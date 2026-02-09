เดือดหลังเกม! นักบอลนอกลีกฉุนแม่โดนด่า เปิดฉากนัวแฟนบอลคู่แข่งเละเทะ

อัดกันยับ ! หลังครบ 90 นาที แข้งเจ้าถิ่นน็อตหลุดปะทะแฟนบอลที่อ้างว่าด่าแม่ ขณะที่คลิปแฉสตาฟฟ์ทีมเยือนร่วมวงบู๊โชว์แม่ไม้มวยไทยกลางสนาม
นักฟุตบอลระดับนอกลีกรายหนึ่งก่อเหตุทำร้ายร่างกายแฟนบอลทีมคู่แข่ง สาเหตุเบื้องต้นคาดว่า เกิดจากความโกรธแค้นที่แฟนบอลกลุ่มดังกล่าวตะโกนด่าแม่ของเขา เหตุการณ์ความรุนแรงนี้ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเข้ามาเปิดการสอบสวนทันที
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจบการแข่งขันฟุตบอลรายการ เอฟเอ วาส (FA Vase) เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (7 ก.พ.) โดยทีม ดรอยส์เดน (Droylsden) บุกมาเอาชนะ บลิสตัน ทาวน์ (Bilston Town) ได้ถึงถิ่น 2-0 ซึ่งคลิปวิดีโอที่ปรากฏในโลกออนไลน์บันทึกภาพเหตุการณ์ขณะที่นักเตะหมายเลข 15 ของทีมบลิสตันกำลังชกต่อยชุลมุนกับกลุ่มแฟนบอลทีมคู่แข่ง
เขาต่อสู้กับแฟนบอลหลายคนอยู่พักใหญ่ ก่อนที่ผู้คนในบริเวณนั้นจะเข้ามาช่วยกันแยกทั้งสองฝ่ายออกจากกัน (ดูคลิป)
ความวุ่นวายไม่ได้จบลงแค่นั้น คลิปวิดีโออีกชิ้นหนึ่งเผยให้เห็นภาพสตาฟฟ์โค้ชของทีมดรอยส์เดนถูกกลุ่มแฟนบอลเจ้าถิ่น บลิสตันวิ่งไล่กวดไปทั่วสนาม
ภาพในคลิปแสดงให้เห็นจังหวะที่สตาฟฟ์รายนี้ปล่อยหมัดใส่แฟนบอลคนหนึ่ง นอกจากนี้รายงานของเดอะซันยังอ้างว่า ผู้ก่อเหตุพยายามกระโดดถีบในลักษณะคล้ายกับ “กังฟูคิก” ของ เอริก คันโตนา ใส่คู่กรณีระหว่างที่ถูกไล่ตามอีกด้วย
ล่าสุด ตำรวจเวสต์มิดแลนด์และผู้บริหารของสโมสรเจ้าบ้านกำลังเร่งดำเนินการสอบสวนเหตุการณ์นี้อย่างเร่งด่วน
โฆษกตำรวจแถลงถึงกรณีนี้ว่า เรากำลังสืบสวนเหตุความวุ่นวายและใช้ความรุนแรงที่เกิดขึ้น ณ สโมสรฟุตบอล บลิสตัน ทาวน์ บนถนนควีน เมื่อวานนี้ (8 ก.พ.) เราได้รับแจ้งเหตุว่ามีการทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. เบื้องต้นยังไม่มีการจับกุมผู้กระทำผิดรายใด
ด้านสโมสรบลิสตันฯ แถลงการณ์ร่วมกับทีมเยือนเพื่อยืนยันการสอบสวน โดยระบุว่า ทางสโมสรรับทราบถึงคลิปวิดีโอเหตุการณ์หลังจบเกมที่มีการเผยแพร่ออกไป ขอยืนยันว่าภาพเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้สะท้อนถึงภาพรวมของการแข่งขันหรือบรรยากาศตลอดทั้งวัน สโมสรอยู่ในระหว่างกระบวนการตรวจสอบภาพเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนี้อย่างละเอียด
ในขณะที่ทีมดรอยส์เดน ไม่ได้กล่าวถึงเหตุการณ์ความวุ่นวายนี้ในข้อความหลังจบเกมทางช่องทางสื่อสารของสโมสร พวกเขาเพียงแค่โพสต์ขอบคุณเจ้าบ้านสำหรับการต้อนรับเท่านั้น
ทั้งนี้ท่ากระโดดถีบในลักษณะนี้เคยเป็นข่าวดังไปทั่วโลกเมื่อปี 1995 จากเหตุการณ์ที่ เอริก คันโตนา ตำนานนักเตะทีม แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด กระโดดถีบแฟนบอลทีม คริสตัล พาเลซ หลังจากถูกตะโกนด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคาย (ดูภาพกังฟูคิกตันโตน่า).
