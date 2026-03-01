ข่าวกีฬา

วงการขาสั้นหลั่งน้ำตา อำลา แข้งดาวรุ่งรั้วอัสสัมชัญจากไปกระทันหัน !

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 01 มี.ค. 2569 10:07 น.| อัปเดต: 01 มี.ค. 2569 10:07 น.
56

ข่าวเศร้าสลดรับต้นปีของชาวอินทรีแดง! “ค็อกกี้” อิทธิกร ชัยคณิช นักเตะอนาคตไกลทีมโรงเรียนอัสสัมชัญ เสียชีวิตลงแล้วอย่างสงบหลังประสบอุบัติเหตุรถชนที่จังหวัดร้อยเอ็ด ท่ามกลางความอาลัยรักจากครอบครัว เพื่อนร่วมทีม และพี่น้องชาว AC ทั่วประเทศ

เป็นข่าวเศร้าที่บีบหัวใจคนรักฟุตบอลนักเรียนเป็นอย่างมาก หลังจากที่แฟนเพจอย่างเป็นทางการของ “Assumption College • โรงเรียนอัสสัมชัญ” โพสต์ภาพและข้อความแสดงความอาลัย เมื่อ 27 ก.พ.2569 ต่อการจากไปของ “ค็อกกี้” นายอิทธิกร ชัยคณิช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น “AC140” และนักฟุตบอลตัวหลักของโรงเรียนที่ฝากผลงานไว้อย่างน่าประทับใจ

รายงานระบุ “ค็อกกี้” ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์อย่างรุนแรงและเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดอย่างสุดความสามารถของทีมแพทย์ แต่สุดท้ายเจ้าตัวได้จากไปอย่างสงบ ทิ้งไว้เพียงความทรงจำและชื่อเสียงในฐานะนักกีฬาที่ทุ่มเทเพื่อสถาบันมาโดยตลอด

หากย้อนกลับไปในช่วงปลายปีที่ผ่านมา ชื่อของ “ค็อกกี้” เป็นที่พูดถึงอย่างมากในแวดวงลูกหนังขาสั้น เนื่องจากเขาต้องเผชิญกับอาการบาดเจ็บรุนแรงจนต้องเข้ารับการผ่าตัดใหญ่ ทำให้พลาดโอกาสสำคัญในการลงสนามรับใช้สถาบันในศึก “ฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 31” ซึ่งเป็นรายการที่นักบอลอัสสัมชัญทุกคนใฝ่ฝัน แต่เขาก็ยังคงเป็นกำลังใจสำคัญให้เพื่อนร่วมทีมอยู่ข้างสนามเสมอมา

ทันทีที่ข่าวร้ายนี้ถูกเผยแพร่ออกไป บรรดาศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน รวมถึงนักฟุตบอลจากสถาบันคู่แข่งและแฟนบอลทั่วประเทศ ต่างพากันเข้ามาคอมเมนต์แสดงความเสียใจต่อครอบครัวของอิทธิกรอย่างล้นหลาม โดยทุกคนต่างยกย่องให้เขาเป็นนักสู้ทั้งในและนอกสนาม และเสียดายในอนาคตที่กำลังจะไปได้ไกลในเส้นทางลูกหนังอาชีพ

การจากไปของ “ค็อกกี้” ในวัยที่กำลังจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่และมีอนาคตที่สดใส ถือเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวอัสสัมชัญ และจะเป็นบทเรียนเตือนใจถึงความไม่แน่นอนของชีวิตที่ฝากไว้ให้คนเบื้องหลังได้จดจำสปิริตของเขาตลอดไป.

ภาพ @Facebook
ภาพ @Facebook

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
Line News

เลขเด็ด แม่ตะเคียนให้โชค งวด 1 มี.ค. 69 ทายปริศนาลุ้นรางวัล ก่อนหวยออกบ่ายวันนี้

3 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สนามบินดูไบ-อาบูดาบีระเบิดยับ! สังเวยแล้ว 1 ศพ เจ็บระนาว

21 นาที ที่แล้ว
สุวรรณภูมิ ประกาศ ยกเลิกเที่ยวบิน 32 ไฟลต์ เซ่นพิษสงคราม อิสราเอล-อิหร่าน ข่าว

สุวรรณภูมิ แจ้งยกเลิกเที่ยวบิน 32 ไฟลต์ เซ่นพิษสงคราม อิสราเอล-อิหร่าน

30 นาที ที่แล้ว
Line News

วันนี้หวยออก 1 3 69 เจ๊กุ้งพารวย ปล่อยเลขเด็ดลุ้นฟาดรางวัลใหญ่ สลากสัญจร จ.สุราษฎร์ฯ

33 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สิ้นแล้ว ซัดดัมอีสาน อดีต สส. มหาสารคาม จากไปอย่างสงบ สิริอายุ 68 ปี

44 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คลิปโดรนพลีชีพพุ่งชน “เบิร์จ อัล อาหรับ” หลังอิหร่านเปิดฉากถล่มล้างแค้น สหรัฐฯ-อิสราเอล

44 นาที ที่แล้ว
ชายคลั่ง ใช้อาวุธมีด จี้คอหญิงสาวเป็นตัวประกัน นานนับชั่วโมง ก่อนรอดหวุดหวิด ข่าว

ชายคลั่ง ใช้อาวุธมีด จี้คอหญิงสาวเป็นตัวประกัน นานนับชั่วโมง ก่อนรอดหวุดหวิด

52 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

โรงเรียนดัง จัดงานอำลาครั้งสุดท้าย หลังประกาศปิดกิจการถาวร ลูกศิษย์หลั่งน้ำตาใจหาย

53 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

อาลัย ครูหนุ่ย สถาพร ผู้แต่งเพลงลูกทุ่งอมตะ เสียชีวิตขณะนอนหลับ สิริอายุ 77 ปี

58 นาที ที่แล้ว
โค้ชจุ่น หมอนทอง ผ่าตัด ข่าวกีฬา

โค้ชจุ่น” กางพิมพ์เขียวผ่าตัด “หมอนทองวิทยา” จี้ปัญหาแรกที่ต้องแก้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ข่าวดี! ครอบครัวแจ้งกำหนดการปล่อยตัว เสก โลโซ เร็ว ๆ นี้ แฟนเพลงร่วมยินดี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพ @mariasharapova ข่าวกีฬา

มาเรีย ชาราโปวา อวดลุคออนเซ็น แฟนคลับแห่ชม “เลอค่าทั้งคนทั้งวิว”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
Line News

มาแล้ว เลขเด็ด เฮียนัน ปล่อยแนวทางงวดนี้ 1 3 69 สูตรหวยทำมือ ชิงเงินก้อนมาปลดหนี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ตีแผ่ด้านมืดบอลนักเรียน! นักข่าวกีฬารุ่นใหญ่ แฉวงการแข้งขาสั้น ส่วยตัวจริง-พนัน-ล่วงละเมิด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

วงการขาสั้นหลั่งน้ำตา อำลา แข้งดาวรุ่งรั้วอัสสัมชัญจากไปกระทันหัน !

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชนม์ทิดา อัศวเหม ความรักปัจจุบัน บันเทิง

เพลง ชนม์ทิดา เผยบทเรียนล้ำค่า ในวันที่เข้มแข็งกว่าเดิม “ไม่เสียใจที่เคยรักเต็มหัวใจ”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

ส่องทะเบียนรถ นายกฯ อนุทิน สวมม่อฮ่อมแอ่วเมืองแพร่ ห่มผ้าพระธาตุช่อแฮ เสริมสิริมงคล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซิดนีย์ สวีนนีย์ เตะบอล ข่าวกีฬา

“ซิดนีย์ สวีนนีย์” บุกสนามเหย้าโรนัลโด้ โชว์สกิลลูกหนังจนแฟนคลับสงสัย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักร้องบุรีรัมย์แต่งงานเจ้าบ่าวออสเตรเลีย 2 คน ข่าวภูมิภาค

อดีตนักร้องสาวเมืองบุรีรัมย์ สร้างตำนานรัก “3 เรา” ควง 2 เจ้าบ่าวตำรวจออสเตรียเข้าพิธีชื่นมื่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สื่อรัฐบาลอิหร่าน ยืนยัน คาเมเนอี ผู้นำสูงสุด พร้อมลูกหลาน เสียชีวิตยกครัว ข่าวต่างประเทศ

สื่อรัฐบาลอิหร่าน ยืนยัน คาเมเนอี ผู้นำสูงสุด พร้อมลูกหลาน เสียชีวิตยกครัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ทรัมป์ ประกาศชัด คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดเสียชีวิตแล้ว สั่งปูพรมถล่มอิหร่านต่อ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย 1 มีนาคม 2569 เช็กผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ครบทุกรางวัล ตรวจหวย

ตรวจหวย 1 มีนาคม 2569 เช็กผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ครบทุกรางวัล

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 1 3 69 ดูดวง

4 ราศี ดวงเศรษฐีจับ หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทอง เตรียมรับทรัพย์ก้อนใหญ่

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
อำนาจรื่นเริง หมากัด ข่าวกีฬา

กลัวคนห่วง! อำนาจ รื่นเริง นอนชัก 2 วัน ถูกสุนัขกัดแต่ไม่บอกใคร

1 วัน ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 28 2 69 ดูดวง

5 ราศี การเงินหมุนเวียนดีมาก! จับอะไรเป็นเงินเป็นทอง เหมาะเริ่มธุรกิจเสริม

1 วัน ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 01 มี.ค. 2569 10:07 น.| อัปเดต: 01 มี.ค. 2569 10:07 น.
56
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลขเด็ด แม่ตะเคียนให้โชค งวด 1 มี.ค. 69 ทายปริศนาลุ้นรางวัล ก่อนหวยออกบ่ายวันนี้

เผยแพร่: 1 มีนาคม 2569

สนามบินดูไบ-อาบูดาบีระเบิดยับ! สังเวยแล้ว 1 ศพ เจ็บระนาว

เผยแพร่: 1 มีนาคม 2569
สุวรรณภูมิ ประกาศ ยกเลิกเที่ยวบิน 32 ไฟลต์ เซ่นพิษสงคราม อิสราเอล-อิหร่าน

สุวรรณภูมิ แจ้งยกเลิกเที่ยวบิน 32 ไฟลต์ เซ่นพิษสงคราม อิสราเอล-อิหร่าน

เผยแพร่: 1 มีนาคม 2569

วันนี้หวยออก 1 3 69 เจ๊กุ้งพารวย ปล่อยเลขเด็ดลุ้นฟาดรางวัลใหญ่ สลากสัญจร จ.สุราษฎร์ฯ

เผยแพร่: 1 มีนาคม 2569
Back to top button