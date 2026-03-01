บันเทิง

ข่าวดี! ครอบครัวแจ้งกำหนดการปล่อยตัว เสก โลโซ เร็ว ๆ นี้ แฟนเพลงร่วมยินดี

เผยแพร่: 01 มี.ค. 2569 10:30 น.| อัปเดต: 01 มี.ค. 2569 10:25 น.
ข่าวดี! ครอบครัวแจ้งกำหนดการปล่อยตัว-คืนอิสรภาพ “เสก โลโซ” เร็ว ๆ นี้ แฟนเพลงคอมเมนค์ร่วมยินดี อีกไม่นานเกินรอ

อย่างที่ทราบกันดีว่า เสก โลโซ หรือ เสกสรรค์ ศุขพิมาย ร็อกเกอร์ชื่อดังในตำนาน ถูกศาลพิพากษาจำคุกเป็นเวลา 2 ปี 12 เดือน 20 วัน ในความผิดข้อหามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต พกพาอาวุธปืนฯ และยิงปืนในที่สาธารณะ โดยก่อเหตุเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ภายในวัดเขาขุนพนม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย เสก โลโซ เข้าเรือนจำวันแรก 21 พฤษภาคม 2568

ล่าสุด 27 ก.พ. 69 เพจเฟซบุ๊ก SEK LOSO ได้ออกมาแจ้งข่าวดีให้กับแฟนคลับที่รอคอยการกลับมาของ เสก โลโซ ได้รับทราบพร้อม ๆ กัน โดยเป็นการเปิดเผยถึงกำหนดการปล่อยตัวร็อกเกอร์ดัง ระบุว่า

““อีกไม่นานเกินรอ หมายกำหนดการ คืนอิสรภาพให้กับ เสก โลโซ 23 มิถุนายน 2569 แน่นอน แล้วพบกัน”

*** แต่คนเราอยู่ได้ด้วยความหวังถ้าสิ้นหวังก็จบ การทำความดีต่าง ๆ ทุกคนก็เห็นหมดแล้ว ขอได้รับความเมตตาให้ได้อิสรภาพ ภายในวันเกิดไทเกอร์ 3 เมษายน และครบรอบ 30 ปีโลโซ 4 เมษายน นี้ ขออิสรภาพนี้ เป็นของขวัญวันเกิดให้กับพวกเราด้วยคะ“

”พวกเราไม่เคยขอร้องอะไรใครมีแต่ให้แต่ความสุข ถึงเวลาที่ทุกคนจะให้ความสุขกับพวกเราบ้างขอบคุณค่ะ“

*** ขอความเมตตา ศิลปินไม่ใช่อาชญากร ! สมควรแก่เวลาแห่งโทษที่เขาก่อแล้วค่ะ !”

GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

