ทรัมป์ ประกาศชัด คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดเสียชีวิตแล้ว สั่งปูพรมถล่มอิหร่านต่อ
“โดนัลด์ ทรัมป์” ปธน.สหรัฐฯ ยืนยัน “คาเมเนอี” ผู้นำอิหร่านเสียชีวิตแล้ว ยื่นคำขาดทหารวางอาวุธแลกนิรโทษกรรม พร้อมสั่งปูพรมทิ้งระเบิดต่อเนื่อง
1 มี.ค. 2569 โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา โพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม TruthSocial เมื่อเวลา 04.37 น. ตามเวลาท้องถิ่น ในสถานการณ์ความรุนแรงระหว่างอิสราเอล-อิหร่าน โดยะบุว่า
“คาเมเนอี หนึ่งในบุคคลที่ชั่วร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ ได้เสียชีวิตลงแล้ว นี่ไม่ใช่เพียงความยุติธรรมสำหรับชาวอิหร่านเท่านั้น แต่ยังรวมถึงชาวอเมริกันผู้ยิ่งใหญ่ และผู้คนจากอีกหลายประเทศทั่วโลก ที่ถูกสังหารหรือทำร้ายจนพิการโดยคาเมเนอีและแก๊งอันธพาลกระหายเลือดของเขา
เขาไม่สามารถหลบหนีหน่วยข่าวกรองและระบบติดตามตัวอันล้ำสมัยของเราไปได้ และจากการทำงานร่วมกับอิสราเอลอย่างใกล้ชิด ทั้งตัวเขาและผู้นำคนอื่นๆ ที่ถูกสังหารไปพร้อมกัน ก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลย นี่คือโอกาสครั้งสำคัญที่สุดสำหรับชาวอิหร่านในการกอบกู้ประเทศของพวกเขากลับคืนมา
เราได้รับรายงานว่าสมาชิกกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) กองทัพ และกองกำลังความมั่นคงรวมถึงตำรวจจำนวนมาก ไม่ต้องการสู้รบอีกต่อไป และกำลังมองหาการนิรโทษกรรมจากเรา ดังที่ผมได้กล่าวไปเมื่อคืนนี้ว่า “ตอนนี้พวกเขาสามารถรับการนิรโทษกรรมได้ แต่หลังจากนี้สิ่งเดียวที่จะได้รับคือความตาย!”
หวังว่ากองกำลัง IRGC และตำรวจจะเข้าร่วมกับกลุ่มผู้รักชาติชาวอิหร่านอย่างสันติ และร่วมมือกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อนำพาประเทศกลับไปสู่ความยิ่งใหญ่สมศักดิ์ศรี กระบวนการนั้นควรจะเริ่มต้นขึ้นในเร็วๆ นี้ เพราะไม่เพียงแต่การเสียชีวิตของคาเมเนอีเท่านั้น แต่ตัวประเทศเองก็ถูกทำลายเสียหายอย่างหนัก หรือถึงขั้นย่อยยับไปแล้วภายในเวลาเพียงวันเดียว
อย่างไรก็ตาม การทิ้งระเบิดอย่างหนักหน่วงและแม่นยำจะยังคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์ หรือนานเท่าที่จำเป็นจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายของเราในการสร้างสันติภาพทั่วตะวันออกกลาง และที่จริงแล้ว คือสันติภาพทั่วโลก”
