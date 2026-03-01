วงการขาสั้นหลั่งน้ำตา อำลา แข้งดาวรุ่งรั้วอัสสัมชัญจากไปกระทันหัน !
ข่าวเศร้าสลดรับต้นปีของชาวอินทรีแดง! “ค็อกกี้” อิทธิกร ชัยคณิช นักเตะอนาคตไกลทีมโรงเรียนอัสสัมชัญ เสียชีวิตลงแล้วอย่างสงบหลังประสบอุบัติเหตุรถชนที่จังหวัดร้อยเอ็ด ท่ามกลางความอาลัยรักจากครอบครัว เพื่อนร่วมทีม และพี่น้องชาว AC ทั่วประเทศ
เป็นข่าวเศร้าที่บีบหัวใจคนรักฟุตบอลนักเรียนเป็นอย่างมาก หลังจากที่แฟนเพจอย่างเป็นทางการของ “Assumption College • โรงเรียนอัสสัมชัญ” โพสต์ภาพและข้อความแสดงความอาลัย เมื่อ 27 ก.พ.2569 ต่อการจากไปของ “ค็อกกี้” นายอิทธิกร ชัยคณิช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น “AC140” และนักฟุตบอลตัวหลักของโรงเรียนที่ฝากผลงานไว้อย่างน่าประทับใจ
รายงานระบุ “ค็อกกี้” ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์อย่างรุนแรงและเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดอย่างสุดความสามารถของทีมแพทย์ แต่สุดท้ายเจ้าตัวได้จากไปอย่างสงบ ทิ้งไว้เพียงความทรงจำและชื่อเสียงในฐานะนักกีฬาที่ทุ่มเทเพื่อสถาบันมาโดยตลอด
หากย้อนกลับไปในช่วงปลายปีที่ผ่านมา ชื่อของ “ค็อกกี้” เป็นที่พูดถึงอย่างมากในแวดวงลูกหนังขาสั้น เนื่องจากเขาต้องเผชิญกับอาการบาดเจ็บรุนแรงจนต้องเข้ารับการผ่าตัดใหญ่ ทำให้พลาดโอกาสสำคัญในการลงสนามรับใช้สถาบันในศึก “ฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 31” ซึ่งเป็นรายการที่นักบอลอัสสัมชัญทุกคนใฝ่ฝัน แต่เขาก็ยังคงเป็นกำลังใจสำคัญให้เพื่อนร่วมทีมอยู่ข้างสนามเสมอมา
ทันทีที่ข่าวร้ายนี้ถูกเผยแพร่ออกไป บรรดาศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน รวมถึงนักฟุตบอลจากสถาบันคู่แข่งและแฟนบอลทั่วประเทศ ต่างพากันเข้ามาคอมเมนต์แสดงความเสียใจต่อครอบครัวของอิทธิกรอย่างล้นหลาม โดยทุกคนต่างยกย่องให้เขาเป็นนักสู้ทั้งในและนอกสนาม และเสียดายในอนาคตที่กำลังจะไปได้ไกลในเส้นทางลูกหนังอาชีพ
การจากไปของ “ค็อกกี้” ในวัยที่กำลังจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่และมีอนาคตที่สดใส ถือเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวอัสสัมชัญ และจะเป็นบทเรียนเตือนใจถึงความไม่แน่นอนของชีวิตที่ฝากไว้ให้คนเบื้องหลังได้จดจำสปิริตของเขาตลอดไป.
