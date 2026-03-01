ข่าวต่างประเทศ

สื่อรัฐบาลอิหร่าน ยืนยัน คาเมเนอี ผู้นำสูงสุด พร้อมลูกหลาน เสียชีวิตยกครัว

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 01 มี.ค. 2569 09:00 น.| อัปเดต: 01 มี.ค. 2569 10:00 น.
130
สื่อรัฐบาลอิหร่าน ยืนยัน คาเมเนอี ผู้นำสูงสุด พร้อมลูกหลาน เสียชีวิตยกครัว

สื่ออิหร่านยืนยัน คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดพร้อมลูกหลานเสียชีวิตยกครัว จากการโจมตีของสหรัฐฯ-อิสราเอล ทรัมป์โวผลงานข่าวกรองแม่นยำ

1 มี.ค. 2569 สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานสถานการณ์ความรุนแรงในตะวันออกกลาง หลังสื่อของรัฐบาลอิหร่านยืนยันการเสียชีวิตของ อยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่าน จากการถูกโจมตีทางอากาศโดยกองทัพสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลเมื่อวันเสาร์ที่ 28 ก.พ.ที่ผ่านมา

รายงานข่าวยังได้ระบุข้อมูลเพิ่มเติมว่า นอกจากผู้นำสูงสุดแล้ว สมาชิกในครอบครัวของ คาเมเนอี ประกอบด้วย ลูกสาว ลูกเขย หลาน และลูกสะใภ้ เสียชีวิตจากการโจมตีในครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกัน

แหล่งข่าวระดับสูงจากสหรัฐอเมริกา เปิดเผยเบื้องหลังปฏิบัติการว่า กองทัพสหรัฐฯ และอิสราเอลได้กำหนดเวลาโจมตีให้ตรงกับช่วงที่ คาเมเนอี กำลังจัดการประชุมร่วมกับนายทหารคนสนิทและที่ปรึกษาระดับสูง โดยเดิมทีการประชุมถูกกำหนดไว้ในช่วงเย็นวันเสาร์ที่ผ่านมา แต่หน่วยข่าวกรองอิสราเอลตรวจพบการเปลี่ยนแปลงตารางงานเป็นช่วงเช้า ทำให้ต้องตัดสินใจเลื่อนแผนโจมตีให้เร็วขึ้นเพื่อรักษาความได้เปรียบ

การโจมตีครั้งนี้ส่งผลให้บุคคลสำคัญระดับสูงของอิหร่านเสียชีวิตพร้อมกันหลายราย รวมถึง อาลี ชัมคานี อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ และ โมฮัมหมัด พัคปูร์ ผู้บัญชาการกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) โดยเจ้าหน้าที่อาวุโสของอิสราเอลยืนยันว่ามีการค้นพบร่างของ คาเมเนอี ในที่เกิดเหตุแล้ว

ทางด้าน โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้โพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม TruthSocial ยกย่องความสำเร็จของหน่วยข่าวกรองและระบบติดตามตัวอันล้ำสมัยที่ทำงานร่วมกับอิสราเอลอย่างใกล้ชิด จนสามารถระบุพิกัดและสังหารผู้นำสูงสุดของอิหร่านได้สำเร็จ

ล่าสุดกองทัพอิหร่านได้เปิดฉากโจมตีตอบโต้ใส่อิสราเอลและประเทศกลุ่มอาหรับในอ่าวเปอร์เซียแล้ว ขณะที่สำนักข่าวกรองกลางสหรัฐฯ (CIA) ประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าว่า ผู้นำคนใหม่อาจถูกแทนที่โดยกลุ่มสายเหยี่ยวจากกองกำลัง IRGC ซึ่งจะยิ่งทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปอีก

ที่มา: MEO

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
Line News

เลขเด็ด แม่ตะเคียนให้โชค งวด 1 มี.ค. 69 ทายปริศนาลุ้นรางวัล ก่อนหวยออกบ่ายวันนี้

13 วินาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สนามบินดูไบ-อาบูดาบีระเบิดยับ! สังเวยแล้ว 1 ศพ เจ็บระนาว

18 นาที ที่แล้ว
สุวรรณภูมิ ประกาศ ยกเลิกเที่ยวบิน 32 ไฟลต์ เซ่นพิษสงคราม อิสราเอล-อิหร่าน ข่าว

สุวรรณภูมิ แจ้งยกเลิกเที่ยวบิน 32 ไฟลต์ เซ่นพิษสงคราม อิสราเอล-อิหร่าน

28 นาที ที่แล้ว
Line News

วันนี้หวยออก 1 3 69 เจ๊กุ้งพารวย ปล่อยเลขเด็ดลุ้นฟาดรางวัลใหญ่ สลากสัญจร จ.สุราษฎร์ฯ

30 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สิ้นแล้ว ซัดดัมอีสาน อดีต สส. มหาสารคาม จากไปอย่างสงบ สิริอายุ 68 ปี

41 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คลิปโดรนพลีชีพพุ่งชน “เบิร์จ อัล อาหรับ” หลังอิหร่านเปิดฉากถล่มล้างแค้น สหรัฐฯ-อิสราเอล

41 นาที ที่แล้ว
ชายคลั่ง ใช้อาวุธมีด จี้คอหญิงสาวเป็นตัวประกัน นานนับชั่วโมง ก่อนรอดหวุดหวิด ข่าว

ชายคลั่ง ใช้อาวุธมีด จี้คอหญิงสาวเป็นตัวประกัน นานนับชั่วโมง ก่อนรอดหวุดหวิด

50 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

โรงเรียนดัง จัดงานอำลาครั้งสุดท้าย หลังประกาศปิดกิจการถาวร ลูกศิษย์หลั่งน้ำตาใจหาย

50 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

อาลัย ครูหนุ่ย สถาพร ผู้แต่งเพลงลูกทุ่งอมตะ เสียชีวิตขณะนอนหลับ สิริอายุ 77 ปี

55 นาที ที่แล้ว
โค้ชจุ่น หมอนทอง ผ่าตัด ข่าวกีฬา

โค้ชจุ่น” กางพิมพ์เขียวผ่าตัด “หมอนทองวิทยา” จี้ปัญหาแรกที่ต้องแก้

60 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ข่าวดี! ครอบครัวแจ้งกำหนดการปล่อยตัว เสก โลโซ เร็ว ๆ นี้ แฟนเพลงร่วมยินดี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพ @mariasharapova ข่าวกีฬา

มาเรีย ชาราโปวา อวดลุคออนเซ็น แฟนคลับแห่ชม “เลอค่าทั้งคนทั้งวิว”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
Line News

มาแล้ว เลขเด็ด เฮียนัน ปล่อยแนวทางงวดนี้ 1 3 69 สูตรหวยทำมือ ชิงเงินก้อนมาปลดหนี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ตีแผ่ด้านมืดบอลนักเรียน! นักข่าวกีฬารุ่นใหญ่ แฉวงการแข้งขาสั้น ส่วยตัวจริง-พนัน-ล่วงละเมิด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

วงการขาสั้นหลั่งน้ำตา อำลา แข้งดาวรุ่งรั้วอัสสัมชัญจากไปกระทันหัน !

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชนม์ทิดา อัศวเหม ความรักปัจจุบัน บันเทิง

เพลง ชนม์ทิดา เผยบทเรียนล้ำค่า ในวันที่เข้มแข็งกว่าเดิม “ไม่เสียใจที่เคยรักเต็มหัวใจ”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

ส่องทะเบียนรถ นายกฯ อนุทิน สวมม่อฮ่อมแอ่วเมืองแพร่ ห่มผ้าพระธาตุช่อแฮ เสริมสิริมงคล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซิดนีย์ สวีนนีย์ เตะบอล ข่าวกีฬา

“ซิดนีย์ สวีนนีย์” บุกสนามเหย้าโรนัลโด้ โชว์สกิลลูกหนังจนแฟนคลับสงสัย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักร้องบุรีรัมย์แต่งงานเจ้าบ่าวออสเตรเลีย 2 คน ข่าวภูมิภาค

อดีตนักร้องสาวเมืองบุรีรัมย์ สร้างตำนานรัก “3 เรา” ควง 2 เจ้าบ่าวตำรวจออสเตรียเข้าพิธีชื่นมื่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สื่อรัฐบาลอิหร่าน ยืนยัน คาเมเนอี ผู้นำสูงสุด พร้อมลูกหลาน เสียชีวิตยกครัว ข่าวต่างประเทศ

สื่อรัฐบาลอิหร่าน ยืนยัน คาเมเนอี ผู้นำสูงสุด พร้อมลูกหลาน เสียชีวิตยกครัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ทรัมป์ ประกาศชัด คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดเสียชีวิตแล้ว สั่งปูพรมถล่มอิหร่านต่อ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย 1 มีนาคม 2569 เช็กผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ครบทุกรางวัล ตรวจหวย

ตรวจหวย 1 มีนาคม 2569 เช็กผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ครบทุกรางวัล

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 1 3 69 ดูดวง

4 ราศี ดวงเศรษฐีจับ หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทอง เตรียมรับทรัพย์ก้อนใหญ่

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
อำนาจรื่นเริง หมากัด ข่าวกีฬา

กลัวคนห่วง! อำนาจ รื่นเริง นอนชัก 2 วัน ถูกสุนัขกัดแต่ไม่บอกใคร

1 วัน ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 28 2 69 ดูดวง

5 ราศี การเงินหมุนเวียนดีมาก! จับอะไรเป็นเงินเป็นทอง เหมาะเริ่มธุรกิจเสริม

1 วัน ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 01 มี.ค. 2569 09:00 น.| อัปเดต: 01 มี.ค. 2569 10:00 น.
130
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลขเด็ด แม่ตะเคียนให้โชค งวด 1 มี.ค. 69 ทายปริศนาลุ้นรางวัล ก่อนหวยออกบ่ายวันนี้

เผยแพร่: 1 มีนาคม 2569
สุวรรณภูมิ ประกาศ ยกเลิกเที่ยวบิน 32 ไฟลต์ เซ่นพิษสงคราม อิสราเอล-อิหร่าน

สุวรรณภูมิ แจ้งยกเลิกเที่ยวบิน 32 ไฟลต์ เซ่นพิษสงคราม อิสราเอล-อิหร่าน

เผยแพร่: 1 มีนาคม 2569

วันนี้หวยออก 1 3 69 เจ๊กุ้งพารวย ปล่อยเลขเด็ดลุ้นฟาดรางวัลใหญ่ สลากสัญจร จ.สุราษฎร์ฯ

เผยแพร่: 1 มีนาคม 2569

สิ้นแล้ว ซัดดัมอีสาน อดีต สส. มหาสารคาม จากไปอย่างสงบ สิริอายุ 68 ปี

เผยแพร่: 1 มีนาคม 2569
Back to top button