สื่อรัฐบาลอิหร่าน ยืนยัน คาเมเนอี ผู้นำสูงสุด พร้อมลูกหลาน เสียชีวิตยกครัว
สื่ออิหร่านยืนยัน คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดพร้อมลูกหลานเสียชีวิตยกครัว จากการโจมตีของสหรัฐฯ-อิสราเอล ทรัมป์โวผลงานข่าวกรองแม่นยำ
1 มี.ค. 2569 สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานสถานการณ์ความรุนแรงในตะวันออกกลาง หลังสื่อของรัฐบาลอิหร่านยืนยันการเสียชีวิตของ อยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่าน จากการถูกโจมตีทางอากาศโดยกองทัพสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลเมื่อวันเสาร์ที่ 28 ก.พ.ที่ผ่านมา
รายงานข่าวยังได้ระบุข้อมูลเพิ่มเติมว่า นอกจากผู้นำสูงสุดแล้ว สมาชิกในครอบครัวของ คาเมเนอี ประกอบด้วย ลูกสาว ลูกเขย หลาน และลูกสะใภ้ เสียชีวิตจากการโจมตีในครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกัน
แหล่งข่าวระดับสูงจากสหรัฐอเมริกา เปิดเผยเบื้องหลังปฏิบัติการว่า กองทัพสหรัฐฯ และอิสราเอลได้กำหนดเวลาโจมตีให้ตรงกับช่วงที่ คาเมเนอี กำลังจัดการประชุมร่วมกับนายทหารคนสนิทและที่ปรึกษาระดับสูง โดยเดิมทีการประชุมถูกกำหนดไว้ในช่วงเย็นวันเสาร์ที่ผ่านมา แต่หน่วยข่าวกรองอิสราเอลตรวจพบการเปลี่ยนแปลงตารางงานเป็นช่วงเช้า ทำให้ต้องตัดสินใจเลื่อนแผนโจมตีให้เร็วขึ้นเพื่อรักษาความได้เปรียบ
การโจมตีครั้งนี้ส่งผลให้บุคคลสำคัญระดับสูงของอิหร่านเสียชีวิตพร้อมกันหลายราย รวมถึง อาลี ชัมคานี อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ และ โมฮัมหมัด พัคปูร์ ผู้บัญชาการกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) โดยเจ้าหน้าที่อาวุโสของอิสราเอลยืนยันว่ามีการค้นพบร่างของ คาเมเนอี ในที่เกิดเหตุแล้ว
ทางด้าน โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้โพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม TruthSocial ยกย่องความสำเร็จของหน่วยข่าวกรองและระบบติดตามตัวอันล้ำสมัยที่ทำงานร่วมกับอิสราเอลอย่างใกล้ชิด จนสามารถระบุพิกัดและสังหารผู้นำสูงสุดของอิหร่านได้สำเร็จ
ล่าสุดกองทัพอิหร่านได้เปิดฉากโจมตีตอบโต้ใส่อิสราเอลและประเทศกลุ่มอาหรับในอ่าวเปอร์เซียแล้ว ขณะที่สำนักข่าวกรองกลางสหรัฐฯ (CIA) ประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าว่า ผู้นำคนใหม่อาจถูกแทนที่โดยกลุ่มสายเหยี่ยวจากกองกำลัง IRGC ซึ่งจะยิ่งทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปอีก
ที่มา: MEO
