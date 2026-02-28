กลัวคนห่วง! อำนาจ รื่นเริง นอนชัก 2 วัน ถูกสุนัขกัดแต่ไม่บอกใคร
น้ำตาซึม! “เจ้าเพชร” อำนาจ รื่นเริง อดีตแชมป์โลก IBF ผู้เคยสร้างชื่อเสียงให้ประเทศ ทนเจ็บแถมต้องอยู่คนเดียว เหตุสุนัขกัด ไม่กล้าบอกใคร กลัวครอบครัวเป็นห่วง สุดท้ายแผลติดเชื้อไข้สูงปรี๊ดเกิดอาการหนาวสั่นชักเกร็ง กู้ภัยศรีราชาเร่งรุดช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลกลางดึก
กลายเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความตกใจและบีบหัวใจคอมวยทั่วประเทศ เมื่อคืนวันที่ 27 ก.พ.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสว่างประทีป ศรีราชา จ.ชลบุรี รับแจ้งเหตุฉุกเฉินมีผู้ป่วยอาการหนัก ชักเกร็งและไข้สูงภายในบ้านพักพื้นที่หมู่ 8 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา เมื่อไปถึงจุดเกิดเหตุกลับพบว่าเป็นอดีตนักชกวีรบุรุษเหรียญทองแดงโอลิมปิกและอดีตแชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่ “เจ้าเพชร” อำนาจ รื่นเริง ในสภาพที่น่าเวทนา
เบื้องหลังนาทีวิกฤตครั้งนี้ยิ่งทำให้แฟนคลับต้องหลั่งน้ำตา เมื่อทราบความจริงจากปากของอดีตแชมป์โลกวัยเก๋าว่า
สาเหตุที่ต้องหามส่งโรงพยาบาลในครั้งนี้เกิดจากเมื่อ 2 วันก่อน เพราะถูกสุนัขกัดเข้าที่หัวเข่าจนเป็นแผลลึก แต่เนื่องจากเป็นห่วงความรู้สึกคนในครอบครัว อีกทั้งไม่อยากให้ใครต้องมาพะว้าพะวังกับอาการบาดเจ็บ จึงเลือกที่จะปิดเงียบและอดทนต่อสู้กับความเจ็บปวดเพียงลำพัง
ทว่าเชื้อร้ายจากการถูกสุนัขกัดไม่ได้ปรานีหัวใจแชมป์โลก หลังจากทนพิษบาดแผลมาได้ 2 วัน ร่างกายของอำนาจเริ่มเข้าสู่สภาวะวิกฤต มีอาการหนาวสั่นอย่างรุนแรงและไข้ขึ้นสูงจัด จนกระทั่งช่วงมืดที่ผ่านมา อดีตแชมป์โลกผู้เคยยืนหยัดบนสังเวียนอย่างทระนงกลับต้องล้มลงและเกิดอาการชักเกร็งต่อหน้าคนในครอบครัว สร้างความตื่นตระหนกจนต้องรีบแจ้งกู้ภัยเพื่อขอความช่วยเหลือเป็นการด่วน !
เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้เร่งทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนจะนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนเนื่องจากเกรงว่าอาการติดเชื้ออาจลุกลามจนเป็นอันตรายถึงชีวิตหากไม่ได้รับการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทันท่วงที
ข่าวนี้ได้สร้างความเศร้าสลดใจให้กับชาวโซเชียลและแฟนหมัดมวยเป็นอย่างมาก หลายคนต่างเข้าไปคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้ “เจ้าเพชร” ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้ เพราะที่ผ่านมาอำนาจคือสัญลักษณ์ของนักสู้ที่ไม่เคยยอมแพ้ต่อโชคชะตา จากชีวิตที่เคยติดลบสู่การเป็นแชมป์โลกที่สร้างรอยยิ้มให้คนไทยทั้งประเทศ
ขณะนี้อาการของอำนาจ รื่นเริง อยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด ซึ่งแฟนกีฬาชาวไทยต่างหวังว่า “หัวใจแชมป์โลก” ของเขาจะพาให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงและสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นหลังต่อไปได้ในเร็ววัน
