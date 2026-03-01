ข่าวต่างประเทศ

ทรัมป์ ประกาศชัด คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดเสียชีวิตแล้ว สั่งปูพรมถล่มอิหร่านต่อ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 01 มี.ค. 2569 08:30 น.| อัปเดต: 01 มี.ค. 2569 09:57 น.
50

“โดนัลด์ ทรัมป์” ปธน.สหรัฐฯ ยืนยัน “คาเมเนอี” ผู้นำอิหร่านเสียชีวิตแล้ว ยื่นคำขาดทหารวางอาวุธแลกนิรโทษกรรม พร้อมสั่งปูพรมทิ้งระเบิดต่อเนื่อง

1 มี.ค. 2569 โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา โพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม TruthSocial เมื่อเวลา 04.37 น. ตามเวลาท้องถิ่น ในสถานการณ์ความรุนแรงระหว่างอิสราเอล-อิหร่าน โดยะบุว่า

“คาเมเนอี หนึ่งในบุคคลที่ชั่วร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ ได้เสียชีวิตลงแล้ว นี่ไม่ใช่เพียงความยุติธรรมสำหรับชาวอิหร่านเท่านั้น แต่ยังรวมถึงชาวอเมริกันผู้ยิ่งใหญ่ และผู้คนจากอีกหลายประเทศทั่วโลก ที่ถูกสังหารหรือทำร้ายจนพิการโดยคาเมเนอีและแก๊งอันธพาลกระหายเลือดของเขา

เขาไม่สามารถหลบหนีหน่วยข่าวกรองและระบบติดตามตัวอันล้ำสมัยของเราไปได้ และจากการทำงานร่วมกับอิสราเอลอย่างใกล้ชิด ทั้งตัวเขาและผู้นำคนอื่นๆ ที่ถูกสังหารไปพร้อมกัน ก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลย นี่คือโอกาสครั้งสำคัญที่สุดสำหรับชาวอิหร่านในการกอบกู้ประเทศของพวกเขากลับคืนมา

เราได้รับรายงานว่าสมาชิกกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) กองทัพ และกองกำลังความมั่นคงรวมถึงตำรวจจำนวนมาก ไม่ต้องการสู้รบอีกต่อไป และกำลังมองหาการนิรโทษกรรมจากเรา ดังที่ผมได้กล่าวไปเมื่อคืนนี้ว่า “ตอนนี้พวกเขาสามารถรับการนิรโทษกรรมได้ แต่หลังจากนี้สิ่งเดียวที่จะได้รับคือความตาย!”

หวังว่ากองกำลัง IRGC และตำรวจจะเข้าร่วมกับกลุ่มผู้รักชาติชาวอิหร่านอย่างสันติ และร่วมมือกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อนำพาประเทศกลับไปสู่ความยิ่งใหญ่สมศักดิ์ศรี กระบวนการนั้นควรจะเริ่มต้นขึ้นในเร็วๆ นี้ เพราะไม่เพียงแต่การเสียชีวิตของคาเมเนอีเท่านั้น แต่ตัวประเทศเองก็ถูกทำลายเสียหายอย่างหนัก หรือถึงขั้นย่อยยับไปแล้วภายในเวลาเพียงวันเดียว

อย่างไรก็ตาม การทิ้งระเบิดอย่างหนักหน่วงและแม่นยำจะยังคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์ หรือนานเท่าที่จำเป็นจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายของเราในการสร้างสันติภาพทั่วตะวันออกกลาง และที่จริงแล้ว คือสันติภาพทั่วโลก”

ข้อความบน TruthSocial ของโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศข่าวการเสียชีวิตของผู้นำอิหร่าน
TruthSocial/ @realDonaldTrump

Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ส่องทะเบียนรถ นายกฯ อนุทิน สวมม่อฮ่อมแอ่วเมืองแพร่ ห่มผ้าพระธาตุช่อแฮ เสริมสิริมงคล

เผยแพร่: 1 มีนาคม 2569
ซิดนีย์ สวีนนีย์ เตะบอล

“ซิดนีย์ สวีนนีย์” บุกสนามเหย้าโรนัลโด้ โชว์สกิลลูกหนังจนแฟนคลับสงสัย

เผยแพร่: 1 มีนาคม 2569
นักร้องบุรีรัมย์แต่งงานเจ้าบ่าวออสเตรเลีย 2 คน

อดีตนักร้องสาวเมืองบุรีรัมย์ สร้างตำนานรัก “3 เรา” ควง 2 เจ้าบ่าวตำรวจออสเตรียเข้าพิธีชื่นมื่น

เผยแพร่: 1 มีนาคม 2569
ตรวจหวย 1 มีนาคม 2569 เช็กผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ครบทุกรางวัล

ตรวจหวย 1 มีนาคม 2569 เช็กผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ครบทุกรางวัล

เผยแพร่: 1 มีนาคม 2569
