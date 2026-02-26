ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! เฮลิคอปเตอร์อิหร่านตกกลางตลาดสด ดับพุ่งแล้ว 4 ศพ เซ่นพิษขาดแคลนอะไหล่

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 26 ก.พ. 2569 09:11 น.| อัปเดต: 26 ก.พ. 2569 09:11 น.
AP เกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์ทหารของอิหร่านพุ่งตกใส่ตลาดค้าส่งผักและผลไม้ในพื้นที่ตอนกลางของประเทศ เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 4 ราย

สถานที่เกิดเหตุ เมืองดอร์เชห์ ในจังหวัดอิสฟาฮาน ห่างจากกรุงเตหะรานไปทางใต้ประมาณ 330 กิโลเมตร สถานีโทรทัศน์ของรัฐรายงานว่า เฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าวอยู่ระหว่างการขึ้นบินฝึกซ้อม ภาพข่าวเผยให้เห็นซากปรักหักพังและกลุ่มควันพวยพุ่งขึ้นจากบริเวณตลาด

มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 4 ราย ประกอบด้วย นักบินและผู้ช่วยนักบิน 2 นาย และจากรายงานของสำนักข่าวกึ่งทางการ Fars ระบุว่ามีประชาชนที่อยู่บนพื้นดินบริเวณตลาดเสียชีวิตอีก 2 ราย

จังหวัดอิสฟาฮานถือเป็นพื้นที่สำคัญ เนื่องจากเป็นที่ตั้งของฐานทัพอากาศขนาดใหญ่ และมีโรงงานนิวเคลียร์ที่เคยถูกสหรัฐอเมริกาโจมตีในช่วงสงครามอิหร่าน-อิสราเอลเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

เหตุการณ์นี้นับเป็นอุบัติเหตุอากาศยานตกครั้งที่ 2 ของอิหร่านในรอบไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์ หลังจากเพิ่งเกิดเหตุเครื่องบินขับไล่ F-4 ตกใกล้กับเมืองฮาเมดัน (Hamedan) ทางตะวันตกของประเทศ ทำให้นักบินเสียชีวิต 1 นาย

ผลพวงจากมาตรการคว่ำบาตร อุบัติเหตุทางการบินที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นบ่อยครั้งในอิหร่าน ปัจจัยหลักเป็นผลพวงมาจากมาตรการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกที่ยืดเยื้อ ทำให้ประเทศถูกตัดขาดจากแหล่งจัดหาชิ้นส่วนอะไหล่สำหรับซ่อมบำรุงอากาศยาน ส่งผลให้อิหร่านต้องทนใช้งานฝูงบินและเฮลิคอปเตอร์ที่เก่าและเสื่อมสภาพ ทั้งในกิจการของกองทัพและสายการบินพาณิชย์

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

