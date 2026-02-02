หญิงชาวอิหร่าน ถูกชายซูดาน ลากรางไฟถูกรถไฟทับดับคู่ ลั่นพาไปตายด้วยกัน
หญิงชาวอิหร่าน ถูกชายซูดาน ลากรางไฟเยอรมัน ถูกรถไฟทับดับคู่ เผยก่อนตายคนร้ายตะโกน เราจะตายไปด้วยกัน ทั้งนี้ตำรวจเชื่อคนร้ายกับเหยื่อไม่รู้จักกันมาก่อน
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ เว็บไซต์ มาเธอร์ชิป รายงานว่าหญิงชาวอิหร่านวัย 18 ปี เสียชีวิตพร้อมกับชายชาวซูดานวัย 25 ปี หลังจากที่ถูกชายคนดังกล่าวลากหญิงชาวอิหร่านลงไปในรางรถไฟ สถานีวันด์สเบค มาร์คท์ เมืองฮัมบูร์ก ประเทศเยอรมนี ก่อนที่ทั้งสองจะถูกรถไฟชนเสียชีวิต
อ้างอิงจากรายงานเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นในเวลา 22.07 น. ตามเวลาท้องถิ่น โดยผู้ตายกำลังยืนรอรถไฟที่สถานี ก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะลากเธอลงรางไฟ และกลายเป็นเหตุสลดในที่สุด ซึ่งอ้างอิงจากปากคำพยานระบุว่าผู้ก่อเหตุตะโกนว่า “เราจะตายไปด้วยกัน” ด้วย
จากการตรวจสอบตำรวจเชื่อว่าผู้ตายกับผู้ก่อเหตุไม่รู้จักกันมาก่อน นอกจากนี้จากการตรวจสอบพบว่าไม่กี่วันก่อนเกิดเหตุชายชาวซูดานนี้ถูกจับกุมฐานทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจ แต่ได้รับการปล่อยตัวออกมา เนื่องจากตำรวจกำลังสอบสวนในคดีทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่
ขณะนี้ทางตำรวจกำลังสอบสวนเพิ่มเติม เพื่อหามูลเหตุจูงใจที่แท้จริงในการก่อเหตุสะเทือนขวัญนี้ต่อไป
