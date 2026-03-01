บันเทิง

เพลง ชนม์ทิดา เผยบทเรียนล้ำค่า ในวันที่เข้มแข็งกว่าเดิม “ไม่เสียใจที่เคยรักเต็มหัวใจ”

เผยแพร่: 01 มี.ค. 2569 10:04 น.
ชนม์ทิดา อัศวเหม

เปิดใจครั้งสำคัญ! “เพลง” ชนม์ทิดา ควงคู่คุณแม่ “ตู่ นันทิดา” เผยหมดเปลือกใน Club Friday Show ถึงมรสุมชีวิตที่ถาโถม ทั้งการสูญเสียคุณพ่อและรักที่ต้องจบลง ยันวันนี้หัวใจตกตะกอน พร้อมส่งต่อพลังบวกให้เลือก “ใจดีต่อกัน” เพราะโลกนี้ทุกคนต่างมีสงครามที่ต้องสู้ในแบบตัวเอง

กว่าจะกลับมายืนหยัดและยิ้มได้อย่างสง่างามในวันนี้ ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับ “เพลง” ชนม์ทิดา อัศวเหม ที่ต้องเผชิญกับบททดสอบครั้งใหญ่ในชีวิตรอบปีที่ผ่านมา ทั้งความสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักอย่างคุณพ่อ “เอ๋ ชนม์สวัสดิ์” และความสัมพันธ์ทางความรักที่เดินมาถึงทางตัน

ล่าสุดเจ้าตัวตัดสินใจเปิดเผยบทเรียนราคาแพงผ่านรายการดัง เพื่อหวังให้เรื่องราวของเธอเป็นแรงบันดาลใจในการเยียวยาหัวใจให้กับคนอื่น

เพลง ชนม์ทิดา เผยว่าที่ผ่านมาได้รับการติดต่อจากรายการหลายครั้งแต่ปฏิเสธมาตลอด เพราะในตอนนั้นหัวใจยังไม่พร้อมและยังไม่สามารถเรียบเรียงความคิดของตัวเองได้ จนกระทั่งวันนี้ที่เธอรู้สึกว่า “หัวใจแข็งแรงพอ” จึงเลือกใช้พื้นที่นี้แชร์มุมมองความรักในแบบของมนุษย์ที่มีทั้งสุขและทุกข์สลับกันไป โดยเน้นย้ำว่าการออกมาพูดครั้งนี้ไม่ได้ต้องการให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ใครในเชิงลบ แต่เป็นการส่งต่อประสบการณ์ส่วนตัวเท่านั้น

บทเรียนจากการรัก “Self-Love” และการวางขอบเขต

แม้ความรักที่เคยฝันไว้จะไม่ได้ไปถึงปลายทาง แต่เพลงยืนยันอย่างชัดเจนว่า “ไม่เสียใจที่ได้รัก” เพราะในช่วงเวลาหนึ่งเธอมีความสุขจริงๆ และความทรงจำนั้นจะยังมีที่ว่างในหัวใจเสมอ สิ่งสำคัญที่เธอได้รับจากบททดสอบน้ำตาครั้งนี้คือ

  • ศักยภาพในการรัก (Ability to Love) การได้รู้ว่าตัวเองสามารถรักใครสักคนได้อย่างเต็มที่เพียงใด
  • การรักตัวเอง (Self-Love) กลับมาดูแลและเห็นคุณค่าของใจตัวเองเป็นอันดับแรก
  • การวางขอบเขต (Set Boundaries) เรียนรู้ที่จะวางขอบเขตความสัมพันธ์ให้เหมาะสมเพื่อความสงบสุขในใจ

ทิ้งท้ายด้วยข้อคิดกินใจที่เพลงฝากไว้ถึงทุกคนว่า หากโลกนี้เราสามารถเลือกเป็นอะไรก็ได้ “จงเลือกที่จะเป็นคนใจดี” ทั้งต่อตัวเองและผู้อื่น เพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่าคนตรงหน้ากำลังต่อสู้กับมรสุมชีวิตอะไรมาบ้าง

“ถ้าเราไม่เคยผ่านความทุกข์ เราก็คงไม่เข้าใจคุณค่าของความสุขและสันติสุขอย่างแท้จริง” คือประโยคที่สรุปตัวตนของเพลง ชนม์ทิดา ในนเวอร์ชันที่เติบโตและเข้มแข็งที่สุดในวันนี้.

