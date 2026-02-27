5 ราศี การเงินหมุนเวียนดีมาก! จับอะไรเป็นเงินเป็นทอง เหมาะเริ่มธุรกิจเสริม
เช็ก 5 ราศี ดวงเศรษฐีหน้าใหม่ จังหวะดาวการเงินเดินหน้าเต็มกำลัง ส่งผลดีให้คนดวงเฮงหยิบจับสิ่งใดก็ทำกำไรงาม ใครอยากลงทุนทำอาชีพที่สองเตรียมรับทรัพย์ก้อนโต
ช่วงนี้ใครที่รู้สึกว่าเงินฝืดคอ หยิบจับอะไรก็ติดขัด ขอให้เตรียมตัวรับข่าวดี จังหวะดวงดาวการเงินกำลังโคจรในทิศทางที่เป็นใจ ส่งพลังบวกให้หลายคนลืมตาอ้าปากได้อีกครั้ง โอกาสทองของการกอบโกยรายได้มาถึงแล้ว โดยเฉพาะคนที่กำลังคิดอยากลงทุนทำอาชีพที่สอง หรือหาช่องทางเพิ่มรายได้เข้ากระเป๋า มาดูกันเลยว่า 5 ราศีที่ดวงการเงินพุ่งปรี๊ด ชนิดที่ว่าหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง จะมีราศีของคุณหรือไม่
ราศีพฤษภ
ดวงการเงินเปิดกว้างมากที่สุด ใครมีไอเดียอยากขายของออนไลน์ หรือนำงานอดิเรกมาสร้างรายได้ จังหวะนี้ลงมือทำได้ทันที ลูกค้าจะหลั่งไหลเข้ามาแบบไม่ขาดสาย คุณจะมีกำไรเข้ากระเป๋าเป็นกอบเป็นกำ
ราศีกรกฎ
การเงินหมุนเวียนคล่องตัวสุด ๆ คุณมีเกณฑ์ได้รับเงินก้อนจากการลงทุนในอดีต หรือมีคนมาชวนร่วมหุ้นทำธุรกิจ หากเริ่มทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารหรือของสวยงามจะรุ่งเรืองมาก รับทรัพย์กันจนนับไม่ทัน
ราศีกันย์
ความขยันของคุณจะแปรเปลี่ยนเป็นเงินทอง หากรับงานฟรีแลนซ์ หรือทำอาชีพเสริมหลังเลิกงาน รายได้ตรงส่วนนี้จะพุ่งทะยานจนเผลอ ๆ อาจแซงงานประจำ โอกาสตั้งตัวมาถึงแล้ว ลุยให้เต็มที่
ราศีธนู
ดวงดาวการเงินส่งผลดีต่อการเจรจาค้าขาย ใครที่เป็นนายหน้า ตัวแทนจำหน่าย หรือสายเซลส์ จะปิดยอดขายได้ทะลุเป้า เงินค่าคอมมิชชันเข้ากระเป๋าแบบจัดเต็ม คุณสามารถนำเงินก้อนนี้ไปต่อยอดธุรกิจอื่นได้สบาย
ราศีกุมภ์
ช่องทางหาเงินใหม่ ๆ จะวิ่งเข้ามาหาคุณเอง อาจมีเพื่อนฝูงนำโอกาสดี ๆ มาให้ หรือปิ๊งไอเดียทำสินค้ารูปแบบใหม่ หยิบจับทำอะไรก็มีคนพร้อมสนับสนุนและอุดหนุนเต็มที่
คำแนะนำส่งท้าย
จังหวะน้ำขึ้นให้รีบตัก มีโอกาสอะไรเข้ามาให้คว้าเอาไว้ก่อน อย่าเพิ่งกลัวความเหนื่อย เพราะผลตอบแทนที่ได้จะคุ้มค่าอย่างแน่นอน แนะนำให้แบ่งเงินกำไรส่วนหนึ่งไปทำบุญทำทาน หรือบริจาคช่วยเหลือคนยากไร้ เพื่อหนุนดวงการเงินให้ราบรื่นยิ่งขึ้น ขอให้ทุกคนกอบโกยรายได้และก้าวเข้าสู่ความมั่งคั่งกันถ้วนหน้า
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- 4 ราศี วาจาเรียกทรัพย์! ไลฟ์สดขายของ หรือทวงหนี้เก่า จะสำเร็จเกินคาด
- 5 ราศี ดวงเสี่ยงโชคมาแรง! ฝันแม่น เซนส์แรง ซื้อเลขใกล้ตัวแล้วจะรวย
- เช็กดวงคนว่างงาน 5 ราศีนี้ สมัครที่ไหนก็ได้ที่นั่น เตรียมชุดทำงานรอได้เลย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: