ข่าวดี! ครอบครัวแจ้งกำหนดการปล่อยตัว เสก โลโซ เร็ว ๆ นี้ แฟนเพลงร่วมยินดี
ข่าวดี! ครอบครัวแจ้งกำหนดการปล่อยตัว-คืนอิสรภาพ “เสก โลโซ” เร็ว ๆ นี้ แฟนเพลงคอมเมนค์ร่วมยินดี อีกไม่นานเกินรอ
อย่างที่ทราบกันดีว่า เสก โลโซ หรือ เสกสรรค์ ศุขพิมาย ร็อกเกอร์ชื่อดังในตำนาน ถูกศาลพิพากษาจำคุกเป็นเวลา 2 ปี 12 เดือน 20 วัน ในความผิดข้อหามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต พกพาอาวุธปืนฯ และยิงปืนในที่สาธารณะ โดยก่อเหตุเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ภายในวัดเขาขุนพนม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย เสก โลโซ เข้าเรือนจำวันแรก 21 พฤษภาคม 2568
ล่าสุด 27 ก.พ. 69 เพจเฟซบุ๊ก SEK LOSO ได้ออกมาแจ้งข่าวดีให้กับแฟนคลับที่รอคอยการกลับมาของ เสก โลโซ ได้รับทราบพร้อม ๆ กัน โดยเป็นการเปิดเผยถึงกำหนดการปล่อยตัวร็อกเกอร์ดัง ระบุว่า
““อีกไม่นานเกินรอ หมายกำหนดการ คืนอิสรภาพให้กับ เสก โลโซ 23 มิถุนายน 2569 แน่นอน แล้วพบกัน”
*** แต่คนเราอยู่ได้ด้วยความหวังถ้าสิ้นหวังก็จบ การทำความดีต่าง ๆ ทุกคนก็เห็นหมดแล้ว ขอได้รับความเมตตาให้ได้อิสรภาพ ภายในวันเกิดไทเกอร์ 3 เมษายน และครบรอบ 30 ปีโลโซ 4 เมษายน นี้ ขออิสรภาพนี้ เป็นของขวัญวันเกิดให้กับพวกเราด้วยคะ“
”พวกเราไม่เคยขอร้องอะไรใครมีแต่ให้แต่ความสุข ถึงเวลาที่ทุกคนจะให้ความสุขกับพวกเราบ้างขอบคุณค่ะ“
*** ขอความเมตตา ศิลปินไม่ใช่อาชญากร ! สมควรแก่เวลาแห่งโทษที่เขาก่อแล้วค่ะ !”
