ฟัง “อำนาจ รื่นเริง” เปิดปากล่าสุด หลังชีวิตดิ่งไม่เลิก ถูกจับหนที่ 4 ในรอบ 4 เดือน
จากวีรบุรุษแชมป์โลก สู่ปัญหาสุราเรื้อรัง เปิดไทม์ไลน์ อำนาจ รื่นเริง ถูกจับกุมซ้ำซาก ล่าสุดที่ อ.ศรีราชา ชลบุรี แม้หลายหน่วยงานยื่นมือช่วยแต่เจ้าตัวยังกลับวังวนเดิม
กลายเป็นเหตุจับกุมซ้ำซากกับกรณีของอำนาจ รื่นเริง หรือ “เพชร” อดีตนักมวยดีกรีระดับแชมป์โลกที่ชีวิตตกต่ำหนักและปัจจุบันทำท่าจะปฏิเสธการรักษาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยล่าสุดเมื่อราว 5 โมงเย็นของวันที่ 23 ม.ค.69 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ไปพบอดีตกำปั้นคนดังนั่งพูดจาวกวนอยู่คนเดียวบริเวณ ถนนสายบ่อหิน-บ่อยาง หมู่ 8 ต.สุรศักดิ์ โดยเมื่อถูกเชิญตัวไปสอบสวนที่โรงพักกลับมีการขัดขืน-เดินหนีไม่ยอมให้ควบคุมตัวจนต้องขอกำลังเสริมเข้าพื้นที่
ระหว่างควบคุมสถานการณ์ นายอำนาจได้ชักมีดออกมาจ่อหน้าอกตัวเองเพื่อกันไม่ให้ตำรวจเข้าจับกุม เจ้าหน้าที่จึงต้องใช้อุปกรณ์ไม้ง่ามเข้าควบคุมตัวตามยุทธวิธี ท่ามกลางความตื่นตระหนกของชาวบ้านและผู้ใช้รถใช้ถนน ก่อนจะสามารถควบคุมตัวไว้ได้อย่างปลอดภัย และนำตัวส่ง สภ.ศรีราชา เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
เสียงจากชาวบ้านในพื้นที่เล่าว่า อำนาจ รื่นเริง มีพฤติกรรมพูดจาคนเดียว เดินส่งเสียงดังรบกวนชาวบ้านในช่วงกลางคืน ทำให้สุนัขเห่าและชาวบ้านนอนไม่หลับ อีกทั้งยังมีการบุกรุกเข้าไปในบ้านและออฟฟิศของโครงการ สร้างความหวาดกลัวและไม่ปลอดภัย จึงตัดสินใจแจ้งความข้อหาบุกรุกเคหะสถาน
สำหรับปัญหาที่น่าหนักใจของอดีตนักมวยชื่อดังรายนี้ คือ การจัมกุมหนล่าสุดถือเป็นครั้งที่ 4 ในรอบสี่เดือนที่ผ่านมา โดยหนสุดท้าย เมื่อ 22 ธ.ค.ปีที่ผ่านมา เจ้าตัวก่อเหตุคล้ายเดิมจนกระทั่งญาติของนายอำนาจขอปรึกษาหารือถึงแนวทางการช่วยเหลือกับนายอิทธิพัทธ์ “ผู้ใหญ่ดำ” พูลสวัสดิ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ต. สุรศักดิ์ นายวิเชียร “ผู้ใหญ่เชียร” เหล็งเจริญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ตำบลสุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นางรุ่งจิรา (สท.รุ่ง) บัวคลี่ สมาชิกสภาเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ และ น.ส.ชัญญาพัทธ์ อุดหนุน ผู้ช่วยผู้ใหญ่ หมู่ 4 ต.สุรศักดิ์ เพื่อหาวิธีพาอดีตนักมวยไปบำบัดรักษาเพื่อกลับคืนสู่สังคมที่ดีต่อไป
โดยหนนั้นได้ข้อสรุปว่า จะพานายอำนาจ รื่นเริง ไปรับการบำบัดรักษากับหมอปลา มือปราบสัมภเวสี ซึ่งมีความสนิทสนมกับ “ผู้ใหญ่ดำ” ที่บ้านหมอปลา-น้ำฟ้า ที่จังหวัดเพชรบุรี โดยทางญาติมีความเห็นชอบให้พาไปรักษา รวมทั้งตัว นายอำนาจ เต็มใจไปรับการรักษาเองด้วย อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจาก พ.ต.อ.ปัญจนนท์ วิจิตรโท ผกก.สภ.ศรีราชา พ.ต.ท.ณัฐกร สุขวัฒนไพศาล รองผกก.ป.สภ.ศรีราชา ส่งตัว จ.ส.ต.วิศรุต ขำเจริญ ไปคอยช่วยอำนวยความสะดวกให้ด้วย แต่สุดท้ายเวลาผ่านไปไม่นานก็มาเกิดเหตุซ้ำเป็นหนที่ 4 เมื่อวานที่ผ่านมา
ปัจจุบัน อำนาจ รื่นเริง ยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่ สภ.ศรีราชา เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งข้อหาบุกรุกและทำให้เสียทรัพย์
สรุปไทม์ไลน์จับกุม “อำนาจ รื่นเริง” อดีตนักมวยดัง วัย 64 ปี
ครั้งที่ 1 (5 ตุลาคม 2568) – ปรากฏคลิปไวรัลขณะอำนาจเมาหนักและมีปากเสียงกับวัยรุ่นในร้านสะดวกซื้อ ก่อนจะมีการปะทะแรงกันจนเขาถูกชกหมอบลงกับพื้น ตำรวจต้องเข้าควบคุมสติอารมณ์
ครั้งที่ 2 (30 พฤศจิกายน 2568) – ถูกรวบตัวบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อบนถนนศรีราชา-หนองค้อ หลังเมาสุราส่งเสียงเอะอะโวยวายด่าทอชาวบ้านและผู้สัญจรไปมา สร้างความเดือดร้อนรำคาญอย่างหนัก
ครั้งที่ 3 (ธันวาคม 2568) – ก่อเหตุในลักษณะเดิมคือเมาอาละวาด จนทำให้หน่วยงานต่าง ๆ รวมถึง “หมอปลา” และสมาคมมวยฯ พยายามส่งตัวไปบำบัดรักษา แต่เจ้าตัวมักหลบหนีออกมาจากสถานบำบัดทุกครั้ง
ครั้งที่ 4 (23 มกราคม 2569) – เหตุการณ์ล่าสุด ตำรวจ สภ.ศรีราชา ต้องใช้ “ไม้ง่าม” เข้าสยบคลั่งหลังได้รับแจ้งว่าอำนาจเมาสุรา บุกรุกบ้านชาวบ้าน และทุบรถยนต์ได้รับความเสียหาย อีกทั้งยังใช้มีดจี้หน้าอกตัวเองเพื่อขัดขืนการจับกุม
อัปเดตล่าสุด อ้างอิงสัมภาษณ์ของไทยรัฐ อำนาจ รื่นเริง กล่าวขอโอกาสจากสังคม พร้อมกับยอมรับผิดในสิ่งที่เกิดขึ้น โดยสารภาพว่าวันที่เกิดเหตุมีการดื่มสุราจนขาดสติและก่อเหตุไม่เหมาะสม พร้อมทั้งขอโอกาสจากสังคมและแฟนมวยชาวไทยอีกครั้ง โดยหลังจากนี้ตั้งใจจะปรับปรุงตัวใหม่ หันไปทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ด้วยการสอนมวยให้กับเด็กและเยาวชนในค่ายมวยใกล้บ้าน เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และเป็นการตอบแทนสังคม
นายอำนาจ ยังกล่าวขอโทษประชาชนและแฟนกีฬามวยทั่วประเทศ ที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนและความไม่สบายใจ พร้อมยืนยันว่า จะไม่กลับไปกระทำพฤติกรรมในลักษณะดังกล่าวอีกต่อไป.
