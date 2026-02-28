ดูดวง

4 ราศี ดวงเศรษฐีจับ หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทอง เตรียมรับทรัพย์ก้อนใหญ่

เผยแพร่: 01 มี.ค. 2569 05:00 น.| อัปเดต: 24 ก.พ. 2569 16:41 น.
51
ดูดวงวันนี้ 1 3 69

4 ราศีสุดปัง จังหวะดวงดาวส่งผลดีเยี่ยม โชคลาภพุ่งเข้าหา หยิบจับทำธุรกิจอะไรก็ได้กำไรเป็นกอบเป็นกำ เตรียมตัวรับทรัพย์ก้อนโตและปลดหนี้สิน

ช่วงนี้ใครที่กำลังรอลุ้นโชคใหญ่หรือวางแผนขยับขยายธุรกิจ เตรียมตัวยิ้มรับความรวยกันได้เลย จังหวะดวงดาวการเงินโคจรเข้าสู่ตำแหน่งที่ให้คุณอย่างมหาศาล ส่งผลให้หลายคนมีเกณฑ์เปลี่ยนฐานะกลายเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ โชคลาภพุ่งเข้าหาแบบจัดเต็ม ไม่ว่าจะลงทุน ทำการค้า หรือแม้แต่เสี่ยงดวงก็มีสิทธิ์รับทรัพย์ก้อนโต มาเช็กกันเลยว่า 4 ราศีที่ดวงการเงินสว่างวาบ หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง จะมีราศีของคุณหรือไม่

ราศีพฤษภ

ดวงการเงินโดดเด่นเป็นอันดับต้น ๆ การลงทุนที่คุณเคยลงแรงไปจะผลิดอกออกผลอย่างงดงาม ใครทำธุรกิจส่วนตัวจะมีออเดอร์เข้ามารัว ๆ ส่วนสายเสี่ยงโชคมีเกณฑ์ได้รับรางวัลใหญ่จากตัวเลขใกล้ตัวที่คุ้นเคย

ราศีกันย์

จังหวะรับทรัพย์มาถึงแล้ว คุณมีโอกาสได้จับเงินก้อนใหญ่จากโปรเจกต์งานชิ้นใหม่ หรือค่านายหน้าจากการซื้อขายทรัพย์สินชิ้นใหญ่ การเงินหมุนเวียนคล่องตัวมากจนคุณสามารถนำไปปลดหนี้ก้อนเก่าได้หมดจด

ราศีพิจิก

ดวงเศรษฐีจับคุณเข้าอย่างจัง คุณจะมีรายได้เข้ามาจากหลายทิศทาง ทั้งยอดขายที่ทะลุเป้า เงินพิเศษจากการทำงาน และมีผู้ใหญ่ใจดีคอยอุปถัมภ์ชี้ช่องทางทำเงินให้ หยิบจับอะไรก็สำเร็จและได้กำไรเกินคาด

ราศีมีน

โชคใหญ่กำลังรอคุณอยู่หน้าประตูบ้าน ใครที่รอคอยเงินก้อนตกเบิก เงินโบนัส หรือเงินคืนจากการให้กู้ยืม จะได้รับข่าวดีในเร็ววันนี้ นอกจากนี้ยังมีดวงรับทรัพย์จากการเสี่ยงโชคแบบไม่คาดฝันอีกด้วย

คำแนะนำส่งท้าย

ผู้ที่อยู่ใน 4 ราศีนี้ เมื่อมีรายได้เข้ามาเป็นกอบเป็นกำแล้ว แนะนำให้แบ่งเงินส่วนหนึ่งไปทำบุญ บริจาคทาน หรือช่วยเหลือผู้ยากไร้ เพื่อเป็นการต่อยอดกุศลและหนุนนำให้ดวงการเงินของคุณมั่นคงยิ่งขึ้น ส่วนราศีอื่น ๆ ขอให้ตั้งใจทำงานต่อไป ความขยันหมั่นเพียรจะนำพาความมั่งคั่งมาให้คุณอย่างแน่นอน

เผยแพร่: 01 มี.ค. 2569 05:00 น.| อัปเดต: 24 ก.พ. 2569 16:41 น.
51
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

