้ฟังทุกคนที่เกิดความไม่สบายใจจากเหตุการณ์นี้

เหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างที่คิงชาร์ลส์และราชินีคามิลลาเสด็จพระราชดำเนินเยือนไอร์แลนด์เหนืออย่างเป็นทางการ โดยทั้งสองพระองค์เสด็จไปยังท่าเรือทอมป์สัน ด็อค ในเบลฟาสต์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เชื่อมโยงกับการต่อเรือไททานิก และทรงร่วมชมการแสดงทางวัฒนธรรมที่จัดขึ้นเพื่อเตรียมรับงาน Fleadh Cheoil na hÉireann ในเดือนสิงหาคม

วิทยุแคโรไลน์ก่อตั้งในปี 1964 และออกอากาศครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของอังกฤษ

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

