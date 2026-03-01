อาลัย ครูหนุ่ย สถาพร ผู้แต่งเพลงลูกทุ่งอมตะ เสียชีวิตขณะนอนหลับ สิริอายุ 77 ปี

อาลัย ครูหนุ่ย สถาพร นักแต่งเพลงลูกทุ่งอมตะ “สั่งนาง-เมียคอยมาคุม” เสียชีวิตขณะนอนหลับ ช่วงหัวค่ำ 27 ก.พ. 69 สิริอายุ 77 ปี
นับเป็นอีกหนึ่งข่าวการสูญเสียของคนในวงการเพลงลูกทุ่ง เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมา (27 ก.พ. 69) เพจเฟซบุ๊ก ลูกทุ่งอินเตอร์ ข่าวเด็ด-คลิปดัง ได้ประกาศข่าวการเสียชีวิตของ ครูหนุ่ย สถาพร แก้วสุโพธิ์ นักแต่งเพลงลูกทุ่งชื่อดังที่มีผลงานอมตะมากมาย อาทิ สั่งนาง, เมียคอยมาคุม จากไปอย่างสงบขณะนอนหลับ เวลาประมาณ 20.00 น. เบื้องต้นทางครอบครัวจะตั้งสวดพระอภิธรรม ที่วัดพระยาสุเรนทร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
ประวัติ ครูหนุ่ย สถาพร นักแต่งเพลงลูกทุ่งชื่อดัง
สำหรับ ครูหนุ่ย สถาพร แก้วสุโพธิ์ เกิดเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2492 เป็นชาวจังหวัดขอนแก่น บิดามารดาอาชีพค้าขาย จบการศึกษามัธยมปีที่ 2 จากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ครูหนุ่ยชอบเล่นดนตรีเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกีตาร์ เล่นจนเชี่ยวชาญสามารถออกเดินสายรับงานได้
จนกระทั่งได้ไปสมัครเป็นนักดนตรีให้กับวงดนตรี ไฉนกลิ่นขาว ที่เชียงราย ทำงานอยู่ที่วงได้ 1 ปี ก่อนจะลาออกเพื่อมาเล่นดนตรีตามบาร์ ไนต์คลับ และห้องอาหาร
หลังจากนั้น ครูหนุ่ย สถาพร มีโอกาสได้ร่วมงานกับ เทพบุตร สติรอดชมภู อีก 3 ปี และออกไปทำงานที่คาเฟ่ในโคราชอีก 4 ปี ก่อนเดินทางเข้ากรุงเทพฯ
จุดเริ่มต้นการเป็นนักแต่งเพลง สู่เจ้าของผลงานเพลงยอดนิยม
ในปีพ.ศ. 2533 กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดประกวดแต่งเพลงหัวข้อ “วันสงกรานต์” ครูสถาพรส่งเพลงเข้าประกวดได้รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่รางวัล จาก นายสัญญา ธรรมศักดิ์ และเงินรางวัล 1 แสนบาท นับเป็นก้าวแรกของฃความสำเร็จในการเป็นนักแต่งเพลง
กระทั่งในปี พ.ศ. 2539 ได้แต่งเพลง “สั่งนาง” ให้กับ มนต์สิทธิ์ คำสร้อย นำไปขับร้อง จนสร้างชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศ และต่อมาก็ได้แต่งเพลง “กลัว” ให้กับมนต์สิทธิ์เพิ่มเติมอีก
นอกจากนั้น ครูหนุ่ย สถาพร ยังเคยได้แต่งเพลงดัง ๆ ให้กับนักร้องลูกทุ่งอีกหลายท่านในวงการ อาทิ “นางรอ” ขับร้องโดย อัมพร แหวนเพชร (เพลงนี้แต่งแก้กับเพลง “สั่งนาง”), “ขอแค่คำรัก” ขับร้องโดย ยอดรัก สลักใจ, “แกล้งลวง“ และ “อย่ากลัว” ขับร้องโดย ฝน ธนสุนธร
ทั้งนี้ ครูหนุ่ย เคยแต่งเพลงแนวตลกขบขัน-เพลงแปลงด้วย นั่นก็คือ เพลง “มียคอยมาคุม” ขับร้องโดยตลกดัง เทพ โพธิ์งาม ซึ่งเพลงดังกล่าวโด่งดังเป็นพลุแตก แฟน ๆ ทั้งประเทศร้องตามกันกระหึ่ม
ในระยะหลัง ครูหนุ่ย มีโรคประจำตัวหลายโรค และนอนติดเตียงมาหลายปี จนมาในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 เวลาประมาณ 2 ทุ่มเศษ ครูสถาพร แก้วสุโพธิ์ เสียชีวิตลงอย่างสงบขณะนอนหลับ สร้างความเศร้าโศกเสียใจให้กับครอบครัวและคนในวงการเพลงลูกทุ่งเป็นอย่างมาก ที่ต้องสูญเสียอีกหนึ่งปูชนียบุคคลด้านการแต่งเพลงไป
