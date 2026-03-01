ข่าวกีฬา

ตีแผ่ด้านมืดบอลนักเรียน! นักข่าวกีฬารุ่นใหญ่ แฉวงการแข้งขาสั้น ส่วยตัวจริง-พนัน-ล่วงละเมิด

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 01 มี.ค. 2569 10:11 น.| อัปเดต: 01 มี.ค. 2569 10:11 น.
54

วงการลูกหนังขาสั้นสั่นสะเทือน! บับเบิ้ล ยิ่งรัก นักข่าวบอลไทยฝีปากกล้า ร่ายยาวตีแผ่เหรียญสองด้านของฟุตบอลนักเรียนไทย แฉยับมุมมืดที่มีมานาน ทั้งโค้ชรับใต้โต๊ะ ยันการพนันในแคมป์ แต่ย้ำมุมสว่าง “พ่อพระผู้สร้างฝัน” ก็ยังมีอยู่จริง

กลายเป็นประเด็นทอล์กออฟเดอะทาวน์ในวงการฟุตบอลนักเรียนทันที เมื่อ “บับเบิ้ล” ยิ่งรัก รักษ์สุวรรณ สื่อมวลชนสายกีฬาชื่อดังเจ้าของเพจ BubbleYingrak ออกมาเขียนบทความกระตุกหนวดเสือ ตีแผ่เบื้องลึกเบื้องหลังที่หลายคนอาจไม่เคยรู้ หรือรู้แต่ไม่กล้าพูด เกี่ยวกับ “ผลประโยชน์ทับซ้อน” และพฤติกรรมเทาๆ ในแวดวงบอลเด็ก

บับเบิ้ลระบุชัดเจน ! ตลอดการทำงานในสายข่าวฟุตบอลมายาวนาน เขาได้สัมผัสและรับทราบข้อมูลด้านลบที่กัดกินวงการบอลนักเรียนมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็น ประเด็นของโค้ชและผู้บริหารที่มีทั้ง การรับเงินใต้โต๊ะเพื่อแลกโควตานักกีฬา, การโกงอายุเด็กเพื่อให้ได้เปรียบในการแข่งขัน, การลงโทษเด็กด้วยความรุนแรง (ตบเด็ก) ไปจนถึงประเด็นอื้อฉาวอย่างการล่วงละเมิดทางเพศนักเตะเยาวชน (ตุ๋ยเด็ก)

พฤติกรรมนอกลู่นอกทาง ทั้งการหนีแคมป์, ดื่มเหล้า, ติดหญิง และที่ร้ายแรงที่สุดคือการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด (ดูดม้า)

อีกทั้งผู้ปกครองและผู้มีอิทธิพล โดยพ่อแม่ที่พยายามใช้ “เงินยัด” เพื่อให้ลูกได้ลงสนาม รวมถึงศิษย์เก่าบางกลุ่มที่มีอิทธิพลเหนือการตัดสินใจของโค้ช

บับเบิ้ลตั้งคำถามแรงด้วยว่า ปัจจุบันมีการ “แทงพนันกันเอง” ตั้งแต่ระดับคนทำทีมไปจนถึงตัวนักฟุตบอล ซึ่งถือเป็นมะเร็งร้ายที่ทำลายสปิริตของเกม

ภาพประกอบไม่เกี่ยวกับเนื้อหา @Pixabey

มุมสว่าง “พ่อพระ” และ “รถขนฝัน” ยังมีลมหายใจ

อย่างไรก็ตาม ในความมืดมิดก็ยังมีแสงสว่าง บับเบิ้ลยืนยันว่าด้านดีๆ ของวงการนี้ยังมีอยู่อีกมาก และควรค่าแก่การสนับสนุน

อาทิ โค้ชหัวใจทองคำ เช่น ครูหรือโค้ชที่เป็น “พ่อพระ” ของแท้ สอนฟุตบอลฟรี ดูแลเด็กเหมือนลูกในไส้ ควักเนื้อตัวเองทำทีมโดยไม่หวังผลประโยชน์หรือรับใต้โต๊ะ

เด็กๆ ที่กตัญญู ขยันซ้อม ขยันเรียน ใช้ฟุตบอลเป็นเครื่องมือในการยกระดับฐานะครอบครัวและสร้างอนาคต

ศิษย์เก่าที่คอยเกื้อหนุน เป็นพี่เลี้ยงนำทาง และหยิบยื่นโอกาสทางการศึกษาหรืออาชีพให้นักรุ่นน้องได้เดินต่อในเส้นทางที่ถูกต้อง.

