แฉ “นักบอลเดินสายอุบลฯ” แอบถ่ายคลิป อึ้ง! แฟนคลับแห่ให้กำลังใจคนก่อเหตุ
เปิดโปงพฤติกรรม นักบอลเดินสายอุบลฯ ฉาวหนัก! แอบถ่ายคลิปเพื่อนแฟนอาบน้ำถึง 2 มุม จับได้พบคลังภาพหญิงอื่นเพียบ เจ้าตัวขู่ปิดปากก่อนเปลี่ยนโหมดขอความเห็นใจ ด้านโซเชียลเสียงแตก ช็อกตรรกะเอฟซีออกมารุมแห่ให้กำลังใจ
เป็นประเด็นร้อนที่ในจังหวัดอุบลราชธานี มีการเปิดโปงพฤติกรรมนักฟุตบอลเดินสายรายหนึ่งที่เบื้องหน้าโชว์ลีลาในสนามอย่างเท่ แต่เบื้องหลังกลับมีพฤติกรรม “สายหงี่” แอบถ่ายและคุกคามทางเพศหญิงสาวที่อยู่ใกล้ตัว
ข้อมูลเปิดโปงทั้งหมดจากเพจ ” เจ๊ม้อย v+” ระบุ เรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปช่วงปลายปี 2567 โดย “กิ๊ฟซี่” (นามสมมติ) ผู้เสียหายเช่าห้องอยู่กับเพื่อนสาวชื่อ “วิว” ในย่านสมุทรปราการ ต่อมาวิวได้พาแฟนหนุ่มชื่อ “บอย” (นามสมมติ) นักบอลเดินสายจากอุบลฯ มาอยู่ด้วยเพื่อหางานทำในกรุงเทพฯ
ช่วงแรกไม่มีปัญหาเพราะเวลาทำงานสวนทางกัน บอยขับไรเดอร์ช่วงกลางคืน ส่วนกิ๊ฟซี่ทำงานกลางวัน
ความผิดปกติเริ่มชัดเจนขึ้นเมื่อวันหนึ่งกิ๊ฟซี่นอนพักผ่อนอยู่บนเตียง บอยที่เพิ่งกลับจากทำงานพยายามเข้ามาลวนลาม กอดจูบจนเธอต้องสะบัดออกและตัดสินใจย้ายออกไปอยู่กับแฟนหนุ่มทันทีเพื่อความปลอดภัย
ความจริงมาปรากฏชัดในช่วงต้นปี 2569 เมื่อ “วิว” แฟนของบอยไปค้นเจอความลับในมือถือที่แทบช็อก เพราะบอยไม่ได้มีแค่รูปภาพเซ็กซี่ของหญิงสาวคนอื่นที่แอบแคปไว้เป็นอัลบั้ม แต่กลับมี “คลิปแอบถ่ายกิ๊ฟซี่ขณะอาบน้ำ” ถึง 2 มุม
เมื่อความลับแตก บอยไม่ได้แสดงท่าทีสำนึกผิดในตอนแรก แต่กลับส่งข้อความข่มขู่จะเอาชีวิตและปฏิเสธทุกคำกล่าวหา กระทั่งทางฝั่งกิ๊ฟซี่และแฟนหนุ่มรวบรวมหลักฐานเข้าแจ้งความดำเนินคดีอย่างจริงจัง
หลังจากถูกบีบด้วยกฎหมาย บอยตัดสินใจโพสต์ข้อความยอมรับผิดผ่านโซเชียล โดยระบุว่า ตนยอมรับผิดทุกการกระทำ และขอโทษทุกคนที่แอบแคปรูปและแอบถ่ายคลิปไว้ เป็นความผิดร้ายแรงที่สังคมรับไม่ได้ จะจำไว้เป็นบทเรียนที่แพงที่สุดในชีวิต
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ทำให้สังคมเดือดยิ่งกว่า คือความเห็นจากกลุ่มแฟนคลับ (FC) ที่พยายามเข้ามาให้กำลังใจในเชิงว่า “ลูกผู้ชายทำผิดยอมรับผิด สังคมควรให้อภัย” จนกลายเป็นข้อถกเถียงว่า พฤติกรรมละเมิดความเป็นส่วนตัวและข่มขู่เช่นนี้ ควรได้รับความเห็นใจจริงหรือ?
หรือนี่เป็นเพียงการยอมรับผิดเพราะ “ทางตัน” ทางกฎหมายเท่านั้น.
