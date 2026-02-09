ข่าวกีฬาฟุตบอล

เดือดหลังเกม! นักบอลนอกลีกฉุนแม่โดนด่า เปิดฉากนัวแฟนบอลคู่แข่งเละเทะ

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 09 ก.พ. 2569 14:51 น.| อัปเดต: 09 ก.พ. 2569 15:19 น.
58
ภาพ @X

อัดกันยับ ! หลังครบ 90 นาที แข้งเจ้าถิ่นน็อตหลุดปะทะแฟนบอลที่อ้างว่าด่าแม่ ขณะที่คลิปแฉสตาฟฟ์ทีมเยือนร่วมวงบู๊โชว์แม่ไม้มวยไทยกลางสนาม

นักฟุตบอลระดับนอกลีกรายหนึ่งก่อเหตุทำร้ายร่างกายแฟนบอลทีมคู่แข่ง สาเหตุเบื้องต้นคาดว่า เกิดจากความโกรธแค้นที่แฟนบอลกลุ่มดังกล่าวตะโกนด่าแม่ของเขา เหตุการณ์ความรุนแรงนี้ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเข้ามาเปิดการสอบสวนทันที

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจบการแข่งขันฟุตบอลรายการ เอฟเอ วาส (FA Vase) เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (7 ก.พ.) โดยทีม ดรอยส์เดน (Droylsden) บุกมาเอาชนะ บลิสตัน ทาวน์ (Bilston Town) ได้ถึงถิ่น 2-0 ซึ่งคลิปวิดีโอที่ปรากฏในโลกออนไลน์บันทึกภาพเหตุการณ์ขณะที่นักเตะหมายเลข 15 ของทีมบลิสตันกำลังชกต่อยชุลมุนกับกลุ่มแฟนบอลทีมคู่แข่ง

เขาต่อสู้กับแฟนบอลหลายคนอยู่พักใหญ่ ก่อนที่ผู้คนในบริเวณนั้นจะเข้ามาช่วยกันแยกทั้งสองฝ่ายออกจากกัน (ดูคลิป)

นักเตะของบิลสตัน ทาวน์ ทะเลาะวิวาทกับแฟนบอลคู่ปรับ หลังถูกกล่าวหาว่าด่าทอแม่ของเขา
ภาพ @X
เหตุการณ์สุดช็อก! ผู้เล่นของบิลสตัน ทาวน์ ปะทะกับแฟนบอลของดรอยล์สเดน ในเหตุการณ์วุ่นวายหลังจบการแข่งขัน
ภาพ @X

ความวุ่นวายไม่ได้จบลงแค่นั้น คลิปวิดีโออีกชิ้นหนึ่งเผยให้เห็นภาพสตาฟฟ์โค้ชของทีมดรอยส์เดนถูกกลุ่มแฟนบอลเจ้าถิ่น บลิสตันวิ่งไล่กวดไปทั่วสนาม

ภาพในคลิปแสดงให้เห็นจังหวะที่สตาฟฟ์รายนี้ปล่อยหมัดใส่แฟนบอลคนหนึ่ง นอกจากนี้รายงานของเดอะซันยังอ้างว่า ผู้ก่อเหตุพยายามกระโดดถีบในลักษณะคล้ายกับ “กังฟูคิก” ของ เอริก คันโตนา ใส่คู่กรณีระหว่างที่ถูกไล่ตามอีกด้วย

ล่าสุด ตำรวจเวสต์มิดแลนด์และผู้บริหารของสโมสรเจ้าบ้านกำลังเร่งดำเนินการสอบสวนเหตุการณ์นี้อย่างเร่งด่วน

โฆษกตำรวจแถลงถึงกรณีนี้ว่า เรากำลังสืบสวนเหตุความวุ่นวายและใช้ความรุนแรงที่เกิดขึ้น ณ สโมสรฟุตบอล บลิสตัน ทาวน์ บนถนนควีน เมื่อวานนี้ (8 ก.พ.) เราได้รับแจ้งเหตุว่ามีการทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. เบื้องต้นยังไม่มีการจับกุมผู้กระทำผิดรายใด

เหตุการณ์ความวุ่นวายนี้เกิดขึ้นหลังจากทีมเยือน Droylsden บุกมาเอาชนะเจ้าถิ่นไปได้ 2-0
ภาพ @X

ด้านสโมสรบลิสตันฯ แถลงการณ์ร่วมกับทีมเยือนเพื่อยืนยันการสอบสวน โดยระบุว่า ทางสโมสรรับทราบถึงคลิปวิดีโอเหตุการณ์หลังจบเกมที่มีการเผยแพร่ออกไป ขอยืนยันว่าภาพเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้สะท้อนถึงภาพรวมของการแข่งขันหรือบรรยากาศตลอดทั้งวัน สโมสรอยู่ในระหว่างกระบวนการตรวจสอบภาพเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนี้อย่างละเอียด

ในขณะที่ทีมดรอยส์เดน ไม่ได้กล่าวถึงเหตุการณ์ความวุ่นวายนี้ในข้อความหลังจบเกมทางช่องทางสื่อสารของสโมสร พวกเขาเพียงแค่โพสต์ขอบคุณเจ้าบ้านสำหรับการต้อนรับเท่านั้น

ทั้งนี้ท่ากระโดดถีบในลักษณะนี้เคยเป็นข่าวดังไปทั่วโลกเมื่อปี 1995 จากเหตุการณ์ที่ เอริก คันโตนา ตำนานนักเตะทีม แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด กระโดดถีบแฟนบอลทีม คริสตัล พาเลซ หลังจากถูกตะโกนด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคาย (ดูภาพกังฟูคิกตันโตน่า).

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ภาพเหตุการณ์โดมถล่มที่ศูนย์ฝึกการไฟฟ้าบางพลี พร้อมทีมกู้ภัยที่ถูกห้ามเข้าช่วยเหลือ ข่าว

กู้ภัยบางพลีงง! ถูกห้ามเข้าช่วยคนเจ็บเหตุโดมถล่ม ศูนย์ฝึกการไฟฟ้า อ้างระเบียบเขตราชการ

12 นาที ที่แล้ว
&quot;ต๊ะ นารากร&quot; แพ้เลือกตั้ง ยอมรับจิตตก &quot;อภิสิทธิ์&quot; สายตรงขอโทษไม่ได้ช่วยหาเสียง ข่าวการเมือง

“ต๊ะ นารากร” แพ้เลือกตั้ง ยอมรับจิตตก “อภิสิทธิ์” สายตรงขอโทษไม่ได้ช่วยหาเสียง

13 นาที ที่แล้ว
ไฟไหม้ศรีบำเพ็ญพระราม 4 แมว ข่าว

เกิดเหตุไฟไหม้บ้าน ซอยศรีบำเพ็ญ ถนนพระราม 4 พบแมวถูกไฟคลอกสาหัส!

24 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พิรุธ “บัตรเขย่ง” ชลบุรี เขต 3 โผล่ปริศนา 5 พันใบ! จี้ กกต. สอบด่วน

33 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ผู้สมัครพรรค ส้ม จ.ขอนแก่น เตรียมยื่น ขอนับคะแนนใหม่ คะแนนผิด เขียน 0 เกินมาตัว

44 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เพจต้านโกง เปิดข้อมูลโครงการโดมถล่ม การไฟฟ้านครหลวง 1353 ล้านบาท

48 นาที ที่แล้ว
บัตรเสีย 7,400 ใบ ในการเลือกตั้งลำปาง เขต 2 ทำให้เกิดข้อสงสัย ข่าวการเมือง

ด่วน! บัตรเสีย 7,400 ใบ จี้ กกต. ลำปาง เขต 2 จ่อขอนับคะแนนใหม่

49 นาที ที่แล้ว
อึ้ง &quot;หมอชลน่าน&quot; แพ้เลือกตั้ง ในรอบ 25 ปี เพื่อไทยสูญพันธุ์ยกจังหวัด ข่าวการเมือง

อึ้ง “หมอชลน่าน” แพ้เลือกตั้ง ในรอบ 25 ปี เพื่อไทยสูญพันธุ์ยกจังหวัด

55 นาที ที่แล้ว
พรรคประชาชน จี้ เขต 1 จ.พิจิตร เจอบัตรเขย่งเกินผู้ใช้สิทธิ 3 หมื่นใบ ข่าวการเมือง

พรรคส้มจี้ถาม พิจิตร เขต 1 บัตรเขย่งเกือบ 3 หมื่นใบ โผล่จากไหน หลังพ่ายภูมิใจไทย

56 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เดือดหลังเกม! นักบอลนอกลีกฉุนแม่โดนด่า เปิดฉากนัวแฟนบอลคู่แข่งเละเทะ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

แฉวิธีซื้อเสียง “เลือกตั้ง 69” พิรุธกาเบอร์เดียว 2 ใบ ดันคะแนนปาร์ตี้ลิสต์พุ่งผิดปกติ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พิธา ตอบสถานะรักล่าสุด บันเทิง

ย้อนฟัง พิธา เปิดใจรักใหม่ เข้ากับลูกสาวได้ดี บอกรักแล้วรอฟังผล ปัดตอบคนวงการ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เฮลิคอปเตอร์ทหารเกาหลีใต้ตก ขณะฝึกซ้อมลงจอด กำลังพลเสียชีวิต 2 นาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลเลือกตั้ง 2569 ศรีสะเกษ สส. 9 เขต ไม่เป็นทางการ ข่าว

ผลเลือกตั้ง 2569 ศรีสะเกษ สส. 9 เขต ภูมิใจไทย แลนด์สไลด์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประธานยุทธศาสตร์พรรคกล้าธรรม ข่าว

กล้าธรรม ยันไม่มีส้มหล่น! ผลคะแนนสะท้อนปชช.ไว้วางใจ เกือบล้มแชมป์เก่าหลายเขต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

บาดเจ็บ 4 ราย อาคารโดมถล่ม เคหะการไฟฟ้าบางพลี สั่งปิดพื้นที่หวั่นถล่มซ้ำ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลเลือกตั้งสมุทรปราการ 2569 สส. 8 เขต ไม่เป็นทางการ ส้มสีแตก ข่าวการเมือง

สมุทรปราการแตก! “พรรคประชาชน” กวาดเรียบ 7 เขต “ภูมิใจไทย” เบียด 1 ที่นั่ง เพื่อไทยกินแห้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ทางเลือกใหม่” ขอบคุณทุกคะแนน ดันเข้าสภา เดินหน้านโยบายอวกาศ-ไดโนเสาร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลิซ่า ภคมน จวกนักการเมืองใต้ ทำคนสับสนลงประชามติ ข่าวการเมือง

ลิซ่า ภคมน จวกนักการเมืองใต้โง่หรือชั่ว บิดเบือนข้อมูลประชามติ โยงแก้ ม.112

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โฉมหน้า 19 บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย ได้เข้าสภา เลือกตั้ง 69 ข่าวการเมือง

โฉมหน้า 19 บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย ได้เข้าสภา เลือกตั้ง 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มารีญา พูลเลิศลาภ แสดงจุดยืนการเมืองในวันเลือกตั้ง 69 บันเทิง

ส่องโพสต์ “มารีญา” วันเลือกตั้ง 69 ชวนจับตา กกต. ลุ้นรีเทิร์นกระแสจิ้น “ทิม พิธา”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ว่า สส.ภูเก็ต ภท. เศร้า คนรุ่นใหม่แช่งคนแก่ &quot;รีบตายไวๆ&quot; หวังพลิกขั้วการเมืองรอบหน้า ข่าวการเมือง

อดีตผู้สมัคร สส.ภูเก็ต เศร้า คนรุ่นใหม่แช่งคนแก่ “รีบตายไวๆ” หวังพลิกขั้วการเมืองรอบหน้า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อาคารโดมถล่ม เคหะการไฟฟ้าบางพลี ยังไม่ทราบจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ธนาธร” เขียนถึงผู้สนับสนุนพรรคส้ม ประชาชนแพ้กี่ครั้งก็ได้ ขอแค่ชนะครั้งเดียว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาร์ต พศุตม์ ตัวซวยพรรคอักษรย่อ ต บันเทิง

อาร์ต พศุตม์ ขยี้หนัก “ตัวซวยพรรค” ปากพาพังเชียร์ใครล่มจมหมด หวังคนใหม่ก็ไม่ได้เป็น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 09 ก.พ. 2569 14:51 น.| อัปเดต: 09 ก.พ. 2569 15:19 น.
58
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ภาพเหตุการณ์โดมถล่มที่ศูนย์ฝึกการไฟฟ้าบางพลี พร้อมทีมกู้ภัยที่ถูกห้ามเข้าช่วยเหลือ

กู้ภัยบางพลีงง! ถูกห้ามเข้าช่วยคนเจ็บเหตุโดมถล่ม ศูนย์ฝึกการไฟฟ้า อ้างระเบียบเขตราชการ

เผยแพร่: 9 กุมภาพันธ์ 2569
&quot;ต๊ะ นารากร&quot; แพ้เลือกตั้ง ยอมรับจิตตก &quot;อภิสิทธิ์&quot; สายตรงขอโทษไม่ได้ช่วยหาเสียง

“ต๊ะ นารากร” แพ้เลือกตั้ง ยอมรับจิตตก “อภิสิทธิ์” สายตรงขอโทษไม่ได้ช่วยหาเสียง

เผยแพร่: 9 กุมภาพันธ์ 2569
ไฟไหม้ศรีบำเพ็ญพระราม 4 แมว

เกิดเหตุไฟไหม้บ้าน ซอยศรีบำเพ็ญ ถนนพระราม 4 พบแมวถูกไฟคลอกสาหัส!

เผยแพร่: 9 กุมภาพันธ์ 2569

พิรุธ “บัตรเขย่ง” ชลบุรี เขต 3 โผล่ปริศนา 5 พันใบ! จี้ กกต. สอบด่วน

เผยแพร่: 9 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button