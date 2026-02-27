ดูดวง

5 ราศี การเงินหมุนเวียนดีมาก! จับอะไรเป็นเงินเป็นทอง เหมาะเริ่มธุรกิจเสริม

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 28 ก.พ. 2569 05:00 น.| อัปเดต: 24 ก.พ. 2569 14:49 น.
51
ดูดวงวันนี้ 28 2 69

เช็ก 5 ราศี ดวงเศรษฐีหน้าใหม่ จังหวะดาวการเงินเดินหน้าเต็มกำลัง ส่งผลดีให้คนดวงเฮงหยิบจับสิ่งใดก็ทำกำไรงาม ใครอยากลงทุนทำอาชีพที่สองเตรียมรับทรัพย์ก้อนโต

ช่วงนี้ใครที่รู้สึกว่าเงินฝืดคอ หยิบจับอะไรก็ติดขัด ขอให้เตรียมตัวรับข่าวดี จังหวะดวงดาวการเงินกำลังโคจรในทิศทางที่เป็นใจ ส่งพลังบวกให้หลายคนลืมตาอ้าปากได้อีกครั้ง โอกาสทองของการกอบโกยรายได้มาถึงแล้ว โดยเฉพาะคนที่กำลังคิดอยากลงทุนทำอาชีพที่สอง หรือหาช่องทางเพิ่มรายได้เข้ากระเป๋า มาดูกันเลยว่า 5 ราศีที่ดวงการเงินพุ่งปรี๊ด ชนิดที่ว่าหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง จะมีราศีของคุณหรือไม่

ราศีพฤษภ

ดวงการเงินเปิดกว้างมากที่สุด ใครมีไอเดียอยากขายของออนไลน์ หรือนำงานอดิเรกมาสร้างรายได้ จังหวะนี้ลงมือทำได้ทันที ลูกค้าจะหลั่งไหลเข้ามาแบบไม่ขาดสาย คุณจะมีกำไรเข้ากระเป๋าเป็นกอบเป็นกำ

ราศีกรกฎ

การเงินหมุนเวียนคล่องตัวสุด ๆ คุณมีเกณฑ์ได้รับเงินก้อนจากการลงทุนในอดีต หรือมีคนมาชวนร่วมหุ้นทำธุรกิจ หากเริ่มทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารหรือของสวยงามจะรุ่งเรืองมาก รับทรัพย์กันจนนับไม่ทัน

ราศีกันย์

ความขยันของคุณจะแปรเปลี่ยนเป็นเงินทอง หากรับงานฟรีแลนซ์ หรือทำอาชีพเสริมหลังเลิกงาน รายได้ตรงส่วนนี้จะพุ่งทะยานจนเผลอ ๆ อาจแซงงานประจำ โอกาสตั้งตัวมาถึงแล้ว ลุยให้เต็มที่

ราศีธนู

ดวงดาวการเงินส่งผลดีต่อการเจรจาค้าขาย ใครที่เป็นนายหน้า ตัวแทนจำหน่าย หรือสายเซลส์ จะปิดยอดขายได้ทะลุเป้า เงินค่าคอมมิชชันเข้ากระเป๋าแบบจัดเต็ม คุณสามารถนำเงินก้อนนี้ไปต่อยอดธุรกิจอื่นได้สบาย

ราศีกุมภ์

ช่องทางหาเงินใหม่ ๆ จะวิ่งเข้ามาหาคุณเอง อาจมีเพื่อนฝูงนำโอกาสดี ๆ มาให้ หรือปิ๊งไอเดียทำสินค้ารูปแบบใหม่ หยิบจับทำอะไรก็มีคนพร้อมสนับสนุนและอุดหนุนเต็มที่

คำแนะนำส่งท้าย

จังหวะน้ำขึ้นให้รีบตัก มีโอกาสอะไรเข้ามาให้คว้าเอาไว้ก่อน อย่าเพิ่งกลัวความเหนื่อย เพราะผลตอบแทนที่ได้จะคุ้มค่าอย่างแน่นอน แนะนำให้แบ่งเงินกำไรส่วนหนึ่งไปทำบุญทำทาน หรือบริจาคช่วยเหลือคนยากไร้ เพื่อหนุนดวงการเงินให้ราบรื่นยิ่งขึ้น ขอให้ทุกคนกอบโกยรายได้และก้าวเข้าสู่ความมั่งคั่งกันถ้วนหน้า

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ดูดวงวันนี้ 28 2 69 ดูดวง

5 ราศี การเงินหมุนเวียนดีมาก! จับอะไรเป็นเงินเป็นทอง เหมาะเริ่มธุรกิจเสริม

44 วินาที ที่แล้ว
ก๊วนเพื่อนเบลเยียม 21 คน ลงขันคนละ 190 บาท ถูกหวยแจ็กพอต 4,700 ล้าน เจ้าตัวยังถ่อมตน-ยันไม่คิดลาออกจากงาน ข่าวต่างประเทศ

รวยเละ! ก๊วนเพื่อน 21 คน ลงขันซื้อหวย ถูกแจ็กพอต 4.7 พันล้าน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

Pink ตอกกลับสื่อ หลังถูกลือเตียงหัก เลิกสามี แครี่ ฮาร์ต ปิดฉากชีวิตคู่ 20 ปี

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
คำสั่ง (Prompt) สำหรับสร้างภาพระบายสี วันมาฆบูชา ไลฟ์สไตล์

แจก Prompt AI สร้างใบงาน ภาพระบายสี วันมาฆบูชา ประหยัดเวลาสอน

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด พญาบึ้ง 1 มีนาคม 2569 ส่องแนวทางจากปากรู 5-4-8 เข้าชิงหวยสัญจรสุราษฎร์ฯ ข่าว

เลขเด็ด พญาบึ้ง 1 มีนาคม 2569 ส่องแนวทางจากปากรู 5-4-8 เข้าชิงหวยสัญจรสุราษฎร์ฯ

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว

หวยลาววันนี้ 27 ก.พ. 69 ครบทุกรางวัล สลากพัฒนา สถิติวันศุกร์ย้อนหลัง 3 ปี

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ดราม่า อ.สกล ตำนานโค้ชหมอนทอง หอบของลำพัง ไร้คนเหลียวแล แจงความจริงอีกด้าน

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

ปากีสถาน VS อัฟกานิสถาน สรุปที่มาที่ไปสงคราม เกิดอะไรขึ้น เทียบกำลังทหาร

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 27 ก.พ. 2569 เปิดตลาดวันศุกร์ เศรษฐกิจ

ราคาทองก่อนปิดตลาดเย็นนี้ 27 ก.พ. 69 สงครามปากีฯ-อัฟกัน กระทบราคาแค่ไหน?

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กกต. ประกาศผลประชามติ 21.6 ล้านเสียง เห็นชอบให้มี รัฐธรรมนูญฉบับใหม่

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
อึ้ง! &quot;เสือ ดุสิต&quot; ลั่นกลางรายการ ขอมีทั้งสองคน เพราะดีทั้งคู่ ยอมรับทิ้งใครไปไม่ได้ ข่าว

อึ้ง! “เสือ ดุสิต” ลั่นกลางรายการ ขอมีทั้งสองคน เพราะดีทั้งคู่ ยอมรับทิ้งใครไปไม่ได้

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
โบกมือลาบัตร MRT ก้าวสู่ยุค &quot;แตะจ่ายด้วยบัตรแบงก์&quot; BEM ประกาศใช้ EMV 100% เริ่ม 1 มิ.ย. นี้ เศรษฐกิจ

โบกมือลาบัตร MRT เริ่มแตะจ่ายด้วยบัตรเครดิต/EMV 100% เริ่ม 1 มิ.ย. นี้

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟนๆ ช็อก! ดาราสาว ซง จีฮโย ช็อก! หลังตรวจเจอเนื้องอกในลำไส้ใหญ่ ขนาด 5 มม. หมอหวั่นเป็น &quot;มะเร็ง&quot; สั่งตัดทิ้งด่วน บันเทิงเกาหลี

แฟนๆ ช็อก! ดาราสาว ตรวจเจอเนื้องอกในลำไส้ใหญ่ หมอหวั่นเป็น “มะเร็ง” สั่งตัดทิ้งด่วน

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปิดงบประกันสังคม ทำ LINE OA ราคากลาง 69.5 ล้านบาท หลังคว้ารางวัล LINE AWARDS 2025 ข่าว

เปิดงบประกันสังคม ทำ LINE Officials ราคากลาง 69.5 ล้าน หลังคว้ารางวัล LINE AWARDS 2025

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

LINE ชี้แจงกรณี สำนักงานประกันสังคม ได้รางวัล เป็นสาขาสติกเกอร์

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกิดอะไรขึ้น? นนนี่ โพสต์ตัดพ้อ โลกนี้ไม่มีเซฟโซนเหลือ-ทุกคนเอาแต่สร้างภาพ ช็อก! รูปสามีหายเกลี้ยงไอจี บันเทิง

นนนี่ ตัดพ้อ โลกนี้ไม่มีเซฟโซนเหลือ-ทุกคนเอาแต่สร้างภาพ รูปสามีหายเกลี้ยงไอจี

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
สำนักข่าวดัง ออกโรงป้องช่างภาพ ถูกตั้งข้อหาไร้หลักฐาน ซัด กกต. คุกคามสื่อหนัก ข่าว

สำนักข่าวดัง ออกโรงป้องช่างภาพ ถูกตั้งข้อหาไร้หลักฐาน ซัด กกต. คุกคามสื่อหนัก

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทุกแว้บ! ชาวเน็ตแสดงความยินดี “ดร.ลลิต์ภัทร” ได้รับแต่งตั้งตำแหน่งรอง ศจ.

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลด ชายเมียนมาตาบอด ถูกตำรวจปล่อยทิ้งกลางทาง รุ่งขึ้นพบเป็นศพ ข่าว

สลด ชายเมียนมาตาบอด ถูกตำรวจปล่อยทิ้งกลางทาง รุ่งขึ้นพบเป็นศพ

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกค้าใจหาย! ร้านชาบูดัง ลำลูกกา ประกาศปิดกิจการ หลังเปิดให้บริการมาตลอด 9 ปี หวนลิ้มรสครั้งสุดท้ายถึง 1 มี.ค. 69 เศรษฐกิจ

ลูกค้าใจหาย! ร้านชาบูดัง ลาดสวาย ประกาศปิดกิจการ 1 มี.ค. 69

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
บิตคอยน์ vs ทองคำ: สินทรัพย์ไหนตอบโจทย์ความเสถียร ท่ามกลางตลาดโลกที่ผันผวน? การเงิน

บิตคอยน์ vs ทองคำ: สินทรัพย์ไหนตอบโจทย์ความเสถียร ท่ามกลางตลาดโลกที่ผันผวน?

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ศาลอาญารับฟ้องคดี ปู มัณฑนา โพสต์หมิ่น หนุ่ม กรรชัย ชี้หลักฐานมีมูล นัดสอบคำให้การ 8 มิ.ย. 69

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“มิรา” แจงปมถูกจับก้น รับเมาจำรายละเอียดไม่ได้ ยันไม่ได้ฟ้อง “เสือ ดุสิต”

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เผยอาการล่าสุด ทหารเหยียบกับระเบิดที่ จ.สุรินทร์ รอเข้ารับการผ่าตัด

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
บริษัทดัง ปลดพนักงานมโหฬาร 4 พันคน ใช้ AI แทนที่ แถมทำงานดีกว่า เศรษฐกิจ

บริษัทดัง ปลดพนักงานมโหฬาร 4 พันคน ใช้ AI แทนที่ แถมทำงานดีกว่า

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 28 ก.พ. 2569 05:00 น.| อัปเดต: 24 ก.พ. 2569 14:49 น.
51
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ก๊วนเพื่อนเบลเยียม 21 คน ลงขันคนละ 190 บาท ถูกหวยแจ็กพอต 4,700 ล้าน เจ้าตัวยังถ่อมตน-ยันไม่คิดลาออกจากงาน

รวยเละ! ก๊วนเพื่อน 21 คน ลงขันซื้อหวย ถูกแจ็กพอต 4.7 พันล้าน

เผยแพร่: 27 กุมภาพันธ์ 2569

Pink ตอกกลับสื่อ หลังถูกลือเตียงหัก เลิกสามี แครี่ ฮาร์ต ปิดฉากชีวิตคู่ 20 ปี

เผยแพร่: 27 กุมภาพันธ์ 2569
คำสั่ง (Prompt) สำหรับสร้างภาพระบายสี วันมาฆบูชา

แจก Prompt AI สร้างใบงาน ภาพระบายสี วันมาฆบูชา ประหยัดเวลาสอน

เผยแพร่: 27 กุมภาพันธ์ 2569
เลขเด็ด พญาบึ้ง 1 มีนาคม 2569 ส่องแนวทางจากปากรู 5-4-8 เข้าชิงหวยสัญจรสุราษฎร์ฯ

เลขเด็ด พญาบึ้ง 1 มีนาคม 2569 ส่องแนวทางจากปากรู 5-4-8 เข้าชิงหวยสัญจรสุราษฎร์ฯ

เผยแพร่: 27 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button