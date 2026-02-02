ผู้นำสูงสุดอิหร่าน ขู่สหรัฐฯ เปิดสงครามรอบนี้ จะกลายเป็นสงครามภูมิภาค
อาลี คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดอิหร่าน ขู่สหรัฐฯ เปิดสงครามรอบนี้ จะกลายเป็นสงครามภูมิภาค ด้าน ทรัมป์ หวังอิหร่านรับข้อตกลง
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ สำนักข่าว อัลจาซีร่า รายงานว่า อายาตุลลาห์ อาลี คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่านได้ออกมาเตือนว่า หากสหรัฐฯ โจมตีประเทศของพวกเขา จะนำไปสู่สงครามภูมิภาค
นายคาเมนาอี กล่าวต่อหน้ามวลชนว่า สหรัฐฯ ควรจะรู้ว่าหากพวกเขาเริ่มเปิดฉากสงครามรอบนี้จะนำไปสู่สงครามภูมิภาค สหรัฐฯ ต้องการจะกลืนกินน้ำมันและทรัพยากรแก๊สธรรมชาติของอิหร่าน
ขณะที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ให้สัมภาษณ์ ว่าเขาหวังว่าผู้นำสูงสุดของอิหร่านจะยอมรับข้อตกลงของเขา พร้อมกล่าวอีกด้วยว่า หากพวกเขาไม่สามารถตกลงกันได้ พวกเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่นายคาเมนาอีพูดนั้นเป็นความจริงหรือไม่
สำหรับข้อตกลงที่นายทรัมป์ได้ยื่นไปก่อนหน้านี้มีหลักๆสองข้อได้แก่ ต้องไม่มีนิวเคลียร์ และ หยุดเข่นฆ่าผู้ประท้วง โดยเบื้องต้นมีรายงานว่าตัวแทนทั้งสองฝ่ายพร้อมจะเจรจาที่ลดความตรึงเครียดลง แต่ยังไม่ได้ระบุว่าจะหารือกันเมื่อไหร่
