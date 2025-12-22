ถอดบทเรียนน้ำท่วมดูไบ “ยูเออี” รับมือพายุฝนสำเร็จด้วยระบบนี้ แถมระดมสูบน้ำตลอดคืน
ทางการส่ง SMS แจ้งเตือนภัยฉุกเฉินครอบคลุมผู้อยู่อาศัยและนักท่องเที่ยว พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยกู้ภัยกว่า 70% ลุยพื้นที่เสี่ยงตลอด 24 ชม. เผยสถิติอุบัติเหตุลดฮวบหลังประชาชนตื่นตัวจากวิกฤตน้ำท่วมใหญ่ปี 2024
ก่อนหน้านี้ เมื่อช่วงวันที่ 18-19 ธ.ค.ที่ผ่านมา นครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หรือ “ยูเออี” ต้องเจอกับสภาพฝนที่ตกลงมาอย่างหนักจนเกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่สำคัญ และตำรวจดูไบต้องประกาศเตือนให้ประชาชนเก็บตัวอยู่ภายในที่พักอาศัย หลังพายุฝนพัดถล่มตัวเมืองเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา สร้างความกังวลด้านความปลอดภัยทั่วประเทศ
บนโลกออนไลน์มีการแชร์ภาพและวิดีโอผ่านแพลตฟอร์ม X (ทวิตเตอร์) เผยให้เห็นตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ หรือ “เบิร์จคาลิฟา” (Burj Khalifa) อาคารสูงระฟ้าที่เป็นสัญลักษณ์ของดูไบ ถูกกลุ่มเมฆฝนและหมอกหนาปกคลุมจนแทบมองไม่เห็นตัวตึก แสดงให้เห็นถึงความรุนแรงของสภาพอากาศที่เกิดขึ้นในขณะนี้ (ดูคลิป)
อย่างไรก็ตาม ล่าสุด รัฐบาลยูเออีแสดงให้เห็นถึงการทำงานเชิงรุกเพื่อลดความเสี่ยงจากสภาพอากาศเลวร้ายที่พัดถล่มประเทศเมื่อวันพฤหัสบดีและศุกร์ที่ผ่านมา จนปัจจุบันสำนักข่าวคอลีจไทมส์ (Khaleej Times) ยืนยันสถานการณ์คลี่คลายลงได้อย่างรวดเร็วแล้ว
ทั้งนี้ก่อนพายุฝนจะมาถึง ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติ (NCM) รายงานความผันผวนของสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง ทำให้เทศบาลและหน่วยงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สามารถเตรียมความพร้อมภาคสนามได้เต็มพิกัด เจ้าหน้าที่ส่งรถขับเคลื่อนสี่ล้อเฉพาะกิจและรถกู้ภัยที่ติดตั้งอุปกรณ์ไฮดรอลิก เครื่องตัด และเทคโนโลยีช่วยเหลือทันสมัยลงพื้นที่ล่วงหน้า โดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำและจุดเสี่ยงเพื่อการตอบโต้เหตุฉุกเฉินได้ทันท่วงที
ระบบการแจ้งเตือนภัยเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญ ทางการส่ง SMS แจ้งเตือนฉุกเฉินเข้าสู่โทรศัพท์มือถือของทุกคน ทั้งผู้อยู่อาศัยและนักท่องเที่ยว ข้อความระบุให้ประชาชนระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด แม้ระบบแจ้งเตือนลักษณะนี้จะดูรบกวนคล้ายช่วงโรคระบาด แต่ถือเป็นมาตรการจำเป็นที่ช่วยชีวิตผู้คน
บทเรียนราคาแพงจาก “มหาอุทกภัยเมษายน 2024”
การตื่นตัวขั้นสูงสุดในครั้งนี้ มีเบื้องหลังมาจากเหตุการณ์เมื่อเดือนเมษายน 2567 ที่ยูเออีเผชิญพายุฝนรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์รอบ 75 ปี ครั้งนั้นปริมาณฝนกว่า 250 มม. ตกลงมาในเวลาเพียง 24 ชม. ซึ่งมากกว่าปริมาณน้ำฝนทั้งปีในบางภูมิภาค ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมหนัก โครงสร้างพื้นฐานเสียหาย และทรัพย์สินสูญหายเป็นวงกว้าง
นับจากเหตุการณ์นั้น ทางการยูเออีปรับระดับมาตรฐานการรับมือภัยธรรมชาติขนานใหญ่ ประชาชนเองก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยระมัดระวังและติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด ชาวเมืองหลายคนให้ความเห็นตรงกันว่า บทเรียนจากปี 2024 สอนให้ทุกคนเตรียมพร้อมเสมอ เพราะ “กันไว้ดีกว่าแก้”
การเตรียมการรับมือภัยพิบัติอย่างเป็นระบบส่งผลให้ไม่มีรายงานอุบัติเหตุร้ายแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสบนท้องถนนสายหลักในช่วงวิกฤต (มีรายงานชาวต่างชาติเสียชีวิต 1 รายในรัฐราสอัลไคมาห์ แต่เจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับสภาพอากาศหรือไม่)
ผู้ประกอบการรถยกยืนยันข้อมูลกับสื่อท้องถิ่นว่า ยอดการแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว แสดงให้เห็นว่าผู้ขับขี่รถยนต์เรียนรู้ที่จะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและปฏิบัติตามคำเตือน
ปฏิบัติการ “คืนชีพเมือง” ตลอดค่ำคืน
มีรายงานเพิ่มเติมด้วยว่าในขณะที่ประชาชนนอนหลับท่ามกลางเสียงฝน ทีมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทำงานแข่งกับเวลาตลอดทั้งคืน เพื่อระบายน้ำออกจากถนนและพื้นที่น้ำท่วมขัง
พลตำรวจจัตวา ตูร์กี อับดุลราห์มาน บิน ฟาเรา (Turki Abdulrahman bin Fares) ตำรวจดูไบ เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ได้ขยายเวลาเข้าเวรและระดมทรัพยากรกว่า 70% กระจายกำลังดูแลความปลอดภัยทั่วดูไบ รวมถึงพื้นที่ฮัตตา (Hatta) เจ้าหน้าที่คุมเข้มการเข้าถึงพื้นที่เสี่ยง เช่น หุบเขาที่มีน้ำไหลหลาก พื้นที่สูงชัน และชายฝั่งทะเล พร้อมประสานงานและแชร์ข้อมูลภาคสนามแบบเรียลไทม์
ขณะที่ตรวจสอบสภาพอากาศยูเออีล่าสุด วันนี้ 22 ธ.ค.2025 อุณหภูมิต่ำสุด 12 องศาฯ ในอาบูดาบี บางพื้นที่ยังมีฝนตก พร้อมแจ้งเตือนคลื่นสูง 6 ฟุตในอ่าวอาหรับ
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติ (NCM) รายงานสภาพอากาศประจำวัน โดยภาพรวมวันนี้ท้องฟ้าจะมีเมฆบางส่วน และมีเมฆชั้นต่ำปกคลุมบริเวณหมู่เกาะ-พื้นที่ชายฝั่ง รวมถึงพื้นที่ทางตะวันตกซึ่งอาจส่งผลให้ “มีฝนตกในบางแห่ง” นักท่องเที่ยวและชาวเรือควรตรวจสอบพยากรณ์ก่อนเดินทาง.
