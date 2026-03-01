ตรวจหวย

ตรวจหวย 1 มีนาคม 2569 เช็กผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ครบทุกรางวัล

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 01 มี.ค. 2569 07:00 น.| อัปเดต: 27 ก.พ. 2569 14:36 น.
52
ตรวจหวย 1 มีนาคม 2569 เช็กผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ครบทุกรางวัล

ตรวจหวยสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 มี.ค. 2569 เริ่มตั้งแต่ 14.00 น. ลุ้นรางวัลที่ 1 เลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว และรางวัลทั้งหมดที่นี่

เตรียมลุ้นกันได้เลยกับการประกาศผล สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2569 การถ่ายทอดสดการออกรางวัลจะเริ่มขึ้นในเวลาประมาณ 14.00 น. เป็นต้นไป ทีมข่าว The Thaiger เตรียมพร้อมรายงานผลให้ทุกท่านได้ทราบก่อนใคร สามารถติดตามอัปเดตสดทุกรางวัลได้ที่นี่ ขอให้ทุกท่านโชคดี

ตรวจหวยวันนี้ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล01 มีนาคม 2569

  1. รางวัลที่ 1
    xxxxxx
    รางวัลละ 6,000,000 บาท
  2. เลขหน้า 3 ตัว
    xxx xxx
    2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
  3. เลขท้าย 3 ตัว
    xxx xxx
    2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
  4. เลขท้าย 2 ตัว
    xx
    1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 2 รางวัลๆละ 100,000 บาท

xxxxxxxxxxxx

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ดูผลหวยย้อนหลัง

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล วันที่ 1 มี.ค. 69

  • รางวัล 3 ตัวหน้า : XXX XXX
  • รางวัล 2 ตัวหลัง : XX
  • รางวัล 3 ตัวหลัง : XXX XXX
  • รางวัลที่ 1 : XXXXXX

ผลการออกรางวัล สลากกินแบ่งรัฐบาล 5 งวดล่าสุด

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง งวด วันที่ 16 ก.พ. 69

  • รางวัล 3 ตัวหน้า : 527 – 241
  • รางวัล 2 ตัวหลัง : 07
  • รางวัล 3 ตัวหลัง : 578 – 169
  • รางวัลที่ 1 : 340563

สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดย้อนหลัง ประจำวันที่ 1 ก.พ. 69

  • รางวัล 3 ตัวหน้า : 917 – 195
  • รางวัล 2 ตัวหลัง : 48
  • รางวัล 3 ตัวหลัง : 408 – 041
  • รางวัลที่ 1 : 174629

สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดย้อนหลัง ประจำวันที่ 17 ม.ค. 69

  • รางวัล 3 ตัวหน้า : 299 – 815
  • รางวัล 2 ตัวหลัง : 02
  • รางวัล 3 ตัวหลัง : 662 – 363
  • รางวัลที่ 1 : 878972

สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดย้อนหลัง ประจำวันที่ 2 ม.ค. 69

  • รางวัล 3 ตัวหน้า : 347 – 694
  • รางวัล 2 ตัวหลัง : 16
  • รางวัล 3 ตัวหลัง : 288 – 765
  • รางวัลที่ 1 : 837706

สำหรับใครที่ต้องการลุ้นผลรางวัลแบบสด ๆ สามารถติดตามได้ตามช่องทางและเวลาดังต่อไปนี้

  • เว็บไซต์/ยูทูป GLO Lottery Official ช่องทางทางการของสำนักงานสลากฯ เริ่มรับสัญญาณประมาณ 14.30 น.
  • เว็บไซต์ The Thaiger ถ่ายทอดสดสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2569

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ตรวจหวย 1 มีนาคม 2569 เช็กผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ครบทุกรางวัล ตรวจหวย

ตรวจหวย 1 มีนาคม 2569 เช็กผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ครบทุกรางวัล

14 วินาที ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 1 3 69 ดูดวง

4 ราศี ดวงเศรษฐีจับ หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทอง เตรียมรับทรัพย์ก้อนใหญ่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 28 2 69 ดูดวง

5 ราศี การเงินหมุนเวียนดีมาก! จับอะไรเป็นเงินเป็นทอง เหมาะเริ่มธุรกิจเสริม

1 วัน ที่แล้ว
ก๊วนเพื่อนเบลเยียม 21 คน ลงขันคนละ 190 บาท ถูกหวยแจ็กพอต 4,700 ล้าน เจ้าตัวยังถ่อมตน-ยันไม่คิดลาออกจากงาน ข่าวต่างประเทศ

รวยเละ! ก๊วนเพื่อน 21 คน ลงขันซื้อหวย ถูกแจ็กพอต 4.7 พันล้าน

1 วัน ที่แล้ว
บันเทิง

Pink ตอกกลับสื่อ หลังถูกลือเตียงหัก เลิกสามี แครี่ ฮาร์ต ปิดฉากชีวิตคู่ 20 ปี

1 วัน ที่แล้ว
คำสั่ง (Prompt) สำหรับสร้างภาพระบายสี วันมาฆบูชา ไลฟ์สไตล์

แจก Prompt AI สร้างใบงาน ภาพระบายสี วันมาฆบูชา ประหยัดเวลาสอน

1 วัน ที่แล้ว
เลขเด็ด พญาบึ้ง 1 มีนาคม 2569 ส่องแนวทางจากปากรู 5-4-8 เข้าชิงหวยสัญจรสุราษฎร์ฯ ข่าว

เลขเด็ด พญาบึ้ง 1 มีนาคม 2569 ส่องแนวทางจากปากรู 5-4-8 เข้าชิงหวยสัญจรสุราษฎร์ฯ

2 วัน ที่แล้ว
หวยลาว

หวยลาววันนี้ 27 ก.พ. 69 ครบทุกรางวัล สลากพัฒนา สถิติวันศุกร์ย้อนหลัง 3 ปี

2 วัน ที่แล้ว
ข่าว

ดราม่า อ.สกล ตำนานโค้ชหมอนทอง หอบของลำพัง ไร้คนเหลียวแล แจงความจริงอีกด้าน

2 วัน ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

ปากีสถาน VS อัฟกานิสถาน สรุปที่มาที่ไปสงคราม เกิดอะไรขึ้น เทียบกำลังทหาร

2 วัน ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 27 ก.พ. 2569 เปิดตลาดวันศุกร์ เศรษฐกิจ

ราคาทองก่อนปิดตลาดเย็นนี้ 27 ก.พ. 69 สงครามปากีฯ-อัฟกัน กระทบราคาแค่ไหน?

2 วัน ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กกต. ประกาศผลประชามติ 21.6 ล้านเสียง เห็นชอบให้มี รัฐธรรมนูญฉบับใหม่

2 วัน ที่แล้ว
อึ้ง! &quot;เสือ ดุสิต&quot; ลั่นกลางรายการ ขอมีทั้งสองคน เพราะดีทั้งคู่ ยอมรับทิ้งใครไปไม่ได้ ข่าว

อึ้ง! “เสือ ดุสิต” ลั่นกลางรายการ ขอมีทั้งสองคน เพราะดีทั้งคู่ ยอมรับทิ้งใครไปไม่ได้

2 วัน ที่แล้ว
โบกมือลาบัตร MRT ก้าวสู่ยุค &quot;แตะจ่ายด้วยบัตรแบงก์&quot; BEM ประกาศใช้ EMV 100% เริ่ม 1 มิ.ย. นี้ เศรษฐกิจ

โบกมือลาบัตร MRT เริ่มแตะจ่ายด้วยบัตรเครดิต/EMV 100% เริ่ม 1 มิ.ย. นี้

2 วัน ที่แล้ว
แฟนๆ ช็อก! ดาราสาว ซง จีฮโย ช็อก! หลังตรวจเจอเนื้องอกในลำไส้ใหญ่ ขนาด 5 มม. หมอหวั่นเป็น &quot;มะเร็ง&quot; สั่งตัดทิ้งด่วน บันเทิงเกาหลี

แฟนๆ ช็อก! ดาราสาว ตรวจเจอเนื้องอกในลำไส้ใหญ่ หมอหวั่นเป็น “มะเร็ง” สั่งตัดทิ้งด่วน

2 วัน ที่แล้ว
ปิดงบประกันสังคม ทำ LINE OA ราคากลาง 69.5 ล้านบาท หลังคว้ารางวัล LINE AWARDS 2025 ข่าว

เปิดงบประกันสังคม ทำ LINE Officials ราคากลาง 69.5 ล้าน หลังคว้ารางวัล LINE AWARDS 2025

2 วัน ที่แล้ว
ข่าว

LINE ชี้แจงกรณี สำนักงานประกันสังคม ได้รางวัล เป็นสาขาสติกเกอร์

2 วัน ที่แล้ว
เกิดอะไรขึ้น? นนนี่ โพสต์ตัดพ้อ โลกนี้ไม่มีเซฟโซนเหลือ-ทุกคนเอาแต่สร้างภาพ ช็อก! รูปสามีหายเกลี้ยงไอจี บันเทิง

นนนี่ ตัดพ้อ โลกนี้ไม่มีเซฟโซนเหลือ-ทุกคนเอาแต่สร้างภาพ รูปสามีหายเกลี้ยงไอจี

2 วัน ที่แล้ว
สำนักข่าวดัง ออกโรงป้องช่างภาพ ถูกตั้งข้อหาไร้หลักฐาน ซัด กกต. คุกคามสื่อหนัก ข่าว

สำนักข่าวดัง ออกโรงป้องช่างภาพ ถูกตั้งข้อหาไร้หลักฐาน ซัด กกต. คุกคามสื่อหนัก

2 วัน ที่แล้ว
ข่าว

ทุกแว้บ! ชาวเน็ตแสดงความยินดี “ดร.ลลิต์ภัทร” ได้รับแต่งตั้งตำแหน่งรอง ศจ.

2 วัน ที่แล้ว
สลด ชายเมียนมาตาบอด ถูกตำรวจปล่อยทิ้งกลางทาง รุ่งขึ้นพบเป็นศพ ข่าว

สลด ชายเมียนมาตาบอด ถูกตำรวจปล่อยทิ้งกลางทาง รุ่งขึ้นพบเป็นศพ

2 วัน ที่แล้ว
ลูกค้าใจหาย! ร้านชาบูดัง ลำลูกกา ประกาศปิดกิจการ หลังเปิดให้บริการมาตลอด 9 ปี หวนลิ้มรสครั้งสุดท้ายถึง 1 มี.ค. 69 เศรษฐกิจ

ลูกค้าใจหาย! ร้านชาบูดัง ลาดสวาย ประกาศปิดกิจการ 1 มี.ค. 69

2 วัน ที่แล้ว
บิตคอยน์ vs ทองคำ: สินทรัพย์ไหนตอบโจทย์ความเสถียร ท่ามกลางตลาดโลกที่ผันผวน? การเงิน

บิตคอยน์ vs ทองคำ: สินทรัพย์ไหนตอบโจทย์ความเสถียร ท่ามกลางตลาดโลกที่ผันผวน?

2 วัน ที่แล้ว
ข่าว

ศาลอาญารับฟ้องคดี ปู มัณฑนา โพสต์หมิ่น หนุ่ม กรรชัย ชี้หลักฐานมีมูล นัดสอบคำให้การ 8 มิ.ย. 69

2 วัน ที่แล้ว
ข่าว

“มิรา” แจงปมถูกจับก้น รับเมาจำรายละเอียดไม่ได้ ยันไม่ได้ฟ้อง “เสือ ดุสิต”

2 วัน ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 01 มี.ค. 2569 07:00 น.| อัปเดต: 27 ก.พ. 2569 14:36 น.
52
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูดวงวันนี้ 1 3 69

4 ราศี ดวงเศรษฐีจับ หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทอง เตรียมรับทรัพย์ก้อนใหญ่

เผยแพร่: 1 มีนาคม 2569
ดูดวงวันนี้ 28 2 69

5 ราศี การเงินหมุนเวียนดีมาก! จับอะไรเป็นเงินเป็นทอง เหมาะเริ่มธุรกิจเสริม

เผยแพร่: 28 กุมภาพันธ์ 2569
ก๊วนเพื่อนเบลเยียม 21 คน ลงขันคนละ 190 บาท ถูกหวยแจ็กพอต 4,700 ล้าน เจ้าตัวยังถ่อมตน-ยันไม่คิดลาออกจากงาน

รวยเละ! ก๊วนเพื่อน 21 คน ลงขันซื้อหวย ถูกแจ็กพอต 4.7 พันล้าน

เผยแพร่: 27 กุมภาพันธ์ 2569

Pink ตอกกลับสื่อ หลังถูกลือเตียงหัก เลิกสามี แครี่ ฮาร์ต ปิดฉากชีวิตคู่ 20 ปี

เผยแพร่: 27 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button